https://ria.ru/20221218/frantsisk-1839550371.html

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 18.12.2022

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора

Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:39

2022-12-18T16:39

2022-12-18T16:39

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

армения

азербайджан

нагорный карабах

в мире

оон

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

ВАТИКАН, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. "Я прошу все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей. И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.

https://ria.ru/20221215/karabakh-1838757606.html

https://ria.ru/20221217/lachinskiy_koridor-1839358844.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), армения, азербайджан, нагорный карабах, в мире, оон, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд