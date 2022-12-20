https://ria.ru/20221220/putin-1840119194.html
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T21:12
2022-12-20T21:12
2022-12-21T01:45
владимир путин
роман путин
специальная военная операция на украине
политика
андрей турчак
николай журавлев
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации."Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли: Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой."Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных , о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи <...> — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих", — отметил он.Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения. "Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221216/zakonotvorchestvo-1839211774.html
https://ria.ru/20221127/kruiz-1834518478.html
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239847.html
https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, роман путин, политика, андрей турчак, николай журавлев, россия, единая россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии, украина, донбасс
Владимир Путин, Роман Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Андрей Турчак, Николай Журавлев, Россия, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Украина, Донбасс
21:12 20.12.2022 (обновлено: 01:45 21.12.2022)
Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из распоряжения на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной операции, и членов их семей", — говорится в документе.
Российский лидер поручил утвердить состав рабочей группы, куда вошли:
—секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак;
—вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев;
—заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол;
—журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов;
—военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.
Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.
Как пояснил Турчак, это инструмент обратной связи для президента с передовой.
"Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных , о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи <...> — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих", — отметил он.
Сенатор подчеркнул, что основная цель рабочей группы — обратить внимание на нынешние проблемы и оперативно принять решения для их устранения.
"Проблемы объективно есть. И — с учетом масштабов СВО — их немало", — заявил Турчак, добавив, что на площадке группы объединят усилия неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов и различных ведомств.
Министр обороны Сергей Шойгу
28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы России набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованные обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников, добавил он.
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.