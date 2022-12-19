https://ria.ru/20221219/nosachev-1839697828.html

Денис Носачев: бизнес Новгородской области гибко реагирует на перемены

Денис Носачев: бизнес Новгородской области гибко реагирует на перемены - РИА Новости, 19.12.2022

Денис Носачев: бизнес Новгородской области гибко реагирует на перемены

О том, каким образом Новгородской области удалось за последние годы подняться в Нацрейтинге инвестиционного климата с 29-го на 5-е место в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:35

2022-12-19T12:35

2022-12-19T12:35

новгородская область

интервью

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О том, каким образом Новгородской области удалось за последние годы подняться в Нацрейтинге инвестиционного климата с 29-го на 5-е место в интервью РИА Новости рассказал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.- В этом году Новгородская область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2018 году регион был еще на 29-м месте. Как удалось добиться такого результата?- Новгородская область находится между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом. С одной стороны, это огромный рынок объемом 40 миллионов человек, с другой – нас окружают довольно сильные с точки зрения экономики регионы. Но при поддержке экспертов Агентства стратегических инициатив нами была проведена большая аналитическая работа, изучены лучшие практики.По результатам каждого рейтинга составляются "дорожные карты" по улучшению значений показателей. Мы стараемся работать на опережение, ставим себе амбициозные цели, плотно взаимодействуем с бизнесом. Ведь нацрейтинг отражает мнение именно предпринимательского сообщества.За последние несколько лет многое сделано в части инвестиционного законодательства, чтобы даже некрупные инвесторы могли работать у нас с комфортом.Мы предусмотрели преференции для проектов в моногородах и проектов с долей нематериальных активов в стоимости проекта не менее 25%. Для развития индустриальных парков, региональных промышленных площадок, технопарков и бизнес-инкубаторов сформирован пакет налоговых льгот для резидентов и управляющих компаний.Новгородская область вошла в число 12 пилотных субъектов России по внедрению инвестиционного стандарта. Основная цель – выстроить систему индивидуального сопровождения инвесторов с четкими и прозрачными правилами. Одним из этапов внедрения стандарта стало утверждение инвестиционной декларации. Согласно документу, в частности, регион берет на себя обязательства по неухудшению условий реализации инвестиционных проектов.Стандарт содержит пять инструментов, каждый из которых в Новгородской области действует и подтверждает свою эффективность. Например, Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Новгородской области стал площадкой для презентации инвестиционных проектов, решения вопросов, которые возникают у инвесторов. Также разработан свод инвестиционных правил – это алгоритм действий инвестора по подключению к инфраструктуре: газу, водоснабжению, иным инженерным сетям. Сформирована инвестиционная карта субъекта. Она содержит сведения об инфраструктуре, инвестплощадках, преференциальных режимах, льготах. Соответствие региона требованиям стандарта будет учитываться при формировании национального рейтинга.В августе мы ввели новую меру поддержки инвесторов - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Принятый областной закон установил право налогоплательщика налога на прибыль организаций уменьшить суммы налога, подлежащие зачислению в доходную часть бюджета, на установленный инвестиционный налоговый вычет.- Как продвигается строительство особой экономической зоны "Новгородская"? Насколько важна реализация данного проекта для региона?- В Новгородском районе стартовали строительно-монтажные работы по возведению объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно–производственного типа "Новгородская". Запуск производств первых резидентов запланирован на IVквартал 2023 года.Общая площадь ОЭЗ "Новгородская" - 184,5 гектаров. На территории работает 150 человек, из них 70% - новгородцы. Основная часть материалов закупается в регионе, большинство субподрядчиков – местные. Резиденты, в том числе и потенциальные, приезжают и следят за ходом строительства.Первыми статус резидента получили ООО "Префабрика Северо-Запад" с инвестиционным проектом "Строительство завода по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона" (объем инвестиций – 2,9 миллиарда рублей, 277 новых рабочих мест) и ООО "Новгородские электросистемы" с инвестиционным проектом "Строительство завода по производству комплектных распределительных устройств и трансформаторных (распределительных) подстанций 0,4-220 кВ" (объем инвестиций – 0,38 миллиарда рублей, 65 новых рабочих мест). В настоящее время в работе еще 3 резидента, которые расположатся в производственном корпусе.Плановые показатели ОЭЗ: 12 якорных резидентов, 11,1 миллиарда рублей инвестиций, 1550 новых рабочих мест. Но мы знаем, что одно рабочее место в особой экономической зоне создает вокруг себя от 4 до 7 рабочих мест. Никогда прежде в регионе не было столь крупных проектов с таким впечатляющим мультипликативным эффектом. Кроме того, практика подтверждает, что преференциальные территории для бизнеса реально помогают развитию экономики субъекта. Для резидентов нашей ОЭЗ областным законодательством предусматриваются налоговые льготы. Так, в течение десяти лет организация освобождается от уплаты налога на имущество и таможенных пошлин на ввозимые на территорию ОЭЗ импортные товары (на срок действия ОЭЗ). Кроме того, для резидентов установлены пониженные налоговые ставки на прибыль организаций.