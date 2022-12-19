https://ria.ru/20221219/vrachi-1839803127.html

Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям

Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям - РИА Новости, 19.12.2022

Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям

В Ивановской областной детской клинической больнице в рамках регионального проекта "Решаем вместе" освоили новые виды операций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:54

2022-12-19T17:54

2022-12-19T17:54

ивановская область

станислав воскресенский

дети

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ИВАНОВО, 19 дек – РИА Новости. В Ивановской областной детской клинической больнице в рамках регионального проекта "Решаем вместе" освоили новые виды операций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В 2022 году в детской областной больнице открыли ожоговый блок. В среднем в год с ожогами сюда попадают 10-15 маленьких пациентов. Раньше всех детей с большой площадью ожогов переводили в другие регионы для лечения, теперь же есть возможность оказать оперативную помощь детям до 18 лет с любой степенью и площадью термической травмы в Иванове. Создание этого ожогового блока была жизненной необходимостью. Здесь создан специальный микроклимат, чтобы пациенты с термическими травмами не пересекались с другими пациентами – как того требуют нормы СанПина", – сказал собеседник агентства.По его словам, также обновили эндоскопическое отделение: теперь оно сосредоточено на одном этаже, компактно в одном месте. Там сконцентрировано необходимое диагностическое оборудование.Новые для региона операции стали возможны и на безе нового травмпункта детской областной больницы. Поступившее оборудование позволяет делать самые точные рентгеновские снимки, а также проводить операции, которые раньше в областной детской больнице не делали, например, по лечению врожденной аномалии предплечья.

https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, дети