https://ria.ru/20221209/novogodniespektakli-1837526779.html

Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы

Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 09.12.2022

Любимые герои и клоунада: новогодние детские спектакли в театрах Москвы

Вторая половина декабря и январские выходные – лучшее время для похода с детьми в театр. На московских сценах традиционно в предпраздничные дни и каникулы... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:37

2022-12-09T16:37

2022-12-09T17:01

культпоход

тереза дурова

театр имени моссовета

мосфильм

театр на малой бронной

школа современной пьесы

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Вторая половина декабря и январские выходные – лучшее время для похода с детьми в театр. На московских сценах традиционно в предпраздничные дни и каникулы играют постановки для детей и проводят новогодние елки. РИА Новости выбрало лучшие детские представления столицы.Театр на Бронной"Незнайка" (10 и 25 декабря, 6, 8, 15 января)В этом сезоне труппа Театра на Малой не только вернулась в свое отремонтированное здание, но и значительно обновилась за счет новых актеров. Обновился и репертуар – всего за сезон театр сыграет девять премьер, первой из которых стал детский спектакль "Незнайка". Для создания этой сценической версии известной детской книги худрук Константин Богомолов пригласил в театр режиссера Елену Лабутину, которую многие знают по ее работе в замечательном детском театре "Домик Фанни Белл".Она сделала ставку на молодых артистов труппы. По ее словам, это талантливые профессионалы, энергичные, веселые, готовые к экспериментам и даже некоторому хулиганству. Невероятная фантазия писателя Носова воплотилась на сцене в хореографии, музыкальном сопровождении и оформлении спектакля. Здесь используется анимация, коллаж, видеосъемка в сочетании с игровой сценографией. Все эти современные средства позволяют создать на сцене волшебный мир, который оживает на глазах у зрителей.Театр имени МоссоветаНовогодние елки со спектаклем "Карлсон" (11, 24, 29 декабря, 2-7 января)В Театре имени Моссовета Новый год отметят показами спектакля по еще одной популярнейшей детской книге – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Впервые повесть вышла на русском языке в 1957 году, всего два года спустя после публикации. Это был прекрасный перевод Лилианы Лунгиной, благодаря которому повесть стала одной из самых любимых детьми книг. А знаменитый мультипликационный фильм киностудии "Союзмультфильм" сделал главного героя еще популярнее. В 1968 году на столичных подмостках появился знаменитый спектакль, который идет до сих пор.В Театре имени Моссовета свой "Карлсон" появился в 2021 году. Режиссер Владислав Боковин поставил по-настоящему детский спектакль, во время которого дети даже могут бросать конфеты из зала прямо на сцену самому Карлсону, часть действия происходит в зрительном зале, а на сцене появляется даже живая собака.Мир известных героев самый настоящий: в ярко оформленной квартире работает настоящий телевизор, мама готовит ароматную еду, и музыка тоже живая – спектакль сопровождает прекрасное трио. Особое внимание взрослых привлечет дуэт известных актеров, которые играют родителей Малыша – Евгении Крюковой и Виталия Кищенко. Перед спектаклем детей ждет новогодняя интермедия с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой."Театр Терезы Дуровой""Царевна Несмеяна" (16-18, 28-30 декабря, 2-8 января)"Новый год на острове пингвинов" (18, 24-25, 30 декабря, 2-8 января)К новогодним праздникам театр сыграет сразу две премьеры. "Царевна Несмеяна" – это музыкальный спектакль по старой доброй сказке в постановке руководителя театра Терезы Дуровой. Красочные декорации, остроумные шутки и запоминающиеся песни композитора Ефрема Подгайца под аккомпанемент живого оркестра позволят зрителям разных возрастов по-новому взглянуть на знакомую с детства историю. Этот жизнеутверждающий спектакль пополнит коллекцию постановок театра для семейного просмотра. Недаром над "Царевной" работала команда, создавшая любимые публикой музыкальные спектакли – "Двенадцать месяцев", "Огниво", "Принц и нищий".По словам Терезы Дуровой, в постановке планируется много интерактива, реприз, выходов в зал. "У зрителей должно сложиться ощущение, как будто мы только что открыли бутылку шампанского: пузырьки, счастье, атмосфера праздника. Нам хочется зарядить их именно такими эмоциями", – говорит режиссер.Вторая предпраздничная премьера – зимняя сказка "Новый год на острове пингвинов". Это история о приключениях трёх пингвинов на льдине создана для самых маленьких зрителей, рекомендованный возраст 3+. Она наполнена игровыми элементами и интерактивом. В постановке используется анимация, а также приемы кукольного театра и клоунады.Театр сатиры"Сказочный марафон"(24 декабря – 8 января)В канун Нового года в Театре сатиры стартует "Сказочный марафон детских спектаклей" На трех сценах театра – Основной, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной – будут показаны самые разные постановки. Откроет марафон легендарное название в афише театра – "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Постановке уже более 50 лет, но она по сей день собирает аншлаги. В новой версии спектакля режиссер Наталья Фекленко ввела новых молодых исполнителей главных ролей.Но жизнь театра не обходится без новых постановок. Одна из предновогодних премьер – спектакль по сказке Гофмана. "Щелкунчик и Мышиный король" - настоящее волшебное шоу для самых маленьких зрителей. Для них же в театре есть и еще одна сказка – "Двенадцать месяцев" по любимой всеми с детства сказке Самуила Маршака о юной сиротке, которую злая мачеха послала в мороз искать в лесу подснежники.Детям постарше понравится "Остров Сокровищ" – бессмертная история захватывающих приключений легендарного капитана Флинта. Вестерн "Вождь краснокожих" поставлен по знаменитому одноименному рассказу писателя О`Генри, который известен своим неповторимым юмором.И, наконец, "Восточная сказка". Ходжа Насреддин - известный по всему миру персонаж восточных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом, всегда помогает бедным и наказывает алчных богачей."Новогодние представления на киностудии Мосфильм"(С 24 декабря)С 24 декабря и до конца праздников, 8 января, на легендарной киностудии пройдут детские елки. "Мосфильм" отмечает вековой юбилей – официально дата грядет в 2024 году, но на студии решили готовиться к этому событию заранее. Для детей здесь пройдет новогоднее театрализованное представление "Киноелка на Мосфильме". Местом встречи станет самый большой в Европе кинопавильон, где обычно проходят съемки фильмов и популярных кинопроектов. В этом году организаторы готовят для детей интерактивный мультимедийный мюзикл о сказочных героях.В спектакле будут использованы самые разные спецэффекты: тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. В павильоне будет размещен зрительный зал и рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза. Также здесь будут проходить всевозможные мастер-классы.Театр "Школа современной пьесы""Новогодняя елка: лига волшебников"(28-29 декабря)Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов. Это мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США.

https://ria.ru/20221202/zaryadedekabr-1835792692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, тереза дурова, театр имени моссовета, мосфильм, театр на малой бронной, школа современной пьесы, театр сатиры (москва)