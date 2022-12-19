https://ria.ru/20221219/shoygu-1839755036.html

Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко

Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:39

2022-12-19T15:39

2022-12-19T17:43

владимир путин

сергей шойгу

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Глава оборонного ведомства приехал во Дворец независимости в Минске, где скоро начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, и присоединился к российской делегации. В ее составе также, в частности, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

https://ria.ru/20221219/putin-1839753794.html

белоруссия

россия

минск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)