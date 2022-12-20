https://ria.ru/20221220/vershinin-1839869667.html

Сергей Вершинин: США, по сути, держат в заложниках более 60 россиян

Сергей Вершинин: США, по сути, держат в заложниках более 60 россиян - РИА Новости, 20.12.2022

Сергей Вершинин: США, по сути, держат в заложниках более 60 россиян

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости рассказал, как Москва относится к предложению олимпийского комитета США допустить российских спортсменов... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:00

2022-12-20T10:00

2022-12-20T10:02

интервью

в мире

сергей вершинин

сергей лавров

мария пейчинович-бурич

россия

сша

оон

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости рассказал, как Москва относится к предложению олимпийского комитета США допустить российских спортсменов к Играм 2024 года, но обязать их выступать без флага России, сколько россиян сегодня находятся фактически "в заложниках" у США, и будет ли Россия выплачивать компенсации по постановлениям Европейского суда по правам человека, вступившим в силу до выхода Москвы из ЕСПЧ.– Президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийскому комитету предстоит оценить необходимость продолжения действия защитных мер в отношении российских и белорусских спортсменов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что ждет на Олимпиаде в Париже в 2024 года всех спортсменов, в том числе "из воюющих стран". Как Москва оценивает эти заявления, являются ли они позитивным сигналом к тому, что санкции Запада против российских спортсменов будут сняты? Коснется ли это также России как площадки для проведения спортивных мероприятий?– Позитивным сигналом от МОК было бы решение отозвать свои рекомендации спортивным федерациям о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и предоставить им законное право демонстрировать спортивное мастерство в рамках квалификационных стартов к Олимпийским летним играм 2024 года в Париже.Упомянутые же заявления большого смысла комментировать не вижу. В последнее время неоднократно звучали совершено разные по смыслу и содержанию слова и предложения международных спортивных чиновников, но на практике деструктивная политика непрекращающегося давления на российский спорт и дискриминация наших атлетов оставались неизменными.Мы прекрасно понимаем, что международное спортивное сотрудничество сейчас предельно политизировано. США и их союзники активно используют его в угоду своекорыстным амбициям и целям. При этом лицемерие наших западных недоброжелателей не знает предела. Они любят рассуждать о защите прав человека где бы то ни было, а на деле выступают оголтелыми проводниками их вопиющего нарушения. Примеров тому немало. Возьмем хотя бы отстранение российских паралимпийцев от участия в Паралимпийских зимних играх в Пекине или приостановку членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта. Российская Федерация неизменно высказывается за равноправное развитие спортивного сотрудничества, исключающего политизацию и тенденциозность, честные и справедливые соревнования, обеспечение всем без исключения странам равного доступа для полноформатного участия в олимпийском и паралимпийском движениях.– Олимпийский комитет США выступает за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но без флага. Как в России относятся к такой инициативе?– В целом, полагаю, я уже дал оценку подобным заявлениям иностранных спортивных функционеров. Давайте посмотрим, перейдут они от слов к делу или нет. Россия была, есть и будет одним из важнейших участников международного спортивного и олимпийского движений. Высочайший профессионализм и мастерство наших атлетов хорошо известны. Думаю, всем становится все более очевидным, что их исключение из международных соревнований ведет не только к снижению уровня спортивной конкуренции, накала борьбы и зрелищности, но и к утрате зрительского интереса, а в конечном итоге – и объемов спонсорской поддержки. С учетом этого важного обстоятельства подобные рассуждения американцев вполне объяснимы.Для нашей же страны важно обеспечить российским атлетам, которые всю жизнь посвятили спорту и готовились к борьбе за мировое первенство, возможность равноправного участия в международных соревнованиях, в том числе с целью демонстрации достижений отечественной системы профессиональной подготовки. Убежден, что восстановление прав российского спорта в полном объеме отвечает интересам всего мирового спортивного сообщества.– МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения недружественных России стран при обнаружении "интереса" к себе со стороны США. Означает ли это, что "охота" за гражданами нашей страны по линии американских спецслужб будет вестись еще активнее? Как Москва намерена реагировать?– Власти США уже много лет практикуют в буквальном смысле охоту за россиянами по всему миру, особенно в странах, имеющих с ними двусторонние договоры об экстрадиции, добиваясь задержания наших граждан по ложным обвинениям с последующей передачей в руки американской карательной юстиции с предсказуемым результатом. Суды в США штампуют длительные тюремные сроки, исчисляемые десятками лет.Такая тенденция в последнее время только усиливается в условиях нагнетаемой администрацией Джо Байдена русофобии и резкого обострения по вине Вашингтона двусторонних отношений. При этом американцы намеренно игнорируют имеющиеся юридические механизмы и, в частности, российско-американский Договор от 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, предпочитая силовые методы в рамках навязываемого ими "миропорядка, основанного на правилах". Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек.В дополнение к официальному предупреждению на сайте МИД России хотели бы еще раз напомнить, что любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, в первую очередь в недружественные страны, должен взвешивать риски с точки зрения возможных последствий, если есть хотя бы малейшие основания для подозрений в наличии к себе специфического интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США. Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "русский, значит – преступник".Разумеется, министерство иностранных дел, наше посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь и поддержку попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину. На враждебные действия США, как и прежде, будем реагировать жестко и решительно.– Как Москва расценивает инициативу Европейской комиссии по созданию специального международного суда по Украине под эгидой ООН? Будут ли решения такого суда, в случае если его создадут, иметь юридическую силу для России?– То, что рядом антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран-членов ЕС, ведутся разговоры о создании некоего "международного трибунала" над Россией, нас не удивляет. Эти страны в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН, закрепленных в нем полномочий главных органов этой всемирной организации, на вмешательство во внутренние дела суверенных государств.Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений. Именно поэтому в ЕС задались иллюзорной идеей присвоить себе право назначать виновных в событиях на Украине. Нельзя не заметить и корыстных мотивов Брюсселя, который старается изобрести механизмы для незаконного изъятия государственных и частных активов России.Совершенно понятно, что международное право, основанное на Уставе ООН, не позволяет есовцам реализовать подобный абсурдный замысел. Нелепость подобной затеи подчеркивается еще и тем, что инициаторами "трибунала" и его же бенефициарами являются страны-спонсоры киевского режима, давно определившие для себя вектор разбирательства. О каком правосудии может идти речь в этом случае? Это было бы, скорее, в духе "миропорядка, основанного на правилах", в котором Запад в лице США и ЕС отводит себе роль глобального арбитра.Создание такого "трибунала", правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем. Механизм, в основу которого закладываются нелегитимные механизмы, сфабрикованные доказательства, избирательность и предвзятость в отношении России, а также покрывательство продолжающихся более восьми лет преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, изначально будет юридически ничтожным.Настоящему мировому сообществу, а не его малочисленному западному крылу, необходимо сплотиться и противодействовать попыткам такого обмана.– Европарламент ранее принял юридически необязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за операции на Украине, является ли это решение законным?– Очередная антироссийская резолюция Европарламента, действительно, не имеет никакой юридической силы и лишь демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов по отношению к России. По сути, это компиляция из голословных утверждений и заимствованных из СМИ слухов, не подтвержденных какой-либо фактологической информацией, а то и откровенных фейков и лжи.В этом отношении есовцы позаимствовали прием США навешивать ярлыки – "террористическое государство", "государство–спонсор терроризма" и другие – для обозначения "неугодных" соперников с целью легитимации вводимых против них односторонних санкционных мер. В то время как только Совет Безопасности ООН обладает прерогативой по введению мер принудительного характера.К сожалению, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами жителей стран-членов Евросоюза, то есть выполнять свои непосредственные обязанности, Европарламент продолжает штамповать конфронтационные русофобские тексты. Похоже, очернение России стало для Европарламента самоцелью, ради достижения которой он готов использовать любые средства. А те члены ЕП, кто находит в себе мужество не поддаваться этой истерии, а таких, к сожалению, немного, впоследствии подвергаются настоящей травле.– Будет ли Москва добиваться реакции международных правозащитных организаций на казнь российских военнопленных солдатами ВСУ? О каких конкретно организациях речь идет в первую очередь? Стоит ли ожидать справедливого расследования таких преступлений?– В ноябре мир облетели страшные кадры расстрела безоружных российских военнопленных под Макеевкой. Показательно, что реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) последовала только после поднятой в СМИ шумихи. Мы по горячим следам передали видеозапись расстрела украинскими националистами российских военнопленных в Макеевке Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием дать однозначную публичную оценку этим зверствам. Аналогичный сигнал транслировали и по линии ОБСЕ.Спустя неделю после получения нашего обращения ооновец в своем заявлении, опубликованном на сайте УВКПЧ, признал "высокую степень достоверности записи" и призвал "стороны конфликта" к расследованию всех обстоятельств случившегося, а также обеспечить неукоснительное соблюдение норм международного гуманитарного права, включая обращение с военнопленными.Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника – ничего не сказать. Считаем данную Верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии – циничной и беспринципной. Такие действия Фолькера Тюрка дезавуируют его пафосные заявления при вступлении в должность в октябре о приверженности принципам объективности, беспристрастности и независимости при осуществлении своей деятельности.Дальнейшей реакции УВКПЧ пока не последовало. Начатое же в Киеве расследование с ходу пришло к абсурдному выводу о виновности наших солдат в собственной смерти. Опять мы имеем дело с откровенными двойными стандартами. Если нужно обвинить Россию в каком-либо преступлении, то не требуется никаких доказательств, проведения расследований, сбора данных. Вердикт о "виновности" выносится сразу и безапелляционно. Яркими примерами являются попытки организовать инсценировки якобы имевших место "расправ" над мирными жителями в Буче (апрель 2022 года) и Изюме (сентябрь 2022 года). И в том, и в другом случае были использованы кустарные методы, которые не выдерживают простой проверки фактами. Тем не менее, это не помешало Западу говорить о "варварстве русской армии" и тому подобное.В ситуации же с расстрелом российских военнослужащих в Макеевке налицо неоспоримые свидетельства преступлений украинских военных и националистов, однако мы не видим столь же единодушного осуждения мировым сообществом этих деяний. Несмотря на это, будем продолжать добиваться от Верховного комиссара ООН по правам человека, а также от профильных структур ОБСЕ, принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей. Попытки закрыть глаза на то, что творит киевский режим, не пройдут. Все его преступления документируются российскими следственными органами, виновные будут осуждены и понесут справедливое и неотвратимое наказание.– Ранее сообщалось о фактах репрессий и издевательств украинских властей над жителями Херсона и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра. Намерена ли Москва поднимать этот вопрос в международных правозащитных организациях?– Ведем последовательную работу по доведению до международных правозащитных механизмов ООН, в первую очередь УВКПЧ, информации о нарушениях киевским режимом норм международного права в области прав человека и международного гуманитарного права.К сожалению, до сих пор остаются безнаказанными террористические методы ведения ВСУ боевых действий и зверства украинских неонацистов в отношении российских военнопленных, а также местных граждан на территориях, находившихся под контролем России.В начале октября в интернет был выложен видеоролик бывшего командира националистического формирования "Азов" (признан террористической организацией в РФ – ред.) Максима Жорина, на котором показаны бесчеловечные издевательства украинских нацистов над мирными жителями в Харьковской области. Ролик ужасает своей жестокостью. Наглость и вседозволенность убийц-нацистов зашла настолько далеко, что они не боятся выставлять напоказ подобные видео, не скрывают своей личности. Когда видео все-таки увидели в Киеве, то, испугавшись международной реакции, принялись заметать следы. Но сделано это было топорно. "Азовец" удалил свою запись под роликом и обозначил его как "видео с телефона оккупанта", обвинив в убийствах в Купянске российских военных. Однако метаданные видео свидетельствуют о том, что оно было снято 9 октября, когда Купянск контролировали украинские неонацисты.Киевские неонацисты, едва дождавшись вывода российских вооруженных сил из части Херсонской области и Херсона, вновь принялись за то, что у них получается лучше всего – издеваться над мирными жителями. В середине ноября назначенная Владимиром Зеленским "глава херсонской ВГА" Галина Луговая призвала военных "расстреливать предателей, как собак". Ее слова были услышаны. СБУ без каких-либо разбирательств ликвидировала начальника СИЗО Херсона Кирилла Рашина. При этом киевские власти запретили представителям СМИ, в том числе иностранным, посещать этот регион под предлогом "стабилизационных мероприятий".Россия, реагируя на многочисленные факты злодеяний украинских нацформирований, начиная с февраля 2022 года передала в УВКПЧ и ОБСЕ тысячи фото- и видеоматериалов со свидетельствами атак ВСУ и нацбатальонов на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Безусловно, намерены ставить перед правозащитными механизмами ООН и ОБСЕ вопрос о недопустимости репрессий и издевательств украинских властей над жителями Херсона и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.С сожалением отмечаем, что до сих пор международными правозащитными механизмами не было дано адекватной оценки террористических действий ВСУ против гражданского населения. Вынуждены констатировать однобокий и предвзятый подход УВКПЧ и профильных структур ОБСЕ к освещению событий на Украине, в том числе в контексте проводимой Россией специальной военной операции.