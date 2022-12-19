Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/otets-1839673237.html
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына - РИА Новости, 19.12.2022
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына
Мужчине, который год назад похитил 5-летнего сына в Санкт-Петербурге и был задержан в Курской области, предъявлено обвинение, мальчик передан матери, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:15
2022-12-19T12:05
происшествия
санкт-петербург
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Мужчине, который год назад похитил 5-летнего сына в Санкт-Петербурге и был задержан в Курской области, предъявлено обвинение, мальчик передан матери, сообщил городской главк СК РФ. Накануне ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информировало, что сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, похищенного отцом в Петербурге 8 декабря 2021 года: тогда 50-летний мужчина напал на бывшую жену, которая вела их сына в детсад. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищении человека и задержан 17 декабря 2022 года в Курской области. Как уточняет ГСУСК, уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и умышленному причинению легкого вреда здоровью, фигуранту "предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений". "В настоящее время ребенок передан матери", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221218/kirpich-1839560530.html
санкт-петербург
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:15 19.12.2022 (обновлено: 12:05 19.12.2022)
 
В Петербурге СК предъявил обвинение мужчине, похитившему своего сына

СК: в Петербурге похитившему ребенка отцу предъявили обвинение, мальчик передан матери

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Мужчине, который год назад похитил 5-летнего сына в Санкт-Петербурге и был задержан в Курской области, предъявлено обвинение, мальчик передан матери, сообщил городской главк СК РФ.
Накануне ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информировало, что сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, похищенного отцом в Петербурге 8 декабря 2021 года: тогда 50-летний мужчина напал на бывшую жену, которая вела их сына в детсад. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищении человека и задержан 17 декабря 2022 года в Курской области.
Как уточняет ГСУСК, уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и умышленному причинению легкого вреда здоровью, фигуранту "предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений".
"В настоящее время ребенок передан матери", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 17:31
В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала