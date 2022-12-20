https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html

Айсен Николаев: о подвигах якутских военнослужащих можно снимать кино

Айсен Николаев: о подвигах якутских военнослужащих можно снимать кино - РИА Новости, 20.12.2022

Айсен Николаев: о подвигах якутских военнослужащих можно снимать кино

Военнослужащие из Якутии самоотверженно воюют на опасных участках в рамках спецоперации на Украине, а об их героических подвигах можно снимать кино, заявил... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:00

2022-12-20T11:00

2022-12-20T11:22

интервью

айсен николаев

сила сибири — 2

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838635446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12a54d5246ea35ef62cf772a0c90d5c8.jpg

Военнослужащие из Якутии самоотверженно воюют на опасных участках в рамках спецоперации на Украине, а об их героических подвигах можно снимать кино, заявил глава республики Айсен Николаев. В интервью РИА Новости он рассказал о поддержке, которая оказывается мобилизованным и их семьям, а также о том, как, несмотря на санкции, "Алросе" удалось выполнить все производственные планы в этом году, а якутским угольщикам нарастить экспорт на азиатско-тихоокеанский рынок, о сроках начала строительства моста через Лену и успешных гастролях якутского театра на крупнейших сценах страны. Беседовала Дарья Ураева.– Айсен Сергеевич, расскажите, как дела у жителей республики, которые участвуют в спецоперации на Украине?– Мы стараемся быть на связи со всеми участниками спецоперации и с их семьями. Безусловно, ситуация требует, чтобы мы со своей стороны максимально были вовлечены в этот процесс: не оставались в стороне, а реально помогали нашим военнослужащим, их семьям в самых разных вопросах – начиная от обеспечения материально-техническим снаряжением, заканчивая решением социально-бытовых вопросов семьи. По моему распоряжению в Москве на базе нашего постоянного представительства создан Единый координационный центр, его сотрудники сейчас полностью переориентировались на работу именно по этому направлению. Их работа, конечно, очень велика, в том числе оказывается помощь нашим военнослужащим в госпиталях на территории страны. Идет практически ежечасная работа и с членами семей наших военных. От нашей республики также созданы своего рода опорные пункты в Крыму, Ростовской области, в Донецкой народной республике, которые взаимодействуют непосредственно с военнослужащими, с воинскими частями. Такие же опорные пункты есть и на территории дальнего Востока – во Владивостоке и в Улан-Удэ.– Как в республике обстоят дела с дополнительным снабжением военнослужащих?– Если говорить конкретно о снабжении военнослужащих, то, во-первых, мы видим, как ситуация улучшается в целом по стране. В первые недели мобилизации запросов на помощь было очень много. Сейчас их стало гораздо меньше, и они уже касаются, в основном, специализированного снаряжения. Мы находимся на постоянной связи с командованием Восточного военного округа, с командованием воинских частей, где наши военнослужащие проходят службу. У нас уже налажены каналы доставки снаряжения непосредственно до воинских частей, есть перечень из сорока с лишним предметов материально-технического снабжения, которые покупаются республикой и направляются в воинские части. Работа в этом направлении полностью выстроена, все процессы отлажены на достаточно высоком уровне. Но тут нужно отметить, что и промышленность страны сейчас уже переориентируется на производство в целях нужд военных. Более того, даже предприятия нашей республики уже по ряду направлений участвуют в обеспечении непосредственно военнослужащих тем или иным снаряжением.– Есть ли герои среди военнослужащих-участников спецоперации из Якутии, о которых вы можете рассказать?– Героев у нас много. Якутяне всегда в трудную минуту вставали на защиту Родины. Так было и в годы Великой отечественной войны – о подвигах наших снайперов, наверное, знают все. И сегодня у них есть хорошие последователи, потомки, которые закрепляют честь предков. У нас есть и добровольческий отряд "Боотур", через который уже прошло порядка 300 добровольцев, которые воюют на очень опасных участках. Эти ребята тоже совершили много героических поступков. Если бы о подвигах наших земляков сняли кино, наверное, люди сказали бы: так бывает только в кино, в жизни такого не бывает. А жизнь, оказывается, богаче на подвиги, нежели придуманные киноистории. Я восхищаюсь мужеством и героизмом наших якутян и наших российских солдат в целом, которые храбро воюют для нашей мирной жизни.– Якутия одной из первых среди регионов начала работу по возвращению ошибочно мобилизованных жителей. О каком количестве человек идет речь?– Верно, мы были одними из первых в стране, кто этот вопрос озвучил, мы сразу предприняли реальные меры, чтобы исправить ситуацию. Ошибочно призванные жители республики в первые дни мобилизации были возвращены домой максимально быстро. К сожалению, скажем так, общие ошибки, которые были во многих регионах, не миновали тогда и нас: призывали граждан из многодетных семей, студентов. Но, еще раз повторю, мы эту проблему не стали замалчивать, наоборот – подняли ее на всех уровнях. В итоге несколько сотен человек, порядка 400, у нас было возвращено в республику. В основном, ошибки были на уровне медкомиссий, призывали тех, у кого были ограничения по здоровью. Большую поддержку в этой работе – по возвращению наших граждан – нам оказало министерство обороны России.– Как обстоит ситуация на рынке IT-индустрии в республике?– Безусловно, IT-индустрия – это одна из тех отраслей в экономике страны, которая пострадала от западных санкций, это и нас не обошло стороной. Вместе с тем, мы видим, что уже появляется достаточно много интересных стартапов, которые, на наш взгляд, имеют очень хороший потенциал для выхода на широкий рынок. У нас в республике действуют механизмы поддержки IT-индустрии, минимизированы налоги, выплачиваются субсидии, это все позволяет компаниям сохранять рабочие места. Уже порядка 180 таких рабочих мест было сохранено благодаря нашим мерам поддержки.В конце ноября у нас в Якутии успешно прошел большой Всероссийский форум "Цифровой алмаз" с участием министра цифрового развития России Максута Шадаева, министра экономического развития Максима Решетникова и ряда руководителей крупнейших IT-компаний страны. Это говорит о том, что мы идем по правильному пути: делаем многое для того, чтобы IT-индустрия у нас в стране развивалась и дальше.– Есть ли у вас общая статистика, сколько IT-специалистов на фоне санкций покинули республику?– Примерная статистика есть. У нас две крупные компании передислоцировались за рубеж. Одна связана с компьютерными играми, другая – агрегатор такси. В общей сложности, по нашим оценкам, уехало порядка 200 специалистов. Но, учитывая то, что у нас в IT-отрасли работает порядка четырех тысяч человек, это не критичные потери.– Как "Алроса" справляется с санкционным давлением? Выполняются ли производственные планы 2022 года в полном объеме?– Все производственные планы 2022 года у компании "Алроса" выполнены. Выполняются и социальные обязательства перед сотрудниками. Компания производит все налоговые отчисления. Все идет по плану. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны западных стран, компания чувствует себя достаточно уверенно.– Удалось ли компании за эти месяцы наладить новые логистические цепочки, найти новые рынки сбыта?– В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов.– Как вы считаете, будут ли введены санкции ЕС против "Алросы" в будущем?– Я очень надеюсь на благоразумие участников рынка, потому что эти санкции бьют и непосредственно по западным партнерам, и по обычным людям в других странах.– Расскажите о планах "Алросы" восстановить добычу алмазов на Мире в 2031-2032 годах. Вы говорили о том, что в строительство нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" будет вложено свыше 120 миллиардов рублей. Когда планируется начать эти работы?– Бюджет компании на 2023 год, который будет утвержден в ближайшие дни, предусматривает начало финансирования непосредственно строительных работ на руднике. На промышленные объемы, предусмотренные бизнес-планом, рудник выйдет в 2032 году – это очень долгосрочный, непростой проект. Он уникальный. Но непосредственно добыча начнется раньше, скорее всего, если все пойдет по плану, это 2029-2030 годы.– Айсен Сергеевич, прокомментируете слухи об отставке главы "Алросы" Сергея Иванова?– Без комментариев.– Ранее говорилось, что Якутия по итогам 2022 года снизит добычу золота приблизительно на 9,5% в сравнении с годом ранее – до 38 тонн. Оправдались ли негативные прогнозы?– Действительно, были такие прогнозы в первой половине года. Но хочу сказать, что мы по итогам десяти месяцев этого года уже добыли 38,5 тонны, и, соответственно, можем сказать, что эти негативные прогнозы не оправдались. Задача максимум стоит превысить показатели прошлого года.– За счет чего удалось не упасть по показателям, как считаете?– Запас прочности у наших компаний достаточно большой – даже в условиях западных санкций. Они достаточно хорошо подготовились к золотодобывающему сезону, в том числе заранее провели обновление техники.– Какова судьба проекта Ленского моста? Когда планируется направить его на утверждение в Главгосэкспертизу?– Мы поступательно движемся в этом вопросе, не отходим от своих планов по строительству. Сегодня заканчиваются работы по первому подготовительному этапу: землеотводы по обоим берегам полностью оформлены. Также заканчивается работа по перекладке сетей и высоковольтных линий, электрических и газовых сетей – весь этот комплекс работ сегодня уже подходит к завершению. Что касается самого проекта моста, произошло удорожание работ. По согласованию с Минтрансом и Минстроем России была проведена работа по снижению стоимости. Она снижена достаточно серьезно. Сегодня проект строительства моста практически готов для передачи в Главгосэкспертизу. Мы надеемся, что уже в 2023 году он туда поступит, и мы получим положительное заключение. Тогда уже приступим непосредственно к строительству. На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложенную мной схему паритетного финансирования. По этой схеме федеральное софинансирование должно быть не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций. Средства из федерального бюджета на строительство моста мы получим в 2025 году. Но работы, как я уже сказал выше, начнутся раньше – сразу после положительного заключения государственной экспертизы.Что касается всех источников финансирования строительства, тут нам с правительством еще нужно будет поработать над этим вопросом. Раньше же мы все считали, что мост стоит 70 миллиардов рублей, вся схема была просчитана и основана на этих данных. Сейчас мост стоит больше. За счет чего мы будем компенсировать эту разницу, еще предстоит решить. Есть много идей на этот счет, но решение будет принято, конечно, правительством.– Удалось ли угольщикам республики перенаправить экспортные потоки на Восток после введения эмбарго на импорт российского угля в ЕС?– В этой части, я считаю, мы в самом удобном положении оказались, потому что никогда не экспортировали уголь в Европу. Мы всегда ориентировались только на азиатско-тихоокеанский рынок, в силу своего географического положения. И сегодня мы можем говорить, что если по итогам 2021 года у нас экспорт составил 21 миллион тонн, то в этом году мы выйдем уже на 26 миллионов тонн. В 2022 году на территории республике уже добыто свыше 30 миллионов тонн. Мы можем и гораздо больше, готовы и экспортировать больше, но возможности Восточного полигона пока нам не позволяют этого сделать. Надеемся, что его реконструкция и строительство Тихоокеанской железной дороги позволят в течение трех ближайших лет все-таки значительно увеличить возможности для вывоза угля.– На ваш взгляд, как скажется на угольной отрасли республики возможное введение экспортной пошлины на уголь в 2023 году?– Я считаю, что такое решение не будет принято. Я вообще сторонник того, что увеличивать на постоянной основе налогообложение экспортных отраслей – это не очень разумно. Потому что маржинальность угля все-таки не настолько высока. В условиях такой высокой волатильности введение экспортной пошлины чревато резким ухудшением состояния угольной промышленности в стране в целом. При этом для многих регионов, например, для Кузбасса, угольная промышленность является просто регионообразующей. Но, повторю, я надеюсь все-таки, что разум возобладает над эмоциями. И, несмотря на желание пополнить бюджет, все-таки будет принято решение не вводить пошлину. Это излишние нагрузки на отрасль. Нужно, на мой взгляд, на взгляд экспортеров, вести речь о курсе рубля, его нужно приближать все-таки к реальности. Крайне сильный рубль, который сегодня у нас есть, конечно же, уже является серьезным тормозом для экономики. Курс рубля к доллару и евро, на мой взгляд, сегодня носят во многом уже искусственный характер.– Расскажите, пожалуйста, о работе по социальной газификации населенных пунктов республики. Можете подвести итоги этого года?– Социальная газификация у нас идет очень быстрыми темпами. По плану нужно было газифицировать порядка двух тысяч домов за этот год, а мы уже газифицировали более 2,5 тысячи. Это рекордные показатели за всю историю газификации Якутии. Это показывает востребованность принятого нашим президентом решения о социальной газификации. Первый год у нас очень успешно прошел, надеемся, что такие же темпы мы сохраним и в последующие годы. Более того, благодаря соглашению с "Газпромом", мы рассчитываем, что до 2030 года 30 поселков и городов Якутии, расположенных вдоль газопровода "Сила Сибири" также будут газифицированы. Это уже отдельная программа газификации, реализуемая "Газпромом". Сейчас уже идет проектирование, в следующем году подрядчик приступит непосредственно к работам.– В этом году впервые в арктические районы Якутии завезли продукты и стройматериалы по Северному морскому пути. Когда, по вашей оценке, северные районы республики перестанут зависеть от водного транспорта и малой авиации и будут получать все необходимое по СМП?– Я думаю, что никогда. Потому что Северный морской путь все равно обеспечивает только часть районов, тогда как территория Арктики в Якутии – это 1,6 миллиона квадратных километров. И многие населенные пункты на тысячи километров удалены от побережья. Поэтому, безусловно, завоз туда все равно будет осуществляться за счет авиации или речного транспорта. Другой вопрос, что возможности Северного морского пути, конечно, надо шире использовать, в том числе для завоза грузов, необходимых для жизнеобеспечения. Но здесь нужно понимать, что для этого должна быть реконструирована портовая инфраструктура. К сожалению, за постсоветские годы ее в большинстве своем не осталось, многие порты пришли в ужасающее, неудовлетворительное состояние. И здесь надо проводить большую работу, в том числе на федеральном уровне.– Расскажите о достижениях якутского кинематографа. Когда мы увидим новые картины?– Якутский кинематограф, можно сказать, генерирует новые фильмы. Мы каждый год снимаем достаточно много кинокартин, занимаем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по производству полнометражных фильмов. Буквально недавно, как вы знаете, вышел наш фильм "Не хороните меня без Ивана", который сразу же стал победителем фестиваля авторского кино "Зимний" в Москве. Для нас это знаковое событие. Фильм был снят при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Важно отметить: в этом году из всех вышедших в России фильмов окупились только 11, и из них три – якутских. В целом по итогам этого года, по нашим оценкам, по кассовым сборам якутского кинематографа мы побьем рекорд допандемийного 2019 года почти вдвое. Тогда мы собрали 44 миллиона рублей.Кроме того, сейчас мы развиваем формат малых кинотеатров с помощью нашего отечественного кинопроектора "Экстра Синема", созданного в контексте импортозамещения иностранных, более дорогостоящих аналогов. Все оборудование, стандарты разработаны нашими якутскими производителями. Сейчас наш кинопроектор проходит оценку в министерстве культуры России, рассматривается возможность масштабировать в будущем его для малых кинотеатров по всей стране.– В Большом театре в Москве и в Мариинском театре в Петербурге прошла премьера якутской оперы "Ньургун Боотур". Как оцениваете успешность гастролей?– Это, безусловно, был огромный успех якутского искусства, якутской культуры. Все прошло на очень высоком уровне. Опера была написана еще 75 лет назад, и это была ее седьмая постановка, если вести счет с 1943 года, когда она была поставлена как музыкальная драма в первый раз. И теперь она была показана впервые на крупнейших театральных сценах нашей страны. Постановки прошли с аншлагом, с очень большим успехом. Считаю, и хочу подчеркнуть, что наш якутский эпос, который был совмещен уже с современным видением, он, конечно, дает хороший заряд позитивной энергии. В нем утверждаются такие незыблемые истины: добро всегда побеждает зло, свет всегда побеждает тьму. Нашли возможность прийти и общественные, политические деятели, бизнесмены. Об этом мероприятии все будут еще помнить десятилетия. Я очень рад, что 29 декабря опера "Ньургун Боотур" будет поставлена в Якутске в Государственном театре оперы и балета, и уже жители республики смогут насладиться этой прекрасной постановкой. Я в целом считаю, что якутское искусство сейчас на подъеме. Якутия стала самым креативным регионом страны после Москвы. Якутское искусство сегодня у всех на слуху.– Якутия по традиции первой встречает Новый год, в Якутске уже зажгли новогоднюю елку. Расскажите, какие праздничные мероприятия пройдут в республике?– Да, мы, можно сказать, запустили Новый год. Что касается праздничных мероприятий, я рекомендовал крупным компаниям, организациям развлекательных мероприятий не проводить. Устраивать большие праздники с концертами и ресторанами, считаю, в нынешнее время излишне. Что касается детских праздников, они будут проводиться. И елка главы республики, и елки от глав муниципальных образований – все будет. И, конечно, в этом году будет сделан особый акцент на детей наших военнослужащих, они все должны быть охвачены вниманием. Города тоже будем украшать, это не такие большие деньги. Поверьте, на поддержку наших военнослужащих мы тратим в сотни раз больше.

https://ria.ru/20221130/byudzhet-1835182513.html

https://ria.ru/20221218/yakutiya-1839519549.html

https://ria.ru/20221215/yakutiya-1838798735.html

https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

https://ria.ru/20221207/opera-1836894156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, айсен николаев, сила сибири — 2, россия