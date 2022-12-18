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Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 18.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221218/frantsisk-1839550371.html
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 18.12.2022
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора
Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:39
2022-12-18T16:39
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
армения
азербайджан
нагорный карабах
в мире
оон
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАТИКАН, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. "Я прошу все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей. И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.
https://ria.ru/20221215/karabakh-1838757606.html
https://ria.ru/20221217/lachinskiy_koridor-1839358844.html
армения
азербайджан
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франциск (хорхе марио бергольо), армения, азербайджан, нагорный карабах, в мире, оон, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, В мире, ООН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
16:39 18.12.2022
 
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликтную ситуацию вокруг Лачинского коридора

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.
"Я беспокоен ситуацией, создавшейся в Лачинском коридоре на Южном Кавказе, особенно меня беспокоят тяжелые гуманитарные условия населения, которые рискуют ухудшиться в ходе зимнего сезона", - сказал папа Римский после традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
"Я прошу все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей. И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик.
Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.
Лачин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 03:07
Гутерреш призвал обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору
Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)АрменияАзербайджанНагорный КарабахВ миреООНЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
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