В их действиях отчетливо прослеживается линия на обеление украинской военщины и возложение на Россию всей ответственности за происходящее на незалежной. Тем не менее, намерены продолжать передавать материалы о злодеяниях украинских властей и военнослужащих в УВКПЧ и другие правозащитные структуры и механизмы ООН и ОБСЕ.– Российская сторона уведомила 15 марта этого года о выходе из Совета Европы и прекращении нашего участия в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По мнению Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), действие Конвенции распространялось на Россию до 16 сентября. Считает ли Москва правомерными вынесенные за этот период решения Суда? Намерена ли она их исполнять и выплачивать компенсации?– Хотел бы напомнить о фактах, которые, к сожалению, но для нас это неудивительно, предпочитают забывать в Страсбурге, Брюсселе и других европейских городах. Пятнадцатого марта 2022 года письмом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на имя генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич российская сторона уведомила о добровольном выходе из международной организации по статье 7 Устава, а также о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека в соответствии с ее статьей 58. В письме особо подчеркивалось, что "вся ответственность за последствия этого шага для общего гуманитарно-правового пространства на континенте лежит на тех, кто сознательно нагнетал напряженность и превращал организацию в инструмент решения геополитических задач".По статье 7 Устава, членство России в Совете Европы должно было прекратиться с 1 января 2023 года. Согласно статье 58 ЕКПЧ наша страна могла бы денонсировать Конвенцию не ранее 15 сентября 2022 года. При этом ЕСПЧ сохранял бы право принимать к рассмотрению жалобы на любые нарушения Россией положений Европейской конвенции. Но это при нормальном развитии событий и четком соблюдении со стороны Совета Европы предусмотренных Уставом процедур. Тем не менее 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы в нарушение требований статей 7 и 8 Устава Cовета Европы – КМСЕ обязан предложить государству покинуть организацию самостоятельно – в одностороннем порядке принял решение об исключении Российской Федерации из состава международной организации. Вследствие этого с названной даты Россия более не связана положениями ЕКПЧ, а ЕСПЧ не может рассматривать жалобы на нарушение нашей страной своих обязательств по данному, потерявшему для нее силу международному договору.Таким образом, Россия исходит из того, что Европейская конвенция по правам человека наряду с другими "закрытыми" договорами Совета Европы прекратила для нее свое действие 16 марта 2022 года. В целях закрепления данной правовой позиции президентом Российской Федерации 11 июня 2022 года подписаны федеральные законы "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат. Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ, при понимании, что они не противоречат конституционному порядку Российской Федерации. Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым.В контексте беспрецедентного нарушения комитетом министров Совета Европы Устава организации в отношении нашей страны, тем более оторванным от реальности выглядит инспирированное этим органом недавнее письмо генерального секретаря СЕ на имя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. МИД недавно комментировал этот сюжет. На этом фоне особенно цинично выглядит выраженное в этом обращении притворное "сожаление" о неучастии российской стороны в заседаниях КМСЕ и прекращении коммуникации с Советом Европы по вопросу исполнения постановлений ЕСПЧ. Как вы понимаете, в этих условиях, а также в отсутствие соответствующих правовых оснований, о нашем каком-либо участии в этих мероприятиях не может быть и речи.– Как вы оцениваете заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о том, что Совет "продолжит поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в Российской Федерации"? Не является ли это попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны?– С подобными заявлениями выступает не только генеральный секретарь. Речь идет о целенаправленном курсе, в реализации которого соучаствуют все институты Совета Европы, включая комитет министров и парламентскую ассамблею. Никаких иллюзий у нас нет. Рассуждения о поддержке "гражданского общества", "независимых СМИ" и "демократических сил" – не более чем дымовая завеса, при помощи которой недружественные нам государства и международные структуры неуклюже пытаются прикрыть свои подлинные устремления. Совет Европы давно и с рвением включился в усилия, нацеленные на формирование в России прозападной "пятой колонны", искусственное стимулирование протестных настроений и активности, раскол нашего общества. Хорошо видим, как в Страсбурге опекают представителей так называемой беглой оппозиции, которые на западные деньги поносят собственную страну и желают ей поражения. Несомненно, это – вмешательство во внутренние дела нашей страны. Будем делать все, чтобы избавить российское гражданское общество от подобной лицемерной опеки.

https://rsport.ria.ru/20221212/ssha-1838110456.html

https://rsport.ria.ru/20221208/makron-1837238472.html

https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

интервью, в мире, сергей вершинин, сергей лавров, мария пейчинович-бурич, россия, сша, оон, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы