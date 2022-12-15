https://ria.ru/20221215/poplavskaya-1838940274.html

Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США

Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США - РИА Новости, 15.12.2022

Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США

Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:21

2022-12-15T17:21

2022-12-15T17:21

шоубиз

яна поплавская

здоровье

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп. Также она рассказала о симптомах болезни. Пользователи Сети пожелали Поплавской скорейшего выздоровления. Ранее актриса публично оскорбила Ольгу Бузову и назвала ее "отрыжкой поколения". Однако она уточнила, что не общалась с ведущей лично.

https://ria.ru/20220729/poplavskaya-1805838998.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна поплавская, здоровье