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Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
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Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу
Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу - РИА Новости, 19.12.2022
Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу
Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:45
2022-12-19T18:45
шоубиз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях. Также он раскрыл подробности произошедшего.Пользователи Сети поддержали Родригеза и пожелали ему скорейшего выздоровления.Ранее Яна Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США. Кроме того, она пожаловалась на симптомы болезни.
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тимур родригез, здоровье
Шоубиз, Тимур Родригез, Здоровье
18:45 19.12.2022
 
Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкШоумен, певец, теле- и радиоведущий и актер Тимур Родригез
Шоумен, певец, теле- и радиоведущий и актер Тимур Родригез - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях.
© @trodriguezzzКадр видео, опубликованного Тимуром Родригезом
Кадр видео, опубликованного Тимуром Родригезом
© @trodriguezzz
Кадр видео, опубликованного Тимуром Родригезом

"Моя новая реальность! Результат новогодних съемок. Костыли у меня первый раз в жизни!" – подписал кадры артист в своей соцсети.

Также он раскрыл подробности произошедшего.

"На съемках новогодней "Маски" я надорвал себе связки. И добрые доктора выдали костыли, чтобы я не напрягал ногу. Связки надорваны и, слава богу, не разорваны", – пожаловался ведущий.

Пользователи Сети поддержали Родригеза и пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Вы уж там не болейте, вы нам очень нужны!", "Здоровья тебе и больше не брать костыли никогда!", "Восстанавливайтесь скорее!", "Поправляйтесь!" – написали поклонники артиста.

Ранее Яна Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США. Кроме того, она пожаловалась на симптомы болезни.
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