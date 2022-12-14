https://ria.ru/20221214/oteli-1838556887.html

Отельеры рассказали, сколько стоят номера в Москве в новогодние праздники

Отельеры рассказали, сколько стоят номера в Москве в новогодние праздники - РИА Новости, 14.12.2022

Отельеры рассказали, сколько стоят номера в Москве в новогодние праздники

Снять гостиничный номер в центре Москвы на новогодние каникулы можно от 28 тысяч до 72 тысяч рублей, сообщили РИА Новости отельеры. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:25

2022-12-14T17:25

2022-12-14T17:25

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Снять гостиничный номер в центре Москвы на новогодние каникулы можно от 28 тысяч до 72 тысяч рублей, сообщили РИА Новости отельеры.В пятизвездочном отеле на Смоленской улице рассказали, что наиболее дорогие варианты уже заняты, но в целом свободные места еще есть. "Цена за семь ночей без завтрака в "Комфорте" — 67 200 рублей. "Стандарт" обойдется в 70 тысяч, "Делюкс" — в 72 800. Это все категории, которые остались", — рассказали в отделе бронирования.В трехзвездочном отеле на Пятницкой улице тоже еще можно выбрать "Стандарт" — за 57 929 рублей на неделю или "Комфорт" — за 88 390. "На Новый год мы бронируем по 100-процентной оплате. Номера разбирают достаточно быстро", — уточнил представитель объекта размещения.В отеле категории две звезды на Рождественке остались лишь два двухместных номера стоимостью 70 тысяч рублей за неделю. "Один на первом этаже, небольшой, но в нем есть джакузи. Второй – на пятом, он побольше, но подниматься туда нужно пешком, лифта у нас нет. Вообще, все быстро раскупили", — рассказали в гостинице.Есть в столице варианты и подешевле. Например, в хостеле на Покровском бульваре можно снять кровать в общем шестиместном номере для мужчин или женщин за 690 рублей в сутки. Двухместный номер с собственной ванной комнатой там же обойдется в 28 тысяч за семь дней.

https://ria.ru/20221209/oteli-1837551830.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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