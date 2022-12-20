https://ria.ru/20221220/baskov-1840042974.html
Долина поделилась подробностями здоровья Баскова
Долина поделилась подробностями здоровья Баскова - РИА Новости, 20.12.2022
Долина поделилась подробностями здоровья Баскова
Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции на ноге. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:32
2022-12-20T16:32
2022-12-20T16:40
шоубиз
николай басков
лариса долина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции на ноге. Накануне СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у певца. Его заметили хромающим во время одного из мероприятий. Кроме того, в Сети появились фотографии Баскова с отекшим лицом. Позже исполнитель признался, что перенес хирургическое вмешательство. У артиста порвались связки. Музыкант также пожаловался, что вынужден передвигаться с помощью ассистентов. Помимо этого, он объяснил, почему выглядел отекшим перед операцией. По словам Баскова, у него происходил воспалительный процесс в организме. Также он поделился, что сможет полноценно ходить ближе к Новому году. Ранее Тимур Родригез получил травму ноги на съемках шоу "Маска". Он надорвал себе связки и передвигался на костылях.
https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай басков, лариса долина
Шоубиз, Николай Басков, Лариса Долина
16:32 20.12.2022 (обновлено: 16:40 20.12.2022)
Долина поделилась подробностями здоровья Баскова
Долина поделилась подробностями здоровья Баскова после операции
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции на ноге.
"Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на "Песне года", – поделилась
артистка в интервью Teleprogramma.rpo.
Накануне СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у певца. Его заметили хромающим во время одного из мероприятий. Кроме того, в Сети появились фотографии Баскова с отекшим лицом.
Позже исполнитель признался, что перенес хирургическое вмешательство. У артиста порвались связки. Музыкант также пожаловался, что вынужден передвигаться с помощью ассистентов.
Помимо этого, он объяснил, почему выглядел отекшим перед операцией. По словам Баскова, у него происходил воспалительный процесс в организме.
Также он поделился, что сможет полноценно ходить ближе к Новому году.
Ранее Тимур Родригез получил
травму ноги на съемках шоу "Маска". Он надорвал себе связки и передвигался на костылях.