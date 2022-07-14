https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России

Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:14

2022-07-14T13:14

2022-07-14T13:43

общество

россия

владимир путин

любовь глебова (политик)

совет федерации рф

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители. За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.При губернаторах в субъектах РФ предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать его более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество. Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд. Закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Любовь Глебова сообщала, что после принятия закона в течение двух месяцев должен пройти учредительный съезд организации.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802411286.html

https://ria.ru/20220714/gosizmena-1802413408.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

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общество, россия, владимир путин, любовь глебова (политик), совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы