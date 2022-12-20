https://ria.ru/20221220/baskov-1840042974.html

Долина поделилась подробностями здоровья Баскова

Долина поделилась подробностями здоровья Баскова - РИА Новости, 20.12.2022

Долина поделилась подробностями здоровья Баскова

Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции на ноге. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:32

2022-12-20T16:32

2022-12-20T16:40

шоубиз

николай басков

лариса долина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лариса Долина рассказала о самочувствии Николая Баскова после операции на ноге. Накануне СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у певца. Его заметили хромающим во время одного из мероприятий. Кроме того, в Сети появились фотографии Баскова с отекшим лицом. Позже исполнитель признался, что перенес хирургическое вмешательство. У артиста порвались связки. Музыкант также пожаловался, что вынужден передвигаться с помощью ассистентов. Помимо этого, он объяснил, почему выглядел отекшим перед операцией. По словам Баскова, у него происходил воспалительный процесс в организме. Также он поделился, что сможет полноценно ходить ближе к Новому году. Ранее Тимур Родригез получил травму ноги на съемках шоу "Маска". Он надорвал себе связки и передвигался на костылях.

https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, лариса долина