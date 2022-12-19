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В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына - РИА Новости, 19.12.2022
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына
Мужчине, который год назад похитил 5-летнего сына в Санкт-Петербурге и был задержан в Курской области, предъявлено обвинение, мальчик передан матери, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:15
2022-12-19T11:15
2022-12-19T12:05
происшествия
санкт-петербург
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Мужчине, который год назад похитил 5-летнего сына в Санкт-Петербурге и был задержан в Курской области, предъявлено обвинение, мальчик передан матери, сообщил городской главк СК РФ. Накануне ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информировало, что сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, похищенного отцом в Петербурге 8 декабря 2021 года: тогда 50-летний мужчина напал на бывшую жену, которая вела их сына в детсад. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищении человека и задержан 17 декабря 2022 года в Курской области. Как уточняет ГСУСК, уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и умышленному причинению легкого вреда здоровью, фигуранту "предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений". "В настоящее время ребенок передан матери", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:15 19.12.2022 (обновлено: 12:05 19.12.2022)
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына
СК: в Петербурге похитившему ребенка отцу предъявили обвинение, мальчик передан матери