Рейтинг@Mail.ru
Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221215/poplavskaya-1838940274.html
Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США
Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США - РИА Новости, 15.12.2022
Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США
Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:21
2022-12-15T17:21
шоубиз
яна поплавская
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821987091_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_54ca21808335ee85894ed15c20aa9f90.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп. Также она рассказала о симптомах болезни. Пользователи Сети пожелали Поплавской скорейшего выздоровления. Ранее актриса публично оскорбила Ольгу Бузову и назвала ее "отрыжкой поколения". Однако она уточнила, что не общалась с ведущей лично.
https://ria.ru/20220729/poplavskaya-1805838998.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821987091_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2659ff0a051b9d53a2e3184208e6618d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яна поплавская, здоровье
Шоубиз, Яна Поплавская, Здоровье
17:21 15.12.2022
 
Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США

Актриса Яна Поплавская связала свой грипп с работой спецслужб США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлаготворительный вечер фонда "Миссия"
Благотворительный вечер фонда Миссия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Яна Поплавская вспомнила предупреждения российских военных, что США спонсировали лаборатории по изучению вирусов. Кроме того, она пожаловалась на грипп.
"Болею четвертый день и очень тяжело. На фоне этого невольно вспоминаешь предупреждения наших военных и дипломатов о том, что США держали и спонсировали лаборатории на Украине, где изучали различные вирусы для применения против населения", – поделилась актриса в своей соцсети.
Также она рассказала о симптомах болезни.
"Состояние ужасное. Вчера потеряла голос. Страшный, мучительный, постоянный кашель и все сопутствующие прелести этого гриппа", – пожаловалась звезда.
Пользователи Сети пожелали Поплавской скорейшего выздоровления.
"Яна, здоровья вам!", "Выздоравливайте! Мы тоже болели всей семьей", "Это очень печально. Но не падайте духом!", "Здоровья вам на долгие годы", – отреагировали подписчики артистки.
Ранее актриса публично оскорбила Ольгу Бузову и назвала ее "отрыжкой поколения". Однако она уточнила, что не общалась с ведущей лично.
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:09Шоубиз
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
 
ШоубизЯна ПоплавскаяЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала