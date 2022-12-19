https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске - РИА Новости, 19.12.2022
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске
Переговоры в расширенном составе в Минске прошли плодотворно, заявил Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:21
2022-12-19T21:21
2022-12-19T23:13
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
минск
москва
одкб
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Переговоры в расширенном составе в Минске прошли плодотворно, заявил Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что обсудил с коллегой создание единого оборонного пространства Союзного государства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ, председательство в которой с 1 января перейдет к Белоруссии. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных учений.Кроме того, Путин допустил возможность подготовки экипажей белорусских военных самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. Также он заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать меры по надежному обеспечению безопасности Союзного государства.Помимо этого, стороны затронули темы цен на энергоресурсы.Он также отметил, что Москва поставляет Минску нефть и газ на весьма выгодных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики. Кроме того, Россия выделила 105 миллиардов рублей для развития белорусских проектов в машино- и станкостроении, а также электронике. Он подчеркнул, что это взаимовыгодные инициативы, которые нужны обеим странам, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.Президент отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан. По его словам, обе страны также вместе борются с западными санкциями.Комментируя слухи про "поглощение" Россией Белоруссии, президент заявил, что это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс во избежание появления конкурентов на рынке.Помимо этого, Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. Он также сообщил, что Лукашенко принял приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге.Глава государства добавил, что люди оценят выработанные при переговорах решения по результатам совместной работы. Среди прочего он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30 процентов, а в этом году может составить 40 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что между Москвой и Минском развиваются промышленная кооперация в различных областях и сотрудничество в области сельского хозяйства.В свою очередь, белорусский президент заявил, что главными темами переговоров стали развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства. Комментируя обстановку в оборонной сфере, глава государства сообщил, что сегодня в республике на боевое дежурство поставили системы ПВО С-400 и ракетные комплексы "Искандер". Он также добавил, что Москва и Минск готовят экипажи для управления самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы. Лукашенко назвал такие меры реакцией на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на западе.Кроме того, стороны договорились о скоординированных действиях во внешней политике.По его словам, подобные тезисы о "поглощении" озвучивают беглые политики, которым, в свою очередь, их подбрасывают внешние силы. Президент Белоруссии также затронул тему поставок российского газа. Он подчеркнул, что стоимость энергоресурса остается для Минска выгодной.Относительно проблем в экономике президент отметил, что обе страны успешно с ними борются.Глава государства подчеркнул, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях ограничений со стороны Запада, но и найти возможности для развития экономик. По его словам, "штамповка санкций" начинает затухать, а сами эти меры больно ударили по их инициаторам. Лукашенко выразил уверенность в том, что в ближайшее время Белоруссия и Россия смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. Он подчеркнул, что уже многое удалось сделать и экономики двух стран не рухнули так, как им прогнозировали зарубежные эксперты.Президент также отметил, что сотрудничество между странами играет для Белоруссии огромную роль.Как заверил Лукашенко, ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой. По его словам, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста против итогов президентских выборов, не Россия "атаковала" Белоруссию, "Россия протянула нам руку".Встреча прошла с участием делегаций двух стран. Россию, помимо главы государства, представили посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов и глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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Путин о формировании единого оборонного пространства с Белоруссией
1
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЛУКАШЕНКО СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБОРОННОГО ПРОСТРАНСТВА
2
РФ И БЕЛОРУССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖАТЬ ПРАКТИКУ СОВМЕСТНЫХ ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ - ПУТИН
3
ПУТИН ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖЕЙ САМОЛЕТОВ ВС БЕЛОРУССИИ, ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТЬЮ
2022-12-19T21:21
true
PT1M38S
Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
Путин: "Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова"
2022-12-19T21:21
true
PT0M25S
Путин: слухи о "поглощении" Белоруссии – чушь и попытка затормозить интеграцию
ПУТИН О СЛУХАХ "ПОГЛОЩЕНИЯ" РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: У РОССИИ НЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КОГО-ЛИБО ПОГЛОЩАТЬ, НЕТ В ЭТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
+
ПУТИН О СЛУХАХ ПРО ПОГЛОЩЕНИЕ РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: ЭТО ПОПЫТКИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ЗАТОРМОЗИТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТОВ
2022-12-19T21:21
true
PT2M22S
Лукашенко: С-400 и комплекс "Искандер", переданные Россией, поставлены на боевое дежурство
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕГОДНЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В БЕЛОРУССИИ С-400 И КОМПЛЕКС "ИСКАНДЕР", КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЛА РФ
2022-12-19T21:21
true
PT0M18S
Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений
Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений
2022-12-19T21:21
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PT0M38S
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Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее – нет
Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее - нет
2022-12-19T21:21
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PT0M46S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, минск, москва, одкб
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Москва, ОДКБ
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Переговоры в расширенном составе в Минске прошли плодотворно, заявил Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной".
