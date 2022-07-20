https://ria.ru/20220720/nabsovet-1803684123.html
Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи
Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин заявил, что возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:50
2022-07-20T12:50
2022-07-20T13:23
владимир путин
санкт-петербург
общество
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи.В ходе общения главы государства с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" одна из участниц - Анастасия из Санкт-Петербурга - предложила Путину стать главой совета наблюдателей нового детского и молодежного движения."Хорошо, согласен, Настя. При такой подаче невозможно отказаться", - сказал Путин, реагируя на яркую речь девочки. Анастасия поблагодарила президента. По словам Путина, дети знают меньше, чем взрослые, но они чувствуют острее, они более искренние и общение детей со взрослыми полезно."Предложение твое с удовольствием принимаю, надеюсь, что это общение, наше с новым движением, пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, но и ко всем его участникам", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, общество, социальный навигатор, детские вопросы
12:50 20.07.2022 (обновлено: 13:23 20.07.2022)
Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи
Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи.
В ходе общения главы государства с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" одна из участниц - Анастасия из Санкт-Петербурга
- предложила Путину стать главой совета наблюдателей нового детского и молодежного движения.
"Хорошо, согласен, Настя. При такой подаче невозможно отказаться", - сказал Путин, реагируя на яркую речь девочки. Анастасия поблагодарила президента. По словам Путина, дети знают меньше, чем взрослые, но они чувствуют острее, они более искренние и общение детей со взрослыми полезно.
"Предложение твое с удовольствием принимаю, надеюсь, что это общение, наше с новым движением, пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, но и ко всем его участникам", - добавил президент.