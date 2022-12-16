https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839315003.html

Евросоюз ввел санкции против российских политических партий

Евросоюз ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против российских политических партий

Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:40

2022-12-16T21:40

2022-12-16T21:40

единая россия

лдпр

кпрф

санкции в отношении россии

справедливая россия

евросоюз

партия "новые люди"

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. Под новые санкции также попали партии "Новые люди" и "Справедливая россия". Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, лдпр, кпрф, санкции в отношении россии, справедливая россия, евросоюз, партия "новые люди"