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Путин прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин прибыл в Минск
Путин прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022
Путин прибыл в Минск
Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:35
2022-12-19T17:03
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
минск
белоруссия
сергей шойгу
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Белорусский лидер ожидал российского коллегу возле трапа самолета и обнял его при встрече. В аэропорту главе государства преподнесли букет цветов и угостили караваем. Путин не отказался и отломил кусочек. После этого лидеры стран сели в одну машину — российский Aurus — и поехали во Дворец независимости, где пройдет официальная часть встречи.Главы государств намерены начать беседу с темы белорусско-российской интеграции. В ней примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один. Ожидается, что они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны двух стран — Сергея Шойгу и Виктора Хренина.Лидеры стран намерены обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.Помимо Владимира Путина, в Минск прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис.В состав российской делегации также вошли посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html
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Прибытие Путина в Минск
Прибытие Путина в Минск
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, минск, белоруссия, сергей шойгу
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Минск, Белоруссия, Сергей Шойгу
15:35 19.12.2022 (обновлено: 17:03 19.12.2022)
 
Путин прибыл в Минск

Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко

Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Белорусский лидер ожидал российского коллегу возле трапа самолета и обнял его при встрече. В аэропорту главе государства преподнесли букет цветов и угостили караваем. Путин не отказался и отломил кусочек. После этого лидеры стран сели в одну машину — российский Aurus — и поехали во Дворец независимости, где пройдет официальная часть встречи.
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Главы государств намерены начать беседу с темы белорусско-российской интеграции. В ней примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.
Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один. Ожидается, что они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны двух стран — Сергея Шойгу и Виктора Хренина.
Лидеры стран намерены обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.
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Помимо Владимира Путина, в Минск прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже обсудил с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником украинский кризис.
В состав российской делегации также вошли посол в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияМинскБелоруссияСергей Шойгу
 
 
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