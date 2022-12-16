https://ria.ru/20221216/krasko-1839244736.html
Иван Краско покинул больницу под расписку
Иван Краско покинул больницу под расписку - РИА Новости, 16.12.2022
Иван Краско покинул больницу под расписку
Иван Краско покинул Мариинскую больницу под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей. Кроме того, актер... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:43
2022-12-16T17:43
2022-12-16T19:40
шоубиз
иван краско
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Иван Краско покинул Мариинскую больницу под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей. Кроме того, актер собирался играть в театре 13 декабря. По словам менеджера, с 92-летним Краско "бесполезно спорить". Он сообщил, что в лечебнице актеру бесплатно предоставили палату со всеми бытовыми удобствами. Однако он решил лечиться в кругу семьи. В августе 2021 года артиста госпитализировали с микроинсультом. Его выписали из больницы спустя месяц. В феврале он проходил реабилитацию в больнице. В июле у Краско обнаружили жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие. В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом. Ранее Краско приютил у себя на даче бездомного родственника своего директора. Однако, по словам Смородинова, дом давно не принадлежит актеру.
https://ria.ru/20220324/krasko-1779898053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иван краско, здоровье - общество
Шоубиз, Иван Краско, Здоровье - Общество
17:43 16.12.2022 (обновлено: 19:40 16.12.2022)
Иван Краско покинул больницу под расписку
Иван Краско прервал лечение в больнице вопреки рекомендациям врачей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Иван Краско покинул Мариинскую больницу под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей. Кроме того, актер собирался играть в театре 13 декабря.
"На 13 декабря в театре был назначен спектакль с его участием. Иван Иванович заявил, что в больнице больше оставаться не будет и выйдет на сцену. Выходить на сцену я его отговорил. Но Иван Иванович сказал, что дома ему лучше, хотя врачи и рекомендовали оставаться в больнице", - поделился директор артиста Вячеслав Смородинов РИА Новости.
По словам менеджера, с 92-летним Краско "бесполезно спорить". Он сообщил, что в лечебнице актеру бесплатно предоставили палату со всеми бытовыми удобствами. Однако он решил лечиться в кругу семьи.
В августе 2021 года артиста госпитализировали с микроинсультом. Его выписали из больницы спустя месяц. В феврале он проходил реабилитацию в больнице.
В июле у Краско обнаружили
жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие.
В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом.
Ранее Краско приютил
у себя на даче бездомного родственника своего директора. Однако, по словам Смородинова, дом давно не принадлежит актеру.