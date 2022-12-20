https://ria.ru/20221220/odkb-1839887851.html

Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается

Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается - РИА Новости, 20.12.2022

Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается

Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T05:51

2022-12-20T05:51

2022-12-20T06:28

станислав зась

армения

белоруссия

казахстан

одкб

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась. Шаги по расширению организации, подчеркнул он, должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность. "Нужно работать не на количество, а на качество", - добавил он. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20221219/odkb-1839739261.html

армения

белоруссия

казахстан

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станислав зась, армения, белоруссия, казахстан, одкб