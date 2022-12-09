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Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 09.12.2022
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Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы
Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 09.12.2022
Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы
Вторая половина декабря и январские выходные – лучшее время для похода с детьми в театр. На московских сценах традиционно в предпраздничные дни и каникулы... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:37
2022-12-09T17:01
культпоход
тереза дурова
театр имени моссовета
мосфильм
театр на малой бронной
школа современной пьесы
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Вторая половина декабря и январские выходные – лучшее время для похода с детьми в театр. На московских сценах традиционно в предпраздничные дни и каникулы играют постановки для детей и проводят новогодние елки. РИА Новости выбрало лучшие детские представления столицы.Театр на Бронной"Незнайка" (10 и 25 декабря, 6, 8, 15 января)В этом сезоне труппа Театра на Малой не только вернулась в свое отремонтированное здание, но и значительно обновилась за счет новых актеров. Обновился и репертуар – всего за сезон театр сыграет девять премьер, первой из которых стал детский спектакль "Незнайка". Для создания этой сценической версии известной детской книги худрук Константин Богомолов пригласил в театр режиссера Елену Лабутину, которую многие знают по ее работе в замечательном детском театре "Домик Фанни Белл".Она сделала ставку на молодых артистов труппы. По ее словам, это талантливые профессионалы, энергичные, веселые, готовые к экспериментам и даже некоторому хулиганству. Невероятная фантазия писателя Носова воплотилась на сцене в хореографии, музыкальном сопровождении и оформлении спектакля. Здесь используется анимация, коллаж, видеосъемка в сочетании с игровой сценографией. Все эти современные средства позволяют создать на сцене волшебный мир, который оживает на глазах у зрителей.Театр имени МоссоветаНовогодние елки со спектаклем "Карлсон" (11, 24, 29 декабря, 2-7 января)В Театре имени Моссовета Новый год отметят показами спектакля по еще одной популярнейшей детской книге – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Впервые повесть вышла на русском языке в 1957 году, всего два года спустя после публикации. Это был прекрасный перевод Лилианы Лунгиной, благодаря которому повесть стала одной из самых любимых детьми книг. А знаменитый мультипликационный фильм киностудии "Союзмультфильм" сделал главного героя еще популярнее. В 1968 году на столичных подмостках появился знаменитый спектакль, который идет до сих пор.В Театре имени Моссовета свой "Карлсон" появился в 2021 году. Режиссер Владислав Боковин поставил по-настоящему детский спектакль, во время которого дети даже могут бросать конфеты из зала прямо на сцену самому Карлсону, часть действия происходит в зрительном зале, а на сцене появляется даже живая собака.Мир известных героев самый настоящий: в ярко оформленной квартире работает настоящий телевизор, мама готовит ароматную еду, и музыка тоже живая – спектакль сопровождает прекрасное трио. Особое внимание взрослых привлечет дуэт известных актеров, которые играют родителей Малыша – Евгении Крюковой и Виталия Кищенко. Перед спектаклем детей ждет новогодняя интермедия с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой."Театр Терезы Дуровой""Царевна Несмеяна" (16-18, 28-30 декабря, 2-8 января)"Новый год на острове пингвинов" (18, 24-25, 30 декабря, 2-8 января)К новогодним праздникам театр сыграет сразу две премьеры. "Царевна Несмеяна" – это музыкальный спектакль по старой доброй сказке в постановке руководителя театра Терезы Дуровой. Красочные декорации, остроумные шутки и запоминающиеся песни композитора Ефрема Подгайца под аккомпанемент живого оркестра позволят зрителям разных возрастов по-новому взглянуть на знакомую с детства историю. Этот жизнеутверждающий спектакль пополнит коллекцию постановок театра для семейного просмотра. Недаром над "Царевной" работала команда, создавшая любимые публикой музыкальные спектакли – "Двенадцать месяцев", "Огниво", "Принц и нищий".По словам Терезы Дуровой, в постановке планируется много интерактива, реприз, выходов в зал. "У зрителей должно сложиться ощущение, как будто мы только что открыли бутылку шампанского: пузырьки, счастье, атмосфера праздника. Нам хочется зарядить их именно такими эмоциями", – говорит режиссер.Вторая предпраздничная премьера – зимняя сказка "Новый год на острове пингвинов". Это история о приключениях трёх пингвинов на льдине создана для самых маленьких зрителей, рекомендованный возраст 3+. Она наполнена игровыми элементами и интерактивом. В постановке используется анимация, а также приемы кукольного театра и клоунады.Театр сатиры"Сказочный марафон"(24 декабря – 8 января)В канун Нового года в Театре сатиры стартует "Сказочный марафон детских спектаклей" На трех сценах театра – Основной, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной – будут показаны самые разные постановки. Откроет марафон легендарное название в афише театра – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Постановке уже более 50 лет, но она по сей день собирает аншлаги. В новой версии спектакля режиссер Наталья Фекленко ввела новых молодых исполнителей главных ролей.Но жизнь театра не обходится без новых постановок. Одна из предновогодних премьер – спектакль по сказке Гофмана. "Щелкунчик и Мышиный король" - настоящее волшебное шоу для самых маленьких зрителей. Для них же в театре есть и еще одна сказка – "Двенадцать месяцев" по любимой всеми с детства сказке Самуила Маршака о юной сиротке, которую злая мачеха послала в мороз искать в лесу подснежники.Детям постарше понравится "Остров Сокровищ" – бессмертная история захватывающих приключений легендарного капитана Флинта. Вестерн "Вождь краснокожих" поставлен по знаменитому одноименному рассказу писателя О`Генри, который известен своим неповторимым юмором.И, наконец, "Восточная сказка". Ходжа Насреддин - известный по всему миру персонаж восточных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом, всегда помогает бедным и наказывает алчных богачей."Новогодние представления на киностудии Мосфильм"(С 24 декабря)С 24 декабря и до конца праздников, 8 января, на легендарной киностудии пройдут детские елки. "Мосфильм" отмечает вековой юбилей – официально дата грядет в 2024 году, но на студии решили готовиться к этому событию заранее. Для детей здесь пройдет новогоднее театрализованное представление "Киноелка на Мосфильме". Местом встречи станет самый большой в Европе кинопавильон, где обычно проходят съемки фильмов и популярных кинопроектов. В этом году организаторы готовят для детей интерактивный мультимедийный мюзикл о сказочных героях.В спектакле будут использованы самые разные спецэффекты: тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. В павильоне будет размещен зрительный зал и рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза. Также здесь будут проходить всевозможные мастер-классы.Театр "Школа современной пьесы""Новогодняя елка: лига волшебников"(28-29 декабря)Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов. Это мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США.
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культпоход, тереза дурова, театр имени моссовета, мосфильм, театр на малой бронной, школа современной пьесы, театр сатиры (москва)
Культпоход, Тереза Дурова, Театр имени Моссовета, Мосфильм, Театр на Малой Бронной, Школа современной пьесы, Театр сатиры (Москва)
16:37 09.12.2022 (обновлено: 17:01 09.12.2022)
 

Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Незнайка"
Сцена из спектакля Незнайка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Вторая половина декабря и январские выходные – лучшее время для похода с детьми в театр. На московских сценах традиционно в предпраздничные дни и каникулы играют постановки для детей и проводят новогодние елки. РИА Новости выбрало лучшие детские представления столицы.

Театр на Бронной

"Незнайка" (10 и 25 декабря, 6, 8, 15 января)
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Незнайка"
Сцена из спектакля Незнайка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Незнайка"
В этом сезоне труппа Театра на Малой не только вернулась в свое отремонтированное здание, но и значительно обновилась за счет новых актеров. Обновился и репертуар – всего за сезон театр сыграет девять премьер, первой из которых стал детский спектакль "Незнайка". Для создания этой сценической версии известной детской книги худрук Константин Богомолов пригласил в театр режиссера Елену Лабутину, которую многие знают по ее работе в замечательном детском театре "Домик Фанни Белл".
Она сделала ставку на молодых артистов труппы. По ее словам, это талантливые профессионалы, энергичные, веселые, готовые к экспериментам и даже некоторому хулиганству. Невероятная фантазия писателя Носова воплотилась на сцене в хореографии, музыкальном сопровождении и оформлении спектакля. Здесь используется анимация, коллаж, видеосъемка в сочетании с игровой сценографией. Все эти современные средства позволяют создать на сцене волшебный мир, который оживает на глазах у зрителей.

Театр имени Моссовета

Новогодние елки со спектаклем "Карлсон" (11, 24, 29 декабря, 2-7 января)
© предоставлено пресс-службой Театра им.МоссоветаСцена из спектакля "Карлсон"
Сцена из спектакля Карлсон
© предоставлено пресс-службой Театра им.Моссовета
Сцена из спектакля "Карлсон"
В Театре имени Моссовета Новый год отметят показами спектакля по еще одной популярнейшей детской книге – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Впервые повесть вышла на русском языке в 1957 году, всего два года спустя после публикации. Это был прекрасный перевод Лилианы Лунгиной, благодаря которому повесть стала одной из самых любимых детьми книг. А знаменитый мультипликационный фильм киностудии "Союзмультфильм" сделал главного героя еще популярнее. В 1968 году на столичных подмостках появился знаменитый спектакль, который идет до сих пор.
В Театре имени Моссовета свой "Карлсон" появился в 2021 году. Режиссер Владислав Боковин поставил по-настоящему детский спектакль, во время которого дети даже могут бросать конфеты из зала прямо на сцену самому Карлсону, часть действия происходит в зрительном зале, а на сцене появляется даже живая собака.
Мир известных героев самый настоящий: в ярко оформленной квартире работает настоящий телевизор, мама готовит ароматную еду, и музыка тоже живая – спектакль сопровождает прекрасное трио. Особое внимание взрослых привлечет дуэт известных актеров, которые играют родителей Малыша – Евгении Крюковой и Виталия Кищенко. Перед спектаклем детей ждет новогодняя интермедия с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Театр Терезы Дуровой"

