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Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко - РИА Новости, 19.12.2022
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Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко
Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко - РИА Новости, 19.12.2022
Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко
Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:05
2022-12-19T03:05
общество
жкх
сергей кириенко
владимир сальдо
херсонская область
россия
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.О том, что в Геническом районе Херсонской области по поручению президента России построят новый город, Сальдо сообщил в начале прошлой недели. Застройка, по его словам, планируется на Арабатской стрелке, где "очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение".Проект застройки, как отметил врио губернатора, уже разрабатывается. В новом городе должны появиться жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же "создадут условия для работы правительственных органов".С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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херсонская область
россия
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общество, жкх, сергей кириенко, владимир сальдо, херсонская область , россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф
Общество, ЖКХ, Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
03:05 19.12.2022
 
Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко

Сальдо: курировать строительство нового города в Херсонской области будет Сергей Кириенко

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Реализация проекта (возведения города - ред.) будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Херсонской области.
О том, что в Геническом районе Херсонской области по поручению президента России построят новый город, Сальдо сообщил в начале прошлой недели. Застройка, по его словам, планируется на Арабатской стрелке, где "очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение".
Проект застройки, как отметил врио губернатора, уже разрабатывается. В новом городе должны появиться жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же "создадут условия для работы правительственных органов".
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:07
Сальдо: в Херсонской области начнется масштабное строительство жилья
 
ОбществоЖКХСергей КириенкоВладимир СальдоХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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