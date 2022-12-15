Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США
Актриса Яна Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп.
"Болею четвертый день и очень тяжело. На фоне этого невольно вспоминаешь предупреждения наших военных и дипломатов о том, что США держали и спонсировали лаборатории на Украине, где изучали различные вирусы для применения против населения", – поделилась актриса в своей соцсети.
Также она рассказала о симптомах болезни.
"Состояние ужасное. Вчера потеряла голос. Страшный, мучительный, постоянный кашель и все сопутствующие прелести этого гриппа", – пожаловалась звезда.
Пользователи Сети пожелали Поплавской скорейшего выздоровления.
"Яна, здоровья вам!", "Выздоравливайте! Мы тоже болели всей семьей", "Это очень печально. Но не падайте духом!", "Здоровья вам на долгие годы", – отреагировали подписчики артистки.
Ранее актриса публично оскорбила Ольгу Бузову и назвала ее "отрыжкой поколения". Однако она уточнила, что не общалась с ведущей лично.