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Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям - РИА Новости, 19.12.2022
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Ивановская область
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Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям
Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям - РИА Новости, 19.12.2022
Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям
В Ивановской областной детской клинической больнице в рамках регионального проекта "Решаем вместе" освоили новые виды операций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:54
2022-12-19T17:54
ивановская область
станислав воскресенский
дети
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ИВАНОВО, 19 дек – РИА Новости. В Ивановской областной детской клинической больнице в рамках регионального проекта "Решаем вместе" освоили новые виды операций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В 2022 году в детской областной больнице открыли ожоговый блок. В среднем в год с ожогами сюда попадают 10-15 маленьких пациентов. Раньше всех детей с большой площадью ожогов переводили в другие регионы для лечения, теперь же есть возможность оказать оперативную помощь детям до 18 лет с любой степенью и площадью термической травмы в Иванове. Создание этого ожогового блока была жизненной необходимостью. Здесь создан специальный микроклимат, чтобы пациенты с термическими травмами не пересекались с другими пациентами – как того требуют нормы СанПина", – сказал собеседник агентства.По его словам, также обновили эндоскопическое отделение: теперь оно сосредоточено на одном этаже, компактно в одном месте. Там сконцентрировано необходимое диагностическое оборудование.Новые для региона операции стали возможны и на безе нового травмпункта детской областной больницы. Поступившее оборудование позволяет делать самые точные рентгеновские снимки, а также проводить операции, которые раньше в областной детской больнице не делали, например, по лечению врожденной аномалии предплечья.
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станислав воскресенский, дети
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Дети
17:54 19.12.2022
 

Ивановские врачи освоили новые направления медпомощи детям

© Фото : Департамент здравоохранения Ивановской областиМедицинский работник Ивановской детской областной больницы
Медицинский работник Ивановской детской областной больницы - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Департамент здравоохранения Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 19 дек – РИА Новости. В Ивановской областной детской клинической больнице в рамках регионального проекта "Решаем вместе" освоили новые виды операций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В 2022 году в детской областной больнице открыли ожоговый блок. В среднем в год с ожогами сюда попадают 10-15 маленьких пациентов. Раньше всех детей с большой площадью ожогов переводили в другие регионы для лечения, теперь же есть возможность оказать оперативную помощь детям до 18 лет с любой степенью и площадью термической травмы в Иванове. Создание этого ожогового блока была жизненной необходимостью. Здесь создан специальный микроклимат, чтобы пациенты с термическими травмами не пересекались с другими пациентами – как того требуют нормы СанПина", – сказал собеседник агентства.
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 10:58Ивановская область
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов
По его словам, также обновили эндоскопическое отделение: теперь оно сосредоточено на одном этаже, компактно в одном месте. Там сконцентрировано необходимое диагностическое оборудование.
Новые для региона операции стали возможны и на безе нового травмпункта детской областной больницы. Поступившее оборудование позволяет делать самые точные рентгеновские снимки, а также проводить операции, которые раньше в областной детской больнице не делали, например, по лечению врожденной аномалии предплечья.
"Как и планировали, мы сделали отдельно травматологический блок, освободили помещение. Теперь у нас на первом этаже этого здания сосредоточена вся диагностика необходимая для детишек – рентген, эндоскопическое оборудование, а на пятом этаже появился ожоговый миницентр. Раньше пациентов приходилось возить в федеральные центры. Теперь любые ожоги можно лечить у нас в Иванове", - привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийДети
 
 
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