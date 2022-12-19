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Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко

Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко - РИА Новости, 19.12.2022

Сальдо: куратором строительства города в Херсонской области станет Кириенко

Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T03:05

2022-12-19T03:05

2022-12-19T03:05

общество

жкх

сергей кириенко

владимир сальдо

херсонская область

россия

донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курировать возведение нового города в Херсонской области будет замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.О том, что в Геническом районе Херсонской области по поручению президента России построят новый город, Сальдо сообщил в начале прошлой недели. Застройка, по его словам, планируется на Арабатской стрелке, где "очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение".Проект застройки, как отметил врио губернатора, уже разрабатывается. В новом городе должны появиться жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же "создадут условия для работы правительственных органов".С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://realty.ria.ru/20221202/zhile-1835799289.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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Алексей Калабанов

общество, жкх, сергей кириенко, владимир сальдо, херсонская область , россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф