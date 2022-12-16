https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839315003.html
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий
Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:40
2022-12-16T21:40
2022-12-16T21:40
единая россия
лдпр
кпрф
санкции в отношении россии
справедливая россия
евросоюз
партия "новые люди"
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. Под новые санкции также попали партии "Новые люди" и "Справедливая россия". Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, лдпр, кпрф, санкции в отношении россии, справедливая россия, евросоюз, партия "новые люди"
Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Санкции в отношении России, Справедливая Россия, Евросоюз, Партия "Новые люди"
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий
ЕС ввел санкции против "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России"