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В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний
В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний - РИА Новости, 20.12.2022
В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний
Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции (СВО), составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:43
2022-12-20T13:43
2022-12-20T14:01
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
экономика
технологии
cisco systems, inc.
sap ag
oracle corporation
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции (СВО), составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа."Зарубежные компании ушли самостоятельно, при этом потеряв значимую часть выручки. По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650- 700 миллиардов рублей", - сообщил министр."Значит, будем конкурировать с теми странами, которые с нами готовы и кооперировать, и делать совместные проекты. Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии – на российские технологии, на совместные проекты", - добавил Шадаев.После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. Крупные производители техники Samsung и Apple также приостановили поставки своей продукции в Россию в марте.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, экономика, технологии, cisco systems, inc., sap ag, oracle corporation
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Экономика, Технологии, Cisco Systems, Inc., SAP AG, Oracle Corporation
13:43 20.12.2022 (обновлено: 14:01 20.12.2022)
В Минцифры назвали потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний
Минцифры: покинувшие Россию зарубежные IT-компании потеряли 650-700 миллиардов рублей