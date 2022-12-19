Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко
Сальдо: курировать строительство нового города в Херсонской области будет Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Реализация проекта (возведения города - ред.) будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Херсонской области.
О том, что в Геническом районе Херсонской области по поручению президента России построят новый город, Сальдо сообщил в начале прошлой недели. Застройка, по его словам, планируется на Арабатской стрелке, где "очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение".
Проект застройки, как отметил врио губернатора, уже разрабатывается. В новом городе должны появиться жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же "создадут условия для работы правительственных органов".
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.