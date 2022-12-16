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В Приамурье работает большая программа по модернизации очистных сооружений - РИА Новости, 16.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221216/priamure-1839069455.html
В Приамурье работает большая программа по модернизации очистных сооружений
В Приамурье работает большая программа по модернизации очистных сооружений - РИА Новости, 16.12.2022
В Приамурье работает большая программа по модернизации очистных сооружений
В Амурской области работает большая программа по модернизации очистных сооружений, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:52
2022-12-16T09:52
амурская область
василий орлов (губернатор)
алексей тарасов
россия
свободный
амурская область
совет федерации рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. В Амурской области работает большая программа по модернизации очистных сооружений, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным министра жилищно-коммунального хозяйства области Алексея Тарасова, всего на территории Амурской области расположено 60 очистных сооружений, общий износ которых составляет более 80%."В регионе работает большая программа по модернизации очистных сооружений. Запустили в работу после масштабной реконструкции очистные сооружения в Свободном на озере Большанка. За счёт средств "Единой субсидии" Минвостокразвития в модернизацию объекта вложили 1,8 миллиарда рублей. Также идёт реконструкция очистных сооружений в Благовещенске и комплекса очистных сооружений Свободном", - цитирует Орлова его пресс-служба.Тем не менее, по словам главы региона, области требуется как реконструкция имеющихся, так и строительство новых очистных сооружений. Вопрос серьёзный, и его решение невозможно без поддержки федеральных властей, указал Орлов.Областное министерство ЖКХ совместно с органами местного самоуправления определило потребность поселений региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений. Для 23 объектов выбрали земельные участки под строительство, обеспеченные сетями инженерной инфраструктуры. Для реализации планов необходимо 28 миллиардов рублей, уточняет профильное ведомство.Правительство Амурской области вносило предложения на "Днях Амурской области в Совете Федерации" о необходимости дополнительного финансирования проектирования и строительства (под ключ) очистных сооружений бытовых и промышленных стоков в Приамурье. Работа с федеральными ведомствами продолжается.Из резервного фонда президента РФ Амурская область получила 122 миллиона рублей на продолжение строительства очистных сооружений в селе Ивановка. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели выделили 158 миллионов рублей. До конца года подрядчик получит аванс на приобретение оборудования и материалов."В связи с необходимостью замены иностранного оборудования и комплектующих на отечественные аналоги изменились сроки и график выполнения работ, что привело к переносу срока ввода объекта в эксплуатацию на октябрь 2023 года", - пояснил Тарасов.Отмечается, что на контроле минЖКХ области и строительство очистных сооружений в Сковородине и Свободном. Проектно-сметные документации разработаны, подготовлена бюджетная заявка в министерство строительства и ЖКХ РФ.
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василий орлов (губернатор), алексей тарасов, россия, свободный, амурская область, совет федерации рф
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Алексей Тарасов, Россия, Свободный, Амурская область, Совет Федерации РФ
09:52 16.12.2022
 
В Приамурье работает большая программа по модернизации очистных сооружений

Губернатор Орлов: в Приамурье работает программа по модернизации очистных сооружений

© Depositphotos.com / irinabal18Благовещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Depositphotos.com / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек - РИА Новости. В Амурской области работает большая программа по модернизации очистных сооружений, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным министра жилищно-коммунального хозяйства области Алексея Тарасова, всего на территории Амурской области расположено 60 очистных сооружений, общий износ которых составляет более 80%.
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"В регионе работает большая программа по модернизации очистных сооружений. Запустили в работу после масштабной реконструкции очистные сооружения в Свободном на озере Большанка. За счёт средств "Единой субсидии" Минвостокразвития в модернизацию объекта вложили 1,8 миллиарда рублей. Также идёт реконструкция очистных сооружений в Благовещенске и комплекса очистных сооружений Свободном", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Тем не менее, по словам главы региона, области требуется как реконструкция имеющихся, так и строительство новых очистных сооружений. Вопрос серьёзный, и его решение невозможно без поддержки федеральных властей, указал Орлов.
Областное министерство ЖКХ совместно с органами местного самоуправления определило потребность поселений региона в строительстве и реконструкции очистных сооружений. Для 23 объектов выбрали земельные участки под строительство, обеспеченные сетями инженерной инфраструктуры. Для реализации планов необходимо 28 миллиардов рублей, уточняет профильное ведомство.
Правительство Амурской области вносило предложения на "Днях Амурской области в Совете Федерации" о необходимости дополнительного финансирования проектирования и строительства (под ключ) очистных сооружений бытовых и промышленных стоков в Приамурье. Работа с федеральными ведомствами продолжается.
Из резервного фонда президента РФ Амурская область получила 122 миллиона рублей на продолжение строительства очистных сооружений в селе Ивановка. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели выделили 158 миллионов рублей. До конца года подрядчик получит аванс на приобретение оборудования и материалов.
"В связи с необходимостью замены иностранного оборудования и комплектующих на отечественные аналоги изменились сроки и график выполнения работ, что привело к переносу срока ввода объекта в эксплуатацию на октябрь 2023 года", - пояснил Тарасов.
Отмечается, что на контроле минЖКХ области и строительство очистных сооружений в Сковородине и Свободном. Проектно-сметные документации разработаны, подготовлена бюджетная заявка в министерство строительства и ЖКХ РФ.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Алексей ТарасовРоссияСвободныйАмурская областьСовет Федерации РФ
 
 
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