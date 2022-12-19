https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html

Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске

Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске - РИА Новости, 19.12.2022

Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске

Переговоры в расширенном составе в Минске прошли плодотворно, заявил Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:21

2022-12-19T21:21

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владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

минск

москва

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Переговоры в расширенном составе в Минске прошли плодотворно, заявил Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что обсудил с коллегой создание единого оборонного пространства Союзного государства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ, председательство в которой с 1 января перейдет к Белоруссии. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных учений.Кроме того, Путин допустил возможность подготовки экипажей белорусских военных самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. Также он заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать меры по надежному обеспечению безопасности Союзного государства.Помимо этого, стороны затронули темы цен на энергоресурсы.Он также отметил, что Москва поставляет Минску нефть и газ на весьма выгодных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики. Кроме того, Россия выделила 105 миллиардов рублей для развития белорусских проектов в машино- и станкостроении, а также электронике. Он подчеркнул, что это взаимовыгодные инициативы, которые нужны обеим странам, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.Президент отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан. По его словам, обе страны также вместе борются с западными санкциями.Комментируя слухи про "поглощение" Россией Белоруссии, президент заявил, что это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс во избежание появления конкурентов на рынке.Помимо этого, Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. Он также сообщил, что Лукашенко принял приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге.Глава государства добавил, что люди оценят выработанные при переговорах решения по результатам совместной работы. Среди прочего он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30 процентов, а в этом году может составить 40 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что между Москвой и Минском развиваются промышленная кооперация в различных областях и сотрудничество в области сельского хозяйства.В свою очередь, белорусский президент заявил, что главными темами переговоров стали развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства. Комментируя обстановку в оборонной сфере, глава государства сообщил, что сегодня в республике на боевое дежурство поставили системы ПВО С-400 и ракетные комплексы "Искандер". Он также добавил, что Москва и Минск готовят экипажи для управления самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы. Лукашенко назвал такие меры реакцией на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на западе.Кроме того, стороны договорились о скоординированных действиях во внешней политике.По его словам, подобные тезисы о "поглощении" озвучивают беглые политики, которым, в свою очередь, их подбрасывают внешние силы. Президент Белоруссии также затронул тему поставок российского газа. Он подчеркнул, что стоимость энергоресурса остается для Минска выгодной.Относительно проблем в экономике президент отметил, что обе страны успешно с ними борются.Глава государства подчеркнул, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях ограничений со стороны Запада, но и найти возможности для развития экономик. По его словам, "штамповка санкций" начинает затухать, а сами эти меры больно ударили по их инициаторам. Лукашенко выразил уверенность в том, что в ближайшее время Белоруссия и Россия смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. Он подчеркнул, что уже многое удалось сделать и экономики двух стран не рухнули так, как им прогнозировали зарубежные эксперты.Президент также отметил, что сотрудничество между странами играет для Белоруссии огромную роль.Как заверил Лукашенко, ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой. По его словам, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста против итогов президентских выборов, не Россия "атаковала" Белоруссию, "Россия протянула нам руку".Встреча прошла с участием делегаций двух стран. Россию, помимо главы государства, представили посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов и глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

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белоруссия

минск

москва

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2022

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, минск, москва, одкб