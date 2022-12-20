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В МИД заявили, что ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине

В МИД заявили, что ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине - РИА Новости, 20.12.2022

В МИД заявили, что ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине

Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T05:11

2022-12-20T05:11

2022-12-20T11:45

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. В Москве, отметил он, не удивлены разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран — членов ЕС, о создании "международного трибунала" над Россией. Подобный "абсурдный замысел", подчеркнул Вершинин, не будет иметь никакой юридической силы, а станет "юридическим нонсенсом". "Создание такого "трибунала", правильнее говорить псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем", — отметил он.. Замглавы МИД добавил, что юридической силы не имеет и антироссийская резолюция Европарламента о признании России "государством — спонсором терроризма". Она, пояснил Вершинин, демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к России. "К сожалению, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами жителей стран — членов Евросоюза, то есть выполнять свои непосредственные обязанности, Европарламент продолжает штамповать конфронтационные русофобские тексты. Похоже, очернение России стало для Европарламента самоцелью, ради достижения которой он готов использовать любые средства", — резюмировал дипломат. Европейская комиссия в конце ноября предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан указал, что планы ЕС "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, согласованном 9 декабря Советом ЕС, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, инициатива Еврокомиссии не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС. После этого президент Латвии Эгилс Левитс предложил организовать международный трибунал по Украине в Риге.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/mid-1832330445.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/tribunal-1838600569.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/tribunal-1835389866.html

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в мире, сергей вершинин, жозеп боррель, эгилс левитс, россия, украина, киев, оон, евросоюз