https://ria.ru/20221220/putin-1840119194.html

Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации

Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации - РИА Новости, 21.12.2022

Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T21:12

2022-12-20T21:12

2022-12-21T01:45

владимир путин

роман путин

специальная военная операция на украине

политика

андрей турчак

николай журавлев

россия

единая россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли: Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой."Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных , о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи <...> — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих"­, — отметил он.Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения. "Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239847.html

https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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