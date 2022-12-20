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Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается - РИА Новости, 20.12.2022
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Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается
Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается - РИА Новости, 20.12.2022
Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается
Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T05:51
2022-12-20T06:28
станислав зась
армения
белоруссия
казахстан
одкб
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась. Шаги по расширению организации, подчеркнул он, должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность. "Нужно работать не на количество, а на качество", - добавил он. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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станислав зась, армения, белоруссия, казахстан, одкб
Станислав Зась, Армения, Белоруссия, Казахстан, ОДКБ
05:51 20.12.2022 (обновлено: 06:28 20.12.2022)
 
Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается

Генсек ОДКБ Зась: вопрос о включении новых стран в организацию не обсуждается

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности новых членов не обсуждается, шаги по расширению блока должны повышать его эффективность, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством", - сказал Зась.
Шаги по расширению организации, подчеркнул он, должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность.
"Нужно работать не на количество, а на качество", - добавил он.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 14:55
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил
 
Станислав ЗасьАрменияБелоруссияКазахстанОДКБ
 
 
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