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Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
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Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:39
2022-12-19T17:43
владимир путин
сергей шойгу
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Глава оборонного ведомства приехал во Дворец независимости в Минске, где скоро начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, и присоединился к российской делегации. В ее составе также, в частности, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
https://ria.ru/20221219/putin-1839753794.html
белоруссия
россия
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владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
15:39 19.12.2022 (обновлено: 17:43 19.12.2022)
 
Шойгу примет участие в переговорах Путина и Лукашенко

Министр обороны Шойгу примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в расширенном составе в Минске. 19 декабря 2022
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в расширенном составе в Минске. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в расширенном составе в Минске. 19 декабря 2022
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, он примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Глава оборонного ведомства приехал во Дворец независимости в Минске, где скоро начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, и присоединился к российской делегации.
В ее составе также, в частности, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Прибытие Путина в Минск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 15:35
Путин прибыл в Минск
 
Владимир ПутинСергей ШойгуАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинскФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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