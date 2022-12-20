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В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний

В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний - РИА Новости, 20.12.2022

В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний

Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции (СВО), составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:43

2022-12-20T13:43

2022-12-20T14:01

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

экономика

технологии

cisco systems, inc.

sap ag

oracle corporation

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции (СВО), составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа."Зарубежные компании ушли самостоятельно, при этом потеряв значимую часть выручки. По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650- 700 миллиардов рублей", - сообщил министр."Значит, будем конкурировать с теми странами, которые с нами готовы и кооперировать, и делать совместные проекты. Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии – на российские технологии, на совместные проекты", - добавил Шадаев.После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. Крупные производители техники Samsung и Apple также приостановили поставки своей продукции в Россию в марте.

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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, экономика, технологии, cisco systems, inc., sap ag, oracle corporation