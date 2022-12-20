Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/putin-1840119194.html
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T21:12
2022-12-21T01:45
владимир путин
роман путин
специальная военная операция на украине
политика
андрей турчак
николай журавлев
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли: Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой."Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных , о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи &lt;...&gt; — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих"­, — отметил он.Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения. "Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221216/zakonotvorchestvo-1839211774.html
https://ria.ru/20221127/kruiz-1834518478.html
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239847.html
https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, роман путин, политика, андрей турчак, николай журавлев, россия, единая россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии, украина, донбасс
Владимир Путин, Роман Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Андрей Турчак, Николай Журавлев, Россия, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Украина, Донбасс
21:12 20.12.2022 (обновлено: 01:45 21.12.2022)
 
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 15:45
Имеющих ученую степень хотят освободить от частичной мобилизации
Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли:
  • секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак;
  • вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев;
  • заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол;
  • журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов;
  • военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.
Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.
Минобороны с РЖД запустили для участников СВО туристический поезд до Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 01:06Специальная военная операция на Украине
Участники спецоперации с семьями отправились в предновогодний тур
Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой.
"Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных , о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи <...> — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих"­, — отметил он.
Путин о телефонных разговорах с участниками спецоперации
25 ноября, 15:25Специальная военная операция на Украине
Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения.
"Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 12:36Специальная военная операция на Украине
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 15:35Специальная военная операция на Украине
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоман ПутинПолитикаАндрей ТурчакНиколай ЖуравлевРоссияЕдиная РоссияСовет Федерации РФГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала