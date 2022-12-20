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Новый год в Москве 2023: где и как встретить, куда сходить, мероприятия
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Новый год-2023 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации
Новый год в Москве 2023: где и как встретить, куда сходить, мероприятия
Новый год-2023 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации
Празднование Нового года в Москве – это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2023 год в столице России, как необычно отметить торжество,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:58
2022-12-20T16:58
москва
новый год
зарядье
"сокольники"
сергей собянин
отдых
дед мороз
снегурочка
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Празднование Нового года в Москве – это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2023 год в столице России, как необычно отметить торжество, куда сходить в новогоднюю ночь и на каникулах, главные мероприятия, самые посещаемые площади, праздничные локации для встречи с детьми, будет ли салют – в материале РИА Новости.Новый год в МосквеПраздничные выходные в Москве и всей России продлятся с 31 декабря по 8 января 2023 года. Москвичей и гостей города ожидает множество вариантов празднования Нового 2023 года. Составить маршрут для новогодних каникул можно самостоятельно с помощью интерактивной карты мероприятий на одном из специализированных сайтов или купить тур.MICE-департамент IBC Corporate Travel отмечает следующую тенденцию: театр стал обязательной программой для Нового года у многих заказчиков корпоративных туров. В Москве балет, музыкальные концерты, детские ёлки и театральные постановки проходят по несколько раз в день, поэтому не составляет труда сформировать тур по интересам, датам и бюджету.Так, большинство корпоративных клиентов агентства деловых путешествий IBC Corporate Travel, пожелавшие провести новогодние праздники в столице, забронировали и проживание в отеле, и праздничный ужин, и развлекательное шоу.В каком режиме будет жить Москва на Новый годМэр столицы Сергей Собянин, заявил, что москвичи высказали свое мнение по поводу празднования с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Москва воздержится от проведения больших уличных концертов и запуска фейерверков. Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.Как работает транспортПо словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь будут работать в круглосуточном режиме, продлят свою работу и наземные маршруты. На всех объектах транспортной сферы будут усилены меры безопасности. В департаменте транспорта Москвы заявили, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами. Но парковки со шлагбаумом будут работать, как и прежде, по действующим тарифам.Как добраться до столицыДобраться до Москвы можно разными способами – на машине, автобусе, поезде, электричке или самолёте – всё зависит от точки отправки и ее дальности от столицы. Но вот покупать билеты лучше заранее, т.к. в декабре найти нужный вариант сложнее, а стоимость билетов выше.Где остановиться в МосквеНа новогодние праздники можно самостоятельно снять номер в гостинице или купить тур в Москву с бронированием апартаментов в отелях города. Вариантов множество - от бюджетных хостелов до отелей 5*.Средняя стоимость ночи в новогодние праздники в Москве составляет 4487 рублей, по данным Tvil.ru. "По сравнению с прошлым годом бронирования в этом году на новогодние праздники в Москву выросли на 957,58%", – отмечает Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.По данным отельеров, снять гостиничный номер в центре Москвы на новогодние каникулы можно по цене от 28 тысяч до 72 тысяч рублей.Афиша мероприятийАфиша мероприятий на Новый 2023 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество – от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом. Несмотря на то, что в этот раз не будет салюта и крупных концертов, мест, где можно увлекательно провести это время, много.Где пройдут главные гуляньяНовогодние мероприятия, пройдут в Москве в 2023 году пройдут на множестве локаций. Вот некоторые из них.Встретить праздник в новогодней атмосфере можно на Красной площади. Здесь расположена нарядная елка, сосредоточены основные праздничные мероприятия: лазерное и ледовое шоу, аттракционы, музыкальные выступления, интерактивная программа развлечений, встреча с Дедом Морозом, ГУМ-ярмарка. Традиционно в новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смотрят на большом экране речь президента России Владимира Путина и загадывают желания под бой курантов на Спасской башне.Программа мероприятий на Красной площади станет известна позже.Кроме Красной площади зрелищно и интересно провести новогодние праздники в Москве можно на Манежной площади, которая ежегодно радует глаз креативными световыми инсталляциями. Это одна из лучших новогодних фотозон в столице. Вокруг елки размещают павильоны с сувенирами и угощениями. А сказочная карусель становится излюбленным местом детей и взрослых. Гулять среди праздничных световых декораций, лакомиться вкусными блюдами и делать памятные фотографии, смотреть традиционный бал-маскарад можно и на Тверской улице.Одно из традиционных мест праздничных гуляний - Никольская улица. В канун Нового года она украшена тысячами свисающих с неба светодиодных гирлянд, а вдоль улицы располагаются десятки светящихся инсталляций и арт-объектов.Яркие сказочные иллюминации, скульптуры и другой праздничный декор, ярмарки, а также огромный каток с разноцветной подсветкой,музыкальное сопровождение и культурно-развлекательные мероприятия – площадки ВДНХ радуют разнообразием программ. Выставка ледяных скульптур на ВДНХ открыта для всех желающих. Праздничная экспозиция работает с 1 декабря до конца февраля 2023 года."В сезоне 2022-23 сразу нескольких клиентов IBC Corporate Travel заинтересовали живые концерты в павильоне Азербайджанской ССР и обновленном Павильоне Космонавтики", – отмечает Юлия Малецкая.Окунуться в атмосферу настоящих народных гуляний и получить заряд позитивных эмоций приглашает сад Эрмитаж. Посетителей ждут уличные спектакли, мастер-классы от Деда Мороза, музыкальная программа, анимация и масштабная национальная ярмарка. В саду им. Баумана работает один из уютных и красивых катков в центре Москвы. Здесь также можно полюбоваться праздничной иллюминацией и сделать новогодние фото на память.Одна из самых стильных локаций столицы – парк "Зарядье", расположен в самом центре города и предлагает отдых для всей семьи. Ежегодно здесь проводится праздничная программа, концерты известных артистов, конкурсы, игры, мастер-классы для детей и взрослых. А еще тут можно полюбоваться празднично украшенными елками и побывать в настоящей ледяной пещере. В рамках Московского зимнего музыкального фестиваля в преддверии Нового года 31 декабря в концертном зале "Зарядье" состоится интерактивное представление "Завтрак с Дедом Морозом". Праздничное настроение зрителям создадут Дед Мороз, Фея Зимы, Елочка, Вьюга. Они погрузят детей и родителей в волшебный мир музыки – прозвучат произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и других."Атмосферные зимние каникулы ждут путешественников, посещающих парк "Сокольники" и парк Горького. Большой каток, иллюминация, праздничная музыка и глинтвейн создают настроение", – говорит Юлия Малецкая. По традиции в новогодние каникулы здесь пройдут рождественские ярмарки и красочные ледовые шоу, спортивные развлечения и зимние забавы. На территории парков можно покататься на лыжах или поиграть в снежки. В парке Горького все новогодние праздники будет работать каток, с 10 утра до 15 часов дня, с 17 вечера и до полуночи здесь можно не только кататься на коньках, но и пройти квест и послушать живую музыку. А после покататься на тюбингах в Музеоне. С детьми стоит посетить мастер-классы "Зеленой школы": все каникулы ребят приглашают мастерить новогодние поделки, готовить рождественское печенье, лепить на гончарном круге.В музее-заповеднике "Коломенское" до 15 января работает выставка "Ёлки нашего детства". Посетители познакомятся с новой экспозицией, где представлено свыше 800 предметов, включая редкие экземпляры праздничного декора, и узнают традиции празднования Нового года в разные периоды.Прекрасный панорамный вид на праздничный город открывается с Поклонной горы. Здесь установлен двадцатиметровый светодиодный шар. Завораживающие виды на достопримечательности столицы открываются, если подняться на смотровую площадку Воробьевых гор. С 15 декабря по 10 января для всех желающих доступен новый кластер зимних видов спорта: площадки для занятия сноубордом, горными лыжами, катания на тюбинге.Локации с программойВ Москве представлено множество локаций для встречи Нового года и Рождества. Предложения с совершенно разным набором услуг - от экономного варианта до VIP-программ c all inclusive.Например, отметить торжество с прекрасным видом на ночную праздничную Москву можно на 90 этаже Москва-Сити или в панорамном ресторане Крым Terrace с видом на набережную, где пройдут фуршеты, музыкальные выступления, программы для каждой возрастной категории.Крокус Сити Холл приглашает погрузиться в зимнюю сказку на празднике "Жаркий Новый год" с участием знаменитых артистов. А также посетить новогодние представления всей семьей. С 24 декабря 2022 по 7 января 2023 года здесь совместно с детским телеканалом "Мульт" организуют традиционную Новогоднюю елку для маленьких поклонников мультфильмов.Новогоднюю шоу-программу, конкурсы и розыгрыш призов в лотерее, торжественный банкет и напитки по системе "All inclusive" предлагает банкетный зал "Мир"в самом центре столицы на Цветном бульваре. Для детей и подростков в игровой зоне работает профессиональная команда аниматоров, посетителей ждет шоу гигантских мыльных пузырей и лазерное шоу."Лофт-пространство Рarty Hard – отличный выбор для тех, кто ни один праздник не представляет без настольных игр, песен в караоке, игр на компьютерной приставке. Площадка предлагает почасовую оплату, лояльна к стороннему кейтерингу и имеет удобное расположение", – говорит Юлия Малецкая.Отпраздновать Новый год необычно можно на борту яхты River Palace. Продолжительность прогулки 31 декабря 2022 составит 8 часов. В развлекательной программе - живая музыка, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, шоу барабанщиц и дискотека, лотерея с ценными призами.Панорамный теплоход "Жемчужина" предлагает новогодние и рождественские круизы по Москве-реке с 24 декабря 2022 по 8 января 2023-го. Это возможность насладиться видами на достопримечательности Москвы.Вагентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel отмечают, чтотакие комплексы отдыха, как в Завидово, бронируют уже с начала осени, поэтому свободных мест здесь практически нет. Зато тех клиентов, которые спланировали корпоративный отдых заранее, ждут шоу-программа, отдых в подогреваемых бассейнах под открытым небом и комфортные коттеджи для проживания.Места для празднования с детьмиВ Москве множество мест, подходящих для семейного отдыха и развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику. Город порадует жителей и гостей праздничным убранством.Наиболее популярные площадки для прогулок с детьми:Крупные парки Москвы предлагают массу развлечений, активностей и выступлений, в том числе бесплатных. Посетителей ждут оригинальные конкурсы, викторины, сюрпризы, подарки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые шоу, аниматоры, танцы, спортивные игры, мастер-классы для детей разного возраста. А перекусить можно различными вкусностями, на территории парков расположены палатки с едой и напитками.В Аквапарке "Фэнтази" в новогоднюю ночь гостей ждет развлекательная программа с аниматорами и приглашенными артистами. Дети могут плескаться в воде и кататься с горок, а взрослые провести время в джакузи с бокалом шампанского.Для поклонников отдыха на льду в столице работает множество катков. Организаторы предоставляют коньки напрокат, поэтому можно отправляться на прогулку без личного инвентаря. А после пируэтов на льду согреться и перекусить в ближайшем кафе.На новогодних каникулах можно отправиться в резиденцию Деда Мороза в парке Кузьминки. На территории усадьбы расположены расписные терема, где проходят экскурсии, фигурки героев сказок. Детей ждут тематические экскурсии, квесты и различные мастер-классы.С 16 декабря по 6 января в "Цирке Чудес" пройдет новогодняя музыкально-цирковая сказка "Снежное сердце Эльзы" - волшебное приключение о дружбе, верности и любви, способной растопить лед. Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами из мультфильмов и книг. В программе интерактивная анимация, цирковые номера, лазерное шоу, вокальные и танцевальные партии, шоу мыльных пузырей.Городская ферма на ВДНХ подготовила для детей программу "Команда Деда Мороза" для детей 4+. Сеансы пройдут 24, 25, 28 и 29 декабря, а также с 3 по 8 января включительно. Маленькие гости примут участие в сказочной экскурсии – волшебник Метеля раскроет тайны праздника и проведет ребят по резиденции Деда Мороза, дети покормят животных, а затем станут героями интерактивного квеста-спектакля по спасению Нового года.Помимо массовых гуляний, ледовых катков, разнообразия шоу-программ и вкусной еды, детей порадуют спектакли и фестивали. С 27 декабря и все каникулы на ВДНХ будет проходить интерактивный спектакль "Эра машин". Главные актеры – гигантские роботы удивят не только детей, но и взрослых. Перед началом представления можно будет сделать аквагрим детям и памятные фото в специальной welcome-зоне для гостей с красочными декорациями.Будет ли новогодний салютМосквичи проголосовали за отказ от салютов на Новый год в Москве. Поэтому в этом году праздничного фейерверка не будет. Но жителей и гостей столица уже ждет в нарядном виде и с праздничными шоу.
https://ria.ru/20221125/prazdniki-1834055726.html
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Артем Смирнов
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москва, новый год, зарядье, "сокольники", сергей собянин, отдых, дед мороз, снегурочка, парк имени горького, вднх
Москва, Новый год, Зарядье, "Сокольники", Сергей Собянин, Отдых, Дед Мороз, Снегурочка, Парк имени Горького, ВДНХ
16:58 20.12.2022
 

Новый год-2023 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПосетители предновогодней ГУМ-Ярмарки катаются на карусели на Красной площади. Новый год в Москве
Посетители предновогодней ГУМ-Ярмарки катаются на карусели на Красной площади. Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетители предновогодней ГУМ-Ярмарки катаются на карусели на Красной площади. Новый год в Москве
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Оглавление
Празднование Нового года в Москве – это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2023 год в столице России, как необычно отметить торжество, куда сходить в новогоднюю ночь и на каникулах, главные мероприятия, самые посещаемые площади, праздничные локации для встречи с детьми, будет ли салют – в материале РИА Новости.

Новый год в Москве

Праздничные выходные в Москве и всей России продлятся с 31 декабря по 8 января 2023 года. Москвичей и гостей города ожидает множество вариантов празднования Нового 2023 года. Составить маршрут для новогодних каникул можно самостоятельно с помощью интерактивной карты мероприятий на одном из специализированных сайтов или купить тур.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:43Туризм
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год
MICE-департамент IBC Corporate Travel отмечает следующую тенденцию: театр стал обязательной программой для Нового года у многих заказчиков корпоративных туров. В Москве балет, музыкальные концерты, детские ёлки и театральные постановки проходят по несколько раз в день, поэтому не составляет труда сформировать тур по интересам, датам и бюджету.
Так, большинство корпоративных клиентов агентства деловых путешествий IBC Corporate Travel, пожелавшие провести новогодние праздники в столице, забронировали и проживание в отеле, и праздничный ужин, и развлекательное шоу.

В каком режиме будет жить Москва на Новый год

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЛюди на Никольской улице в Москве
Люди на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Люди на Никольской улице в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин, заявил, что москвичи высказали свое мнение по поводу празднования с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Москва воздержится от проведения больших уличных концертов и запуска фейерверков. Жителей и гостей столицы в праздничные дни ждут украшенные улицы и площади, многочисленные парки, катки, рестораны, кафе, торговые центры, театры, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и прочие локации, где будут проводить новогодние и рождественские елки.

Как работает транспорт

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь будут работать в круглосуточном режиме, продлят свою работу и наземные маршруты. На всех объектах транспортной сферы будут усилены меры безопасности. В департаменте транспорта Москвы заявили, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами. Но парковки со шлагбаумом будут работать, как и прежде, по действующим тарифам.
Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 14:49
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Как добраться до столицы

Добраться до Москвы можно разными способами – на машине, автобусе, поезде, электричке или самолёте – всё зависит от точки отправки и ее дальности от столицы. Но вот покупать билеты лучше заранее, т.к. в декабре найти нужный вариант сложнее, а стоимость билетов выше.
Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:39Туризм
Спрос на туры в Москву на Новый год резко вырос

Где остановиться в Москве

На новогодние праздники можно самостоятельно снять номер в гостинице или купить тур в Москву с бронированием апартаментов в отелях города. Вариантов множество - от бюджетных хостелов до отелей 5*.
Средняя стоимость ночи в новогодние праздники в Москве составляет 4487 рублей, по данным Tvil.ru. "По сравнению с прошлым годом бронирования в этом году на новогодние праздники в Москву выросли на 957,58%", – отмечает Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
По данным отельеров, снять гостиничный номер в центре Москвы на новогодние каникулы можно по цене от 28 тысяч до 72 тысяч рублей.
Пятизвездочный отель Ритц-Карлтон-Москва в центре столицы, принадлежащий всемирно известной сети отелей The Ritz-Carlton Hotel - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 19:08Туризм
Москвичи и петербуржцы активно бронируют отели в своих городах на Новый год

Афиша мероприятий

Афиша мероприятий на Новый 2023 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество – от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом. Несмотря на то, что в этот раз не будет салюта и крупных концертов, мест, где можно увлекательно провести это время, много.

Где пройдут главные гулянья

Новогодние мероприятия, пройдут в Москве в 2023 году пройдут на множестве локаций. Вот некоторые из них.
Встретить праздник в новогодней атмосфере можно на Красной площади. Здесь расположена нарядная елка, сосредоточены основные праздничные мероприятия: лазерное и ледовое шоу, аттракционы, музыкальные выступления, интерактивная программа развлечений, встреча с Дедом Морозом, ГУМ-ярмарка. Традиционно в новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смотрят на большом экране речь президента России Владимира Путина и загадывают желания под бой курантов на Спасской башне.Программа мероприятий на Красной площади станет известна позже.
Кроме Красной площади зрелищно и интересно провести новогодние праздники в Москве можно на Манежной площади, которая ежегодно радует глаз креативными световыми инсталляциями. Это одна из лучших новогодних фотозон в столице. Вокруг елки размещают павильоны с сувенирами и угощениями. А сказочная карусель становится излюбленным местом детей и взрослых. Гулять среди праздничных световых декораций, лакомиться вкусными блюдами и делать памятные фотографии, смотреть традиционный бал-маскарад можно и на Тверской улице.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаснеженная Манежная площадь
Заснеженная Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заснеженная Манежная площадь
Одно из традиционных мест праздничных гуляний - Никольская улица. В канун Нового года она украшена тысячами свисающих с неба светодиодных гирлянд, а вдоль улицы располагаются десятки светящихся инсталляций и арт-объектов.
Яркие сказочные иллюминации, скульптуры и другой праздничный декор, ярмарки, а также огромный каток с разноцветной подсветкой,музыкальное сопровождение и культурно-развлекательные мероприятия – площадки ВДНХ радуют разнообразием программ. Выставка ледяных скульптур на ВДНХ открыта для всех желающих. Праздничная экспозиция работает с 1 декабря до конца февраля 2023 года.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве
"В сезоне 2022-23 сразу нескольких клиентов IBC Corporate Travel заинтересовали живые концерты в павильоне Азербайджанской ССР и обновленном Павильоне Космонавтики", – отмечает Юлия Малецкая.
Окунуться в атмосферу настоящих народных гуляний и получить заряд позитивных эмоций приглашает сад Эрмитаж. Посетителей ждут уличные спектакли, мастер-классы от Деда Мороза, музыкальная программа, анимация и масштабная национальная ярмарка. В саду им. Баумана работает один из уютных и красивых катков в центре Москвы. Здесь также можно полюбоваться праздничной иллюминацией и сделать новогодние фото на память.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетительницы надевают коньки на катке в московском саду "Эрмитаж
Посетительницы надевают коньки на катке в московском саду Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительницы надевают коньки на катке в московском саду "Эрмитаж
Одна из самых стильных локаций столицы – парк "Зарядье", расположен в самом центре города и предлагает отдых для всей семьи. Ежегодно здесь проводится праздничная программа, концерты известных артистов, конкурсы, игры, мастер-классы для детей и взрослых. А еще тут можно полюбоваться празднично украшенными елками и побывать в настоящей ледяной пещере. В рамках Московского зимнего музыкального фестиваля в преддверии Нового года 31 декабря в концертном зале "Зарядье" состоится интерактивное представление "Завтрак с Дедом Морозом". Праздничное настроение зрителям создадут Дед Мороз, Фея Зимы, Елочка, Вьюга. Они погрузят детей и родителей в волшебный мир музыки – прозвучат произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и других.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкСнеговик в парке "Зарядье"
Снеговик в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Снеговик в парке "Зарядье"
"Атмосферные зимние каникулы ждут путешественников, посещающих парк "Сокольники" и парк Горького. Большой каток, иллюминация, праздничная музыка и глинтвейн создают настроение", – говорит Юлия Малецкая. По традиции в новогодние каникулы здесь пройдут рождественские ярмарки и красочные ледовые шоу, спортивные развлечения и зимние забавы. На территории парков можно покататься на лыжах или поиграть в снежки. В парке Горького все новогодние праздники будет работать каток, с 10 утра до 15 часов дня, с 17 вечера и до полуночи здесь можно не только кататься на коньках, но и пройти квест и послушать живую музыку. А после покататься на тюбингах в Музеоне. С детьми стоит посетить мастер-классы "Зеленой школы": все каникулы ребят приглашают мастерить новогодние поделки, готовить рождественское печенье, лепить на гончарном круге.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПосетители на катке в Парке Горького в Москве в день открытия
Посетители на катке в Парке Горького в Москве в день открытия - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетители на катке в Парке Горького в Москве в день открытия
В музее-заповеднике "Коломенское" до 15 января работает выставка "Ёлки нашего детства". Посетители познакомятся с новой экспозицией, где представлено свыше 800 предметов, включая редкие экземпляры праздничного декора, и узнают традиции празднования Нового года в разные периоды.
Прекрасный панорамный вид на праздничный город открывается с Поклонной горы. Здесь установлен двадцатиметровый светодиодный шар. Завораживающие виды на достопримечательности столицы открываются, если подняться на смотровую площадку Воробьевых гор. С 15 декабря по 10 января для всех желающих доступен новый кластер зимних видов спорта: площадки для занятия сноубордом, горными лыжами, катания на тюбинге.

Локации с программой

В Москве представлено множество локаций для встречи Нового года и Рождества. Предложения с совершенно разным набором услуг - от экономного варианта до VIP-программ c all inclusive.
Например, отметить торжество с прекрасным видом на ночную праздничную Москву можно на 90 этаже Москва-Сити или в панорамном ресторане Крым Terrace с видом на набережную, где пройдут фуршеты, музыкальные выступления, программы для каждой возрастной категории.
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Вчера, 13:22
Крокус Сити Холл приглашает погрузиться в зимнюю сказку на празднике "Жаркий Новый год" с участием знаменитых артистов. А также посетить новогодние представления всей семьей. С 24 декабря 2022 по 7 января 2023 года здесь совместно с детским телеканалом "Мульт" организуют традиционную Новогоднюю елку для маленьких поклонников мультфильмов.
Новогоднюю шоу-программу, конкурсы и розыгрыш призов в лотерее, торжественный банкет и напитки по системе "All inclusive" предлагает банкетный зал "Мир"в самом центре столицы на Цветном бульваре. Для детей и подростков в игровой зоне работает профессиональная команда аниматоров, посетителей ждет шоу гигантских мыльных пузырей и лазерное шоу.
"Лофт-пространство Рarty Hard – отличный выбор для тех, кто ни один праздник не представляет без настольных игр, песен в караоке, игр на компьютерной приставке. Площадка предлагает почасовую оплату, лояльна к стороннему кейтерингу и имеет удобное расположение", – говорит Юлия Малецкая.
Отпраздновать Новый год необычно можно на борту яхты River Palace. Продолжительность прогулки 31 декабря 2022 составит 8 часов. В развлекательной программе - живая музыка, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, шоу барабанщиц и дискотека, лотерея с ценными призами.
Друзья встречают Новый год
18 декабря, 11:03
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Панорамный теплоход "Жемчужина" предлагает новогодние и рождественские круизы по Москве-реке с 24 декабря 2022 по 8 января 2023-го. Это возможность насладиться видами на достопримечательности Москвы.
Вагентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel отмечают, чтотакие комплексы отдыха, как в Завидово, бронируют уже с начала осени, поэтому свободных мест здесь практически нет. Зато тех клиентов, которые спланировали корпоративный отдых заранее, ждут шоу-программа, отдых в подогреваемых бассейнах под открытым небом и комфортные коттеджи для проживания.
Праздничный салют во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 03:45
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Места для празднования с детьми

В Москве множество мест, подходящих для семейного отдыха и развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику. Город порадует жителей и гостей праздничным убранством.
Наиболее популярные площадки для прогулок с детьми:
  • Парк Кузьминки;
  • Лианозовский парк;
  • Таганский парк;
  • Аквапарк "Фэнтази";
  • Сиреневый сад;
  • Каток в парке Горького;
  • Каток в парке у метро Бабушкинская;
  • Городская ферма на ВДНХ.
Крупные парки Москвы предлагают массу развлечений, активностей и выступлений, в том числе бесплатных. Посетителей ждут оригинальные конкурсы, викторины, сюрпризы, подарки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые шоу, аниматоры, танцы, спортивные игры, мастер-классы для детей разного возраста. А перекусить можно различными вкусностями, на территории парков расположены палатки с едой и напитками.
В Аквапарке "Фэнтази" в новогоднюю ночь гостей ждет развлекательная программа с аниматорами и приглашенными артистами. Дети могут плескаться в воде и кататься с горок, а взрослые провести время в джакузи с бокалом шампанского.
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Проголосовали:10260
16 декабря, 16:52
Для поклонников отдыха на льду в столице работает множество катков. Организаторы предоставляют коньки напрокат, поэтому можно отправляться на прогулку без личного инвентаря. А после пируэтов на льду согреться и перекусить в ближайшем кафе.
На новогодних каникулах можно отправиться в резиденцию Деда Мороза в парке Кузьминки. На территории усадьбы расположены расписные терема, где проходят экскурсии, фигурки героев сказок. Детей ждут тематические экскурсии, квесты и различные мастер-классы.
С 16 декабря по 6 января в "Цирке Чудес" пройдет новогодняя музыкально-цирковая сказка "Снежное сердце Эльзы" - волшебное приключение о дружбе, верности и любви, способной растопить лед. Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами из мультфильмов и книг. В программе интерактивная анимация, цирковые номера, лазерное шоу, вокальные и танцевальные партии, шоу мыльных пузырей.
Ожерелье из белого жемчуга - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 04:58
Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год
Городская ферма на ВДНХ подготовила для детей программу "Команда Деда Мороза" для детей 4+. Сеансы пройдут 24, 25, 28 и 29 декабря, а также с 3 по 8 января включительно. Маленькие гости примут участие в сказочной экскурсии – волшебник Метеля раскроет тайны праздника и проведет ребят по резиденции Деда Мороза, дети покормят животных, а затем станут героями интерактивного квеста-спектакля по спасению Нового года.
Помимо массовых гуляний, ледовых катков, разнообразия шоу-программ и вкусной еды, детей порадуют спектакли и фестивали. С 27 декабря и все каникулы на ВДНХ будет проходить интерактивный спектакль "Эра машин". Главные актеры – гигантские роботы удивят не только детей, но и взрослых. Перед началом представления можно будет сделать аквагрим детям и памятные фото в специальной welcome-зоне для гостей с красочными декорациями.

Будет ли новогодний салют

Москвичи проголосовали за отказ от салютов на Новый год в Москве. Поэтому в этом году праздничного фейерверка не будет. Но жителей и гостей столица уже ждет в нарядном виде и с праздничными шоу.
Деды Морозы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:05В России
Деды Морозы из 14 регионов приедут в Москву
 
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