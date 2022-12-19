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Итоги года в Москве - РИА Новости, 19.12.2022
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Итоги года в Москве
Итоги года в Москве - РИА Новости, 19.12.2022
Итоги года в Москве
Уходящий 2022 год запомнится москвичам борьбой с санкциями, частичной мобилизацией и социальной помощью жителям. Помимо этого, Москва боролась с новыми... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:00
2022-12-19T15:00
общество
сергей собянин
владимир путин
украина
россия
москва
mcdonald's corporation
renault s.a
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год запомнится москвичам борьбой с санкциями, частичной мобилизацией и социальной помощью жителям. Помимо этого, Москва боролась с новыми всплесками ковида, последствиями ледяных дождей и мощных снегопадов, выбрала новых муниципальных депутатов и продолжила обновляться и наполняться новыми интересными проектами. Москва против санкцийНачало года оказалось сложным для экономики столицы – из-за спецоперации на Украине были введены несколько пакетов санкций, а московский рынок покинуло большое количество иностранных компаний. Власти отреагировали быстро, было введено около 80 различных мер поддержки бизнеса, среди которых субсидирование кредитных ставок, льготные инвестиционные кредиты, точечные адресные меры поддержки для отдельных предприятий и секторов экономики. При этом такая ситуация стала хорошим стартом для развития отечественных предпринимателей. В июне под новым названием "Вкусно – и точка" открылись рестораны бывшей сети McDonald's. В мае завод французской автомобильной группы Renault перешел на баланс Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин решил возобновить там производство автомобилей под историческим брендом "Москвич". В ноябре завод уже возобновил сборку, до конца года планируется выпустить около 440 авто, в том числе 200 электромобилей. Столичные модельеры также заявили о себе. В июне прошла первая Московская неделя моды, в которой приняли участие более 450 российских дизайнеров. К мероприятию проявили большой интерес, его посетили 249 байеров из 40 городов России, Белоруссии, Казахстана и Вьетнама. Так, в рамках недели было согласовано более 230 сделок на сумму более чем 60 миллионов рублей. Москва помогаетСанкционное давление оказало влияние и на жизнь обычных москвичей, часть которых лишилась работы из-за ухода иностранных брендов. Чтобы предотвратить массовое высвобождение персонала, в марте Москва открыла специальный кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний. Также, чтобы поддержать родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации, в октябре был открыт специальный центр, где оказываются различные виды помощи, в том числе материальная. Помимо этого, Москва помогает городам-побратимам Донецку и Луганску: столичные бригады участвуют в восстановлении разрушенных зданий, а также приводят в порядок инженерные сети, энергетические установки и транспортную сеть. Также проходит сбор гуманитарной помощи для жителей республик, а к Новому году Москва стала собирать подарки для детей с новых территорий и участников спецоперации. О своих горожанах Москва тоже не забывает. В 2023 году минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Такую надбавку получат более 2 миллионов московских пенсионеров. Ковидная эпопеяКоронавирус начал стремительно набирать обороты сразу по окончании новогодних праздников. Заболеваемость штаммом "омикрон" стремительно росла, за последнюю неделю января медики приняли около 800 тысяч человек, больных ОРВИ и ковидом. Максимальное значение было зафиксировано 3 февраля, когда в столице за сутки выявили 26 904 новых случая COVID-19. На фоне высокой заболеваемости было принято решение, что москвичи с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть и закрыть больничный. Уже 5 февраля был отменен карантин для контактировавших с больными COVID-19, а срок лечения COVID-19 на дому сократился до семи дней. Динамика снижения заболеваемости наметилась с середины февраля. Улучшение ситуации к концу февраля позволило отменить блокировку транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а удаленный режим работы сделать рекомендательным. 3 марта в столице прекратили использовать QR-коды, а 15 марта вошел в историю московской борьбы с коронавирусом как день, когда отменили требование носить защитную маску. В конце мая была объявлена ковидная амнистия - власть прекратила взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений, а правительство начало выплату субсидий бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. А к москвичам вернулась привычная жизнь - с фестивалями и массовыми мероприятиями без коронавирусных ограничений. Кроме того, в 2022 году в столице началась бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М". А взрослым москвичам, помимо традиционной формы вакцины "Спутник V", стала доступна также назальная форма. Cитуация по коронавирусу, после подъема в сентябре, стабилизировалась с октября, при этом в структуре заболеваемости стали доминировать ОРВИ и грипп. Транспорт будущегоВ этом году Москва продолжала развивать транспортную сеть и подготавливала плацдарм для новых крупнейших проектов. Среди них Московский скоростной диаметр (МСД), новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-3 и МЦД-4, возвращение речных трамвайчиков на Москву-реку и открытие реконструированного Южного речного вокзала. Кроме того, московские власти планируют восстановить работу эскалаторной галереи на Воробьевых горах, которая была закрыта 40 лет назад. Сдача в эксплуатацию всех этих объектов назначена на 2023 год. Планируется, что проезд по МСД для транзитного транспорта составит 950 рублей, для москвичей движение останется бесплатным. С открытием новых станций БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4 доступ к метро получат более 3 миллионов жителей столицы и области. Кроме того, с речными трамвайчиками в столицу придут два новых маршрута. Южный речной вокзал также станет новым транспортным узлом, который облегчит москвичам транспортную доступность, а эскалаторная галерея на Воробьевых горах станет новой точкой притяжения, благодаря которой можно будет добраться до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки. Погодные аномалииС самого начала года московская погода вновь продемонстрировала непредсказуемость. Так, первый месяц года стал серьезным испытанием в работе городских служб и аэропортов - к середине января снегопады насыпали полуметровые сугробы, которых не было со времен битвы за Москву. А затем зима и весна будто решили поменяться местами - уже в середине февраля пошел первый дождь, а в марте ударили январские морозы. Конец первого весеннего месяца ознаменовался редким для это времени года явлением - грозой. В апреле столицу также накрыли снегопады, которые бывают в это время года всего раз за полвека. Май стартовал с заморозков, а лето - с жары. Столбики термометров на протяжении летних месяцев не раз штурмовали 30-градусные отметки, и временами Москва напоминала субтропики, а август и вовсе стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений. На фоне горящих лесов в соседних областях столицу с середины августа окутал смог и устойчивый запах гари. Но уже с первым днем осени резко похолодало, и они отступили. В конце ноября москвичи столкнулись с ледяными дождями, которые покрыли тонкой коркой льда всё вокруг. Не по сезону дождливая эстафета была передана и декабрю, но он почти сразу вернул себе звание "настоящей зимы" и накрыл столицу мощными снегопадами. Так, уже к середине месяца декабрь перевыполнил свою норму по осадкам. Солнце МосквыГлавным открытием этого года в столице стал запуск в День города 140-метрового колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. "Солнце Москвы" стало крупнейшим колесом обозрения в Европе, обойдя по высоте "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. По планам аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно. Запуск в первые дни вызвал такой сильный интерес, что из-за большего наплыва посетителей и очередей было принято решение перераспределить поток посетителей на другие дни. Муниципальная кампанияВ этом году в Москве прошли масштабные муниципальные выборы, которые охватили 125 из 146 районов столицы. Итоговая явка составила 33,9%. Как и в предыдущие годы, жители Москвы смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Главными новинками выборов этого года стали электронный реестр избирателей, который объединил участников онлайн- и офлайн-голосования, и сканеры для считывания паспортов. Благодаря электронному реестру ДЭГ осуществлялось без предварительного сбора заявлений на участие, также оба нововведения позволили сократить время выдачи бюллетеня на участках. По итогам выборов большая часть мандатов традиционно досталась "Единой России" - 1160, 134 мандата получил "Мой район", КПРФ получила 42 мандата, "Справедливая Россия" - 20, "Новые люди" - 20, ЛДПР - 11, "Яблоко" - 3, "Коммунисты России" - один. Самовыдвиженцы получили 26 мандатов. Мэрские выборыГлавным событием следующего года станут выборы мэра в сентябре. В столичном бюджете на это заложено около 1,26 миллиарда рублей. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет город с 2010 года, пока не заявлял о намерении переизбираться. При этом президент Путин на Дне города отметил, что Собянин хорошо справляется со своей работой и москвичи оценят это на выборах, если темп выполнения задач сохранится. В свою очередь парламентские политические партии пока находятся в процессе обсуждения участия в предвыборной гонке и рассматривают возможные кандидатуры на выдвижение.
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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
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общество, сергей собянин, владимир путин, украина, россия, москва, mcdonald's corporation, renault s.a, единая россия, renault clio
Общество, Сергей Собянин, Владимир Путин, Украина, Россия, Москва, McDonald's Corporation, Renault S.A, Единая Россия, Renault Clio
15:00 19.12.2022
 
Итоги года в Москве

Итоги года в Москве: санкции, борьба с погодными аномалиями и мобилизация

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы
Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год запомнится москвичам борьбой с санкциями, частичной мобилизацией и социальной помощью жителям. Помимо этого, Москва боролась с новыми всплесками ковида, последствиями ледяных дождей и мощных снегопадов, выбрала новых муниципальных депутатов и продолжила обновляться и наполняться новыми интересными проектами.

Москва против санкций

Начало года оказалось сложным для экономики столицы – из-за спецоперации на Украине были введены несколько пакетов санкций, а московский рынок покинуло большое количество иностранных компаний. Власти отреагировали быстро, было введено около 80 различных мер поддержки бизнеса, среди которых субсидирование кредитных ставок, льготные инвестиционные кредиты, точечные адресные меры поддержки для отдельных предприятий и секторов экономики.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:44
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
При этом такая ситуация стала хорошим стартом для развития отечественных предпринимателей. В июне под новым названием "Вкусно – и точка" открылись рестораны бывшей сети McDonald's. В мае завод французской автомобильной группы Renault перешел на баланс Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин решил возобновить там производство автомобилей под историческим брендом "Москвич". В ноябре завод уже возобновил сборку, до конца года планируется выпустить около 440 авто, в том числе 200 электромобилей.
Столичные модельеры также заявили о себе. В июне прошла первая Московская неделя моды, в которой приняли участие более 450 российских дизайнеров. К мероприятию проявили большой интерес, его посетили 249 байеров из 40 городов России, Белоруссии, Казахстана и Вьетнама. Так, в рамках недели было согласовано более 230 сделок на сумму более чем 60 миллионов рублей.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 10:06
Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard

Москва помогает

Санкционное давление оказало влияние и на жизнь обычных москвичей, часть которых лишилась работы из-за ухода иностранных брендов. Чтобы предотвратить массовое высвобождение персонала, в марте Москва открыла специальный кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний. Также, чтобы поддержать родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации, в октябре был открыт специальный центр, где оказываются различные виды помощи, в том числе материальная.
Помимо этого, Москва помогает городам-побратимам Донецку и Луганску: столичные бригады участвуют в восстановлении разрушенных зданий, а также приводят в порядок инженерные сети, энергетические установки и транспортную сеть. Также проходит сбор гуманитарной помощи для жителей республик, а к Новому году Москва стала собирать подарки для детей с новых территорий и участников спецоперации.
О своих горожанах Москва тоже не забывает. В 2023 году минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Такую надбавку получат более 2 миллионов московских пенсионеров.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 19:28
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко

Ковидная эпопея

Коронавирус начал стремительно набирать обороты сразу по окончании новогодних праздников. Заболеваемость штаммом "омикрон" стремительно росла, за последнюю неделю января медики приняли около 800 тысяч человек, больных ОРВИ и ковидом. Максимальное значение было зафиксировано 3 февраля, когда в столице за сутки выявили 26 904 новых случая COVID-19.
На фоне высокой заболеваемости было принято решение, что москвичи с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть и закрыть больничный. Уже 5 февраля был отменен карантин для контактировавших с больными COVID-19, а срок лечения COVID-19 на дому сократился до семи дней.
Социальная карта москвича и медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 20:00
Выбор РИА Новости: главные события года в социальной сфере
Динамика снижения заболеваемости наметилась с середины февраля. Улучшение ситуации к концу февраля позволило отменить блокировку транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а удаленный режим работы сделать рекомендательным. 3 марта в столице прекратили использовать QR-коды, а 15 марта вошел в историю московской борьбы с коронавирусом как день, когда отменили требование носить защитную маску.
В конце мая была объявлена ковидная амнистия - власть прекратила взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений, а правительство начало выплату субсидий бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. А к москвичам вернулась привычная жизнь - с фестивалями и массовыми мероприятиями без коронавирусных ограничений.
Кроме того, в 2022 году в столице началась бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М". А взрослым москвичам, помимо традиционной формы вакцины "Спутник V", стала доступна также назальная форма.
Cитуация по коронавирусу, после подъема в сентябре, стабилизировалась с октября, при этом в структуре заболеваемости стали доминировать ОРВИ и грипп.
Люди на станции Лермонтовский проспект Московского метрополитена. 15 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 00:06Распространение коронавируса
В Москве отменили масочный режим

Транспорт будущего

В этом году Москва продолжала развивать транспортную сеть и подготавливала плацдарм для новых крупнейших проектов. Среди них Московский скоростной диаметр (МСД), новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ), МЦД-3 и МЦД-4, возвращение речных трамвайчиков на Москву-реку и открытие реконструированного Южного речного вокзала. Кроме того, московские власти планируют восстановить работу эскалаторной галереи на Воробьевых горах, которая была закрыта 40 лет назад. Сдача в эксплуатацию всех этих объектов назначена на 2023 год.
Планируется, что проезд по МСД для транзитного транспорта составит 950 рублей, для москвичей движение останется бесплатным. С открытием новых станций БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4 доступ к метро получат более 3 миллионов жителей столицы и области. Кроме того, с речными трамвайчиками в столицу придут два новых маршрута. Южный речной вокзал также станет новым транспортным узлом, который облегчит москвичам транспортную доступность, а эскалаторная галерея на Воробьевых горах станет новой точкой притяжения, благодаря которой можно будет добраться до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки.
Роман Латыпов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:25
Власти Москвы рассмотрят возможность постоплаты и предоплаты проезда на МСД

Погодные аномалии

С самого начала года московская погода вновь продемонстрировала непредсказуемость. Так, первый месяц года стал серьезным испытанием в работе городских служб и аэропортов - к середине января снегопады насыпали полуметровые сугробы, которых не было со времен битвы за Москву. А затем зима и весна будто решили поменяться местами - уже в середине февраля пошел первый дождь, а в марте ударили январские морозы. Конец первого весеннего месяца ознаменовался редким для это времени года явлением - грозой. В апреле столицу также накрыли снегопады, которые бывают в это время года всего раз за полвека.
Май стартовал с заморозков, а лето - с жары. Столбики термометров на протяжении летних месяцев не раз штурмовали 30-градусные отметки, и временами Москва напоминала субтропики, а август и вовсе стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений. На фоне горящих лесов в соседних областях столицу с середины августа окутал смог и устойчивый запах гари. Но уже с первым днем осени резко похолодало, и они отступили.
В конце ноября москвичи столкнулись с ледяными дождями, которые покрыли тонкой коркой льда всё вокруг. Не по сезону дождливая эстафета была передана и декабрю, но он почти сразу вернул себе звание "настоящей зимы" и накрыл столицу мощными снегопадами. Так, уже к середине месяца декабрь перевыполнил свою норму по осадкам.
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 11:35
В Москву к концу недели может прийти оттепель

Солнце Москвы

Главным открытием этого года в столице стал запуск в День города 140-метрового колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Солнце Москвы" стало крупнейшим колесом обозрения в Европе, обойдя по высоте "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. По планам аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно. Запуск в первые дни вызвал такой сильный интерес, что из-за большего наплыва посетителей и очередей было принято решение перераспределить поток посетителей на другие дни.

Муниципальная кампания

В этом году в Москве прошли масштабные муниципальные выборы, которые охватили 125 из 146 районов столицы. Итоговая явка составила 33,9%. Как и в предыдущие годы, жители Москвы смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).
Главными новинками выборов этого года стали электронный реестр избирателей, который объединил участников онлайн- и офлайн-голосования, и сканеры для считывания паспортов. Благодаря электронному реестру ДЭГ осуществлялось без предварительного сбора заявлений на участие, также оба нововведения позволили сократить время выдачи бюллетеня на участках.
По итогам выборов большая часть мандатов традиционно досталась "Единой России" - 1160, 134 мандата получил "Мой район", КПРФ получила 42 мандата, "Справедливая Россия" - 20, "Новые люди" - 20, ЛДПР - 11, "Яблоко" - 3, "Коммунисты России" - один. Самовыдвиженцы получили 26 мандатов.
Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 15:17
ЕР на муниципальных выборах в Москве взяла 1160 мандатов

Мэрские выборы

Главным событием следующего года станут выборы мэра в сентябре. В столичном бюджете на это заложено около 1,26 миллиарда рублей.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет город с 2010 года, пока не заявлял о намерении переизбираться. При этом президент Путин на Дне города отметил, что Собянин хорошо справляется со своей работой и москвичи оценят это на выборах, если темп выполнения задач сохранится.
В свою очередь парламентские политические партии пока находятся в процессе обсуждения участия в предвыборной гонке и рассматривают возможные кандидатуры на выдвижение.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 10:26
Итоги года в политике
 
ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинУкраинаРоссияМоскваMcDonald's CorporationRenault S.AЕдиная РоссияRenault Clio
 
 
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