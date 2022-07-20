Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:05
2022-07-20T12:05
общество
владимир путин
россия
артек
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8835264518264bfb4fc39a5a96d6d08f.jpg
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного собрания, глава региональной детской организации "Пионеры Башкортостана" Ирина Антонова.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи."Решение об учреждении и устава движения принято", - сказала журналистам Антонова.По ее словам, дальше будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.По ее словам, всего в собрании приняли участие 26 учредителей - руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровня.Антонова подчеркнула, что движение открыто для всех детских общественных организаций.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_63d5cc5e1cb04df1ff0c5b2b3500192f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, артек, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
12:05 20.07.2022
 
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи

В "Артеке" прошло собрание общероссийского движения детей и молодежи

© РИА Новости / Олеся Печенкина / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Перейти в фотобанк
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке", сообщила председатель учредительного собрания, глава региональной детской организации "Пионеры Башкортостана" Ирина Антонова.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:14
Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России
"Решение об учреждении и устава движения принято", - сказала журналистам Антонова.
По ее словам, дальше будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.
По ее словам, всего в собрании приняли участие 26 учредителей - руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровня.
Антонова подчеркнула, что движение открыто для всех детских общественных организаций.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:58
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияАртекОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала