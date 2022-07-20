https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:05
2022-07-20T12:05
2022-07-20T12:05
общество
владимир путин
россия
артек
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного собрания, глава региональной детской организации "Пионеры Башкортостана" Ирина Антонова.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи."Решение об учреждении и устава движения принято", - сказала журналистам Антонова.По ее словам, дальше будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.По ее словам, всего в собрании приняли участие 26 учредителей - руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровня.Антонова подчеркнула, что движение открыто для всех детских общественных организаций.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, артек, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
В "Артеке" прошло собрание общероссийского движения детей и молодежи
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного собрания, глава региональной детской организации "Пионеры Башкортостана" Ирина Антонова.
Президент России Владимир Путин
14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.
"Решение об учреждении и устава движения принято", - сказала журналистам Антонова.
По ее словам, дальше будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.
По ее словам, всего в собрании приняли участие 26 учредителей - руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровня.
Антонова подчеркнула, что движение открыто для всех детских общественных организаций.