"Царевна Несмеяна" (16-18, 28-30 декабря, 2-8 января)
"Новый год на острове пингвинов" (18, 24-25, 30 декабря, 2-8 января)
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой Режиссер Тереза Дурова
Режиссер Тереза Дурова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой
Режиссер Тереза Дурова
К новогодним праздникам театр сыграет сразу две премьеры. "Царевна Несмеяна" – это музыкальный спектакль по старой доброй сказке в постановке руководителя театра Терезы Дуровой. Красочные декорации, остроумные шутки и запоминающиеся песни композитора Ефрема Подгайца под аккомпанемент живого оркестра позволят зрителям разных возрастов по-новому взглянуть на знакомую с детства историю. Этот жизнеутверждающий спектакль пополнит коллекцию постановок театра для семейного просмотра. Недаром над "Царевной" работала команда, создавшая любимые публикой музыкальные спектакли – "Двенадцать месяцев", "Огниво", "Принц и нищий".
По словам Терезы Дуровой, в постановке планируется много интерактива, реприз, выходов в зал. "У зрителей должно сложиться ощущение, как будто мы только что открыли бутылку шампанского: пузырьки, счастье, атмосфера праздника. Нам хочется зарядить их именно такими эмоциями", – говорит режиссер.
Вторая предпраздничная премьера – зимняя сказка "Новый год на острове пингвинов". Это история о приключениях трёх пингвинов на льдине создана для самых маленьких зрителей, рекомендованный возраст 3+. Она наполнена игровыми элементами и интерактивом. В постановке используется анимация, а также приемы кукольного театра и клоунады.

Театр сатиры

"Сказочный марафон"
(24 декабря – 8 января)
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра сатирыАфиша спектакля "12 месяцев"
Афиша спектакля 12 месяцев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра сатиры
Афиша спектакля "12 месяцев"
В канун Нового года в Театре сатиры стартует "Сказочный марафон детских спектаклей" На трех сценах театра – Основной, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной – будут показаны самые разные постановки. Откроет марафон легендарное название в афише театра – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Постановке уже более 50 лет, но она по сей день собирает аншлаги. В новой версии спектакля режиссер Наталья Фекленко ввела новых молодых исполнителей главных ролей.
Но жизнь театра не обходится без новых постановок. Одна из предновогодних премьер – спектакль по сказке Гофмана. "Щелкунчик и Мышиный король" - настоящее волшебное шоу для самых маленьких зрителей. Для них же в театре есть и еще одна сказка – "Двенадцать месяцев" по любимой всеми с детства сказке Самуила Маршака о юной сиротке, которую злая мачеха послала в мороз искать в лесу подснежники.
Детям постарше понравится "Остров Сокровищ" – бессмертная история захватывающих приключений легендарного капитана Флинта. Вестерн "Вождь краснокожих" поставлен по знаменитому одноименному рассказу писателя О`Генри, который известен своим неповторимым юмором.
И, наконец, "Восточная сказка". Ходжа Насреддин - известный по всему миру персонаж восточных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом, всегда помогает бедным и наказывает алчных богачей.

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"

(С 24 декабря)
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра им.Моссовета / Елена ЛапинаАктеры на новогоднем представлении
Актеры на новогоднем представлении - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра им.Моссовета / Елена Лапина
Актеры на новогоднем представлении
С 24 декабря и до конца праздников, 8 января, на легендарной киностудии пройдут детские елки. "Мосфильм" отмечает вековой юбилей – официально дата грядет в 2024 году, но на студии решили готовиться к этому событию заранее. Для детей здесь пройдет новогоднее театрализованное представление "Киноелка на Мосфильме". Местом встречи станет самый большой в Европе кинопавильон, где обычно проходят съемки фильмов и популярных кинопроектов. В этом году организаторы готовят для детей интерактивный мультимедийный мюзикл о сказочных героях.
В спектакле будут использованы самые разные спецэффекты: тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. В павильоне будет размещен зрительный зал и рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза. Также здесь будут проходить всевозможные мастер-классы.

Театр "Школа современной пьесы"

"Новогодняя елка: лига волшебников"
(28-29 декабря)
Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов. Это мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США.
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:28
Уникальный рояль и симфония Малера: лучшие концерты декабря в Зарядье
 
КультпоходТереза ДуроваТеатр имени МоссоветаМосфильмТеатр на Малой БроннойШкола современной пьесыТеатр сатиры (Москва)
 
 
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