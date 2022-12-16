https://ria