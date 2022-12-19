Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу
Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкШоумен, певец, теле- и радиоведущий и актер Тимур Родригез
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях.
© @trodriguezzzКадр видео, опубликованного Тимуром Родригезом
© @trodriguezzz
Кадр видео, опубликованного Тимуром Родригезом
"Моя новая реальность! Результат новогодних съемок. Костыли у меня первый раз в жизни!" – подписал кадры артист в своей соцсети.
Также он раскрыл подробности произошедшего.
"На съемках новогодней "Маски" я надорвал себе связки. И добрые доктора выдали костыли, чтобы я не напрягал ногу. Связки надорваны и, слава богу, не разорваны", – пожаловался ведущий.
Пользователи Сети поддержали Родригеза и пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Вы уж там не болейте, вы нам очень нужны!", "Здоровья тебе и больше не брать костыли никогда!", "Восстанавливайтесь скорее!", "Поправляйтесь!" – написали поклонники артиста.
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