- Какие основные инвестиционные проекты планируется реализовать в регионе в 2023 году?- На сопровождении Агентства развития Новгородской области находятся 52 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 185 миллиардов рублей. Будет создано свыше 3600 рабочих мест. В 2023 году запланировано завершение реализации 22 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 28 миллиардов рублей. Трудоустроиться смогут более 750 специалистов.Для нас важен каждый инвестиционный проект, но если оценивать их значимость по объему вложений, то могу выделить три проекта ПАО "АКРОН", проекты ООО "Боровичская картонно-бумажная фабрика" и ООО "Т-АРМ". Наше химическое предприятие увеличивает мощности агрегатов, возводит установку гранулирования карбамида и реконструирует гостиницу. Боровичская картонно-бумажная фабрика вкладывается в производство бумаги и картона, "Т-АРМ" - в строительство машиностроительного предприятия. По итогам реализации проектов будет вложено более 20,8 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, создано свыше 215 рабочих мест.- Как себя чувствует новгородский малый и средний бизнес в условиях санкций? На какую региональную поддержку могут рассчитывать предприниматели? В этом году наблюдается значительный рост числа самозанятых в регионе? Чем вызван такой стремительный рост?- Ситуация по отраслям отличается, но в целом неплохо. Сегодня в регионе свыше 20 тысяч действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С учетом самозанятых количество субъектов МСП возросло по сравнению с январем 2022 года на 24,7%. Если говорить исключительно про самозанятых, то верно замечено, в этом году колоссальный прирост – на 78,5%. Связываем это, в том числе, с появлением мер поддержки: обучение, разработка бизнес-плана для получателей социального контракта, регистрация на маркетплейсах, популяризация товаров и услуг, льготные займы. В следующем году центр "Мой бизнес" запустит новую услугу для самозанятых – регистрация товарного знака. Самозанятые придумывают собственные продукты и, общаясь с такими же как они, с более опытными предпринимателями из деловых объединений, готовы масштабироваться. Конечная задача – помочь самозанятым прочувствовать бизнес, научиться владеть финансовыми, кадровыми инструментами, ориентироваться в правовом поле и в итоге зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и создавать рабочие места.Практически все меры поддержки работают в рамках профильного национального проекта. В этом году на них было выделено 299,9 миллиона рублей. За счет финансирования, в частности, центр "Мой бизнес" в этом году 5 тысячам предпринимателей оказал порядка 20 тысяч услуг. За 11 месяцев Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства выдал бизнесу 298 льготных займов на общую сумму 928 миллионов рублей. За январь-ноябрь текущего года региональная гарантийная организация заключила с бизнесом 44 договора на 270 миллионов рублей.Это лишь малая часть результатов действия мер поддержки. В будущем году финансирование в пользу бизнеса составит порядка 413,2 миллиона рублей. Большая часть средств пойдет на создание промышленного технопарка "Трансвит". Мы сможем заметно расширить и преобразить площади действующего в Великом Новгороде одноименного технопарка. В результате получим современное, многофункциональное пространство для высокотехнологичных компаний, бизнеса, ориентированного на производство и реализацию инновационной продукции.Также финансирование будет направлено на субсидии региональной гарантийной организации на предоставление поручительств под банковские кредиты, гранты социальным и молодым предпринимателям, услуги самозанятым и экспортерам, на организацию участия предпринимателей во всероссийских и международных выставках, проведение информационных кампаний, акселераторов, регистрацию товарных знаков, регистрацию продукции предпринимателей на маркетплейсах, их сертификацию, на консультации, тренинги и другие обучающие программы.Малый и средний бизнес гибко реагирует на перемены. Этот год подтвердил, что наши предприниматели могут быстро переориентироваться. И мы с учетом потребностей бизнеса стараемся оперативно вводить новые меры поддержки. Так, в 2023 году это будут субсидии субъектам МСП на приобретение оборудования, в том числе лизинг, и на развитие своего дела, то есть для стартапов. Речь идет о поддержке бизнеса в муниципальных образованиях с численностью населения до 10 тысяч человек. Новую услугу по размещению и продвижению новгородских товаров в крупных ритейл-сетях Китая начнет оказывать Новгородский центр поддержки экспорта.- Что бы вы пожелали предпринимателям и инвесторам в Новом году?- Прежде всего, здоровья, энергии и креатива. Смело строить планы, идти к цели и не сомневаться в себе и своей команде. Также всем мира и добра!

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новгородская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, интервью