https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html

В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи

В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022

В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи

Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:05

2022-07-20T12:05

2022-07-20T12:05

общество

владимир путин

россия

артек

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного собрания, глава региональной детской организации "Пионеры Башкортостана" Ирина Антонова.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи."Решение об учреждении и устава движения принято", - сказала журналистам Антонова.По ее словам, дальше будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.По ее словам, всего в собрании приняли участие 26 учредителей - руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровня.Антонова подчеркнула, что движение открыто для всех детских общественных организаций.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, артек, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи