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Евросоюз ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 16.12.2022
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Евросоюз ввел санкции против российских политических партий
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий
Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:40
2022-12-16T21:40
единая россия
лдпр
кпрф
санкции в отношении россии
справедливая россия
евросоюз
партия "новые люди"
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. Под новые санкции также попали партии "Новые люди" и "Справедливая россия". Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
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единая россия, лдпр, кпрф, санкции в отношении россии, справедливая россия, евросоюз, партия "новые люди"
Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Санкции в отношении России, Справедливая Россия, Евросоюз, Партия "Новые люди"
21:40 16.12.2022
 
Евросоюз ввел санкции против российских политических партий

ЕС ввел санкции против "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС.
Под новые санкции также попали партии "Новые люди" и "Справедливая россия".
Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
 
Единая РоссияЛДПРКПРФСанкции в отношении РоссииСправедливая РоссияЕвросоюзПартия "Новые люди"
 
 
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