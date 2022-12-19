https://ria.ru/20221219/rodrigez-1839798994.html

Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу - РИА Новости, 19.12.2022

Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:45

2022-12-19T18:45

2022-12-19T18:45

шоубиз

тимур родригез

здоровье

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тимур Родригез получил травму ноги на съемках новогоднего шоу "Маска". Шоумен поделился видео, где он передвигался на костылях. Также он раскрыл подробности произошедшего.Пользователи Сети поддержали Родригеза и пожелали ему скорейшего выздоровления.Ранее Яна Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США. Кроме того, она пожаловалась на симптомы болезни.

https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимур родригез, здоровье