Путин отметил, что обсудил с коллегой создание единого оборонного пространства Союзного государства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ, председательство в которой с 1 января перейдет к Белоруссии. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных учений.
"Напомню, что в рамках последовательной реализации общей Военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны".
Кроме того, Путин допустил возможность подготовки экипажей белорусских военных самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. Также он заявил, что Москва и Минск будут сообща принимать меры по надежному обеспечению безопасности Союзного государства.
Помимо этого, стороны затронули темы цен на энергоресурсы.
"Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, и будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры, такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы".
Он также отметил, что Москва поставляет Минску нефть и газ на весьма выгодных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики.
Кроме того, Россия выделила 105 миллиардов рублей для развития белорусских проектов в машино- и станкостроении, а также электронике.
"На финансирование перспективных импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей".
Он подчеркнул, что это взаимовыгодные инициативы, которые нужны обеим странам, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.
Президент отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан. По его словам, обе страны также вместе борются с западными санкциями.
"Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию от глобальных рынков, координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. Должен сказать, что делаем это достаточно уверенно и эффективно".
Комментируя слухи про "поглощение" Россией Белоруссии, президент заявил, что это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс во избежание появления конкурентов на рынке.
Помимо этого, Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. Он также сообщил, что Лукашенко принял приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге.
Глава государства добавил, что люди оценят выработанные при переговорах решения по результатам совместной работы. Среди прочего он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30 процентов, а в этом году может составить 40 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что между Москвой и Минском развиваются промышленная кооперация в различных областях и сотрудничество в области сельского хозяйства.
В свою очередь, белорусский президент заявил, что главными темами переговоров стали развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства.
"Главный вопрос — не нефть и газ, а промышленная политика: не создавать параллельные производства. Кооперация, чтобы никто нас не наклонял. <…> Чтобы никто не пришел, а потом нас не бросил и не ушел (речь об ушедших с рынка Белоруссии и России западных компаниях. — Прим. ред.). Это что, нам не выгодно?"
Комментируя обстановку в оборонной сфере, глава государства сообщил, что сегодня в республике на боевое дежурство поставили системы ПВО С-400 и ракетные комплексы "Искандер".
"Особая благодарность вам, Владимир Владимирович, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам".
Он также добавил, что Москва и Минск готовят экипажи для управления самолетами, несущими специальные вооружения и боеприпасы. Лукашенко назвал такие меры реакцией на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на западе.
Кроме того, стороны договорились о скоординированных действиях во внешней политике.
"Сергей Лавров выступил и сказал, как мы совместно будем действовать во внешней политике. Совместно, на равных — как это было всегда. Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает, — зачем?"
По его словам, подобные тезисы о "поглощении" озвучивают беглые политики, которым, в свою очередь, их подбрасывают внешние силы.
Президент Белоруссии также затронул тему поставок российского газа. Он подчеркнул, что стоимость энергоресурса остается для Минска выгодной.
"Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане. <...> Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года".
Относительно проблем в экономике президент отметил, что обе страны успешно с ними борются.
"Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся — и довольно неплохо — с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него".
Глава государства подчеркнул, что Минск и Москва смогли не только выстоять в условиях ограничений со стороны Запада, но и найти возможности для развития экономик. По его словам, "штамповка санкций" начинает затухать, а сами эти меры больно ударили по их инициаторам.
Лукашенко выразил уверенность в том, что в ближайшее время Белоруссия и Россия смогут заместить ушедшие с рынка Союзного государства западные компании. Он подчеркнул, что уже многое удалось сделать и экономики двух стран не рухнули так, как им прогнозировали зарубежные эксперты.
Президент также отметил, что сотрудничество между странами играет для Белоруссии огромную роль.
"Россия без нас обойдется. А мы без нее — нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных. <...> Мы в состоянии в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии! И в трудную минуту он (Путин. — Прим. ред.) не отказал".
Как заверил Лукашенко, ни у кого не получится вбить клин между Минском и Москвой. По его словам, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста против итогов президентских выборов, не Россия "атаковала" Белоруссию, "Россия протянула нам руку".
"Они (западные страны. — Прим. ред.) хотели лишить нас и независимости, и суверенитета. Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз — не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться".
Встреча прошла с участием делегаций двух стран. Россию, помимо главы государства, представили посол в Белоруссии Борис Грызлов
, помощник президента Юрий Ушаков
, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу
, глава МИД Сергей Лавров
, министр энергетики Николай Шульгинов
и глава ФСВТС Дмитрий Шугаев
.