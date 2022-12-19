15:35 19.12.2022 (обновлено: 17:03 19.12.2022)
Путин прибыл в Минск
Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Белорусский лидер ожидал российского коллегу возле трапа самолета и обнял его при встрече. В аэропорту главе государства преподнесли букет цветов и угостили караваем. Путин не отказался и отломил кусочек. После этого лидеры стран сели в одну машину — российский Aurus — и поехали во Дворец независимости, где пройдет официальная часть встречи.
Главы государств намерены начать беседу с темы белорусско-российской интеграции. В ней примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.
Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один. Ожидается, что они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны двух стран — Сергея Шойгу и Виктора Хренина.
Лидеры стран намерены обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.
Помимо Владимира Путина, в Минск прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис.
В состав российской делегации также вошли посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.