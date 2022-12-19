https://ria.ru/20221219/putin-1839753794.html

Путин прибыл в Минск

Путин прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022

Путин прибыл в Минск

Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:35

2022-12-19T15:35

2022-12-19T17:03

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

минск

белоруссия

сергей шойгу

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Белорусский лидер ожидал российского коллегу возле трапа самолета и обнял его при встрече. В аэропорту главе государства преподнесли букет цветов и угостили караваем. Путин не отказался и отломил кусочек. После этого лидеры стран сели в одну машину — российский Aurus — и поехали во Дворец независимости, где пройдет официальная часть встречи.Главы государств намерены начать беседу с темы белорусско-российской интеграции. В ней примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один. Ожидается, что они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны двух стран — Сергея Шойгу и Виктора Хренина.Лидеры стран намерены обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.Помимо Владимира Путина, в Минск прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис.В состав российской делегации также вошли посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html

https://ria.ru/20221219/peregovory-1839733741.html

россия

минск

белоруссия

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Прибытие Путина в Минск Прибытие Путина в Минск 2022-12-19T15:35 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, минск, белоруссия, сергей шойгу