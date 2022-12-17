https://ria.ru/20221217/istoriya-1839170363.html

История развития детского и молодежного движения в СССР/России

История развития детского и молодежного движения в СССР/России - РИА Новости, 17.12.2022

История развития детского и молодежного движения в СССР/России

Первым массовым детским движением в России стало движение скаутов. Принято считать, что у основания скаутского движения в России стояли три человека: служивший... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T02:14

2022-12-17T02:14

2022-12-17T02:14

справки

россия

юнармия

ссср

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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Первым массовым детским движением в России стало движение скаутов. Принято считать, что у основания скаутского движения в России стояли три человека: служивший в лейб-гвардии поручик Олег Пантюхов, преподававший латинский язык в 1-й Петербургской гимназии Василий Янчевецкий (позднее ставший известным писателем Василием Яном) и ротный офицер Александровского военного училища в Москве Григорий Захарченко. Каждый из них внес свою лепту в развитие русского скаутинга.Олег Пантюхов, профессиональный военный, выпускник Тифлисского кадетского корпуса и Павловского военного училища, познакомился с книгой лорда Роберта Баден-Пауэлла "Скаутинг для мальчиков" практически сразу после того, как она вышла из печати, и загорелся идеей привить британское новшество на родине. Первых русских скаутов Пантюхов собрал в Царском селе, где он сам в то время жил и служил. Их было семеро, и именно они составили первый скаутский патруль (так называется низовое подразделение в скаутинге) "Бобры". Свой первый обязательный костер "Бобры" разожгли 13 мая (30 апреля по старому стилю) 1909 года в Павловском парке, став первыми официальными русскими скаутами. Перу Олега Пантюхова принадлежит первый устав русской скаутской организации – Общества содействия мальчикам-разведчикам "Русский скаут", появившегося в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) 8 сентября (26 августа по старому стилю) 1914 года. В 1910 году в 1-й Петербургской мужской гимназии преподавателем латыни Василий Янчевецким был организован "Легион юных разведчиков". Если Пантюхов делал ставку на практическую деятельность, то Янчевецкий сосредоточился на создании теоретической базы русского скаутинга. Четыре года он выпускал журнал "Ученик", в котором существовал специальный раздел "Юный разведчик", где публиковались учебные программы и статьи, посвященные скаутингу. В 1912 году он организовал летний скаутский лагерь, в котором появилось первое звено герл-скаутов – девочек-разведчиц.Ротный воспитатель Александровского военного училища Григорий Захарченко в 1910 году стал создателем первого скаутского отряда в Москве. Кроме того, он написал первую отечественную брошюру, посвященную скаутингу, – книгу "Юный разведчик".По оценкам различных источников, число скаутов по всей России к 1917-1918 годам составляло от 50 тысяч до 88 тысяч человек, к 1917 году работа велась в 143 городах по всей стране.После Октябрьской революции 1917 года скаутское движение в России оказалось под запретом.Первые скаутские отряды после длительного перерыва появились еще в СССР в 1990 году. Часть из них представляла собой подразделения международных или эмигрантских организаций. Другие возникли самостоятельно, без поддержки извне.Одной из наиболее крупных и активных скаутских организаций в России остается Организация российских юных разведчиков (ОРЮР). В настоящее время в различных регионах России действуют более 150 ее отрядов. В период 1918-1920-х годов события в России развивались стремительно и драматично. Новому правительству требовалось детско-юношеское движение, наполненное коммунистической идеологией, которое объединило бы молодежь по всей стране. 29 октября 1918 года был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, с 1926 года – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ)В 1920-1921 годах обсуждалась идея создать в стране в дополнение к комсомолу как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру. Окончательно она была сформулирована государственным и партийным деятелем Надеждой Крупской. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название "пионерская", сохранить скаутский девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. 19 мая 1922 года на второй конференции РКСМ была официально создана пионерская организация. 21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, в марте 1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина (сохранявшееся до конца ее существования). Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и Советскому государству. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, государственному флагу союзной республики и др. В пионеры принимались детей в возрасте от 9-10 до 14-15 лет (возрастные границы изменялись в 1928, 1986 годах). Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями "За оборону Москвы" были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Трое пионеров – Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев – были удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик. К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.К середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР, провозгласивший открытость для всех детских организаций и объединений, внепартийность, приоритет общечеловеческих ценностей. В 1992 году, после распада СССР, СПО (ФДО) приобрел статус Международного союза детских общественных объединений. Был зарегистрирован Минюстом России как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений. Членами СПО-ФДО являются 79 детских общественных объединений из девяти зарубежных стран, одно общероссийское объединение, одно межрегиональное и 65 региональных детских организаций и объединений из 48 субъектов РФ. 14 марта 1992 года была возрождена Московская городская пионерская организация (МГПО) как самостоятельное детское общественное объединение. В настоящее время в состав МГПО входят около 40 территориальных формирований, дружин, отрядов и групп пионеров, которые действуют практически во всех административных округах столицы. В 2015 году лидеры фракций Госдумы РФ обратились к российскому президенту с предложением о создании общероссийской детско-юношеской организации. Глава государства поддержал эту идею.29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ) с целью "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". "Российское движение школьников" объединяет школьников от восьми до 18 лет, родителей и педагогов. Вступить в него может на добровольной основе любой школьник, достигший восьми лет. В настоящее время участниками РДШ являются более трех миллионов человек. В 2016 года по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу было создано всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия".Учредители "Юнармии" – Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России".Вступить в движение может любой желающий с восьми до 18 лет. В настоящее время "Юнармия" объединяет более 1,24 миллиона детей и подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в 89 регионах России.20 апреля 2022 года школьница из Севастополя Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" предложила президенту страны Владимиру Путину создать движение, которое объединило бы детей со всей России. Глава государства инициативу поддержал. 19 мая 2022 года в Госдуму был внесен законопроект "О российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Авторами инициативы выступили представители всех политических фракций нижней палаты, а также сенаторы Совета Федерации РФ. 14 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О российском движении детей и молодежи".Устанавливается, что движение является добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. Его целями являются: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи; создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями, иные общественно полезные цели. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица. 20 июля 2022 года в "Артеке" состоялось учредительное собрание "Российского движения детей и молодежи", где участники проголосовали за создание организации и утвердили устав "Российского движения детей и молодежи". Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет "Российского движения детей и молодежи". Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 17-20 декабря в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, юнармия, ссср, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи