https://ria.ru/20221219/shoygu-1839755036.html
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:39
2022-12-19T15:39
2022-12-19T17:43
владимир путин
сергей шойгу
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Глава оборонного ведомства приехал во Дворец независимости в Минске, где скоро начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, и присоединился к российской делегации. В ее составе также, в частности, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
https://ria.ru/20221219/putin-1839753794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
15:39 19.12.2022 (обновлено: 17:43 19.12.2022)
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко
Министр обороны Шойгу примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии