https://ria.ru/20221220/prigovor-1840066224.html

Житель Петербурга получил 18 лет за убийство продавщицы сексшопа

Житель Петербурга получил 18 лет за убийство продавщицы сексшопа - РИА Новости, 20.12.2022

Житель Петербурга получил 18 лет за убийство продавщицы сексшопа

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии местного жителя Кирилла Васильева, который не менее 20 раз ударил ножом продавщицу в магазине... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:24

2022-12-20T17:24

2022-12-20T17:24

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии местного жителя Кирилла Васильева, который не менее 20 раз ударил ножом продавщицу в магазине интимных товаров, которую потом не смог вспомнить, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, Васильев напал на продавца-кассира магазина интимных товаров вечером 18 февраля, "имея умысел на убийство, сопряженное с разбоем". Показав женщине нож, он потребовал, чтобы она ушла в подсобку, а в ответ на отказ нанес продавщице не менее 20 ударов ножом. Упав, женщина ударилась головой о журнальный столик и скончалась на месте. Васильев скрылся с места происшествия, предварительно украв из магазина интимных товаров два предмета ассортимента общей стоимостью около 2,6 тысяч рублей. Суду он пояснил, что планировал подарить их другу, у которого были проблемы в личной жизни. В последнем слове Васильев сообщил, что не помнит погибшую девушку, отмечают в судебной пресс-службе. Мужчина признан виновным по статьям "убийство" и "разбой". "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в ИК строгого режима", - заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771817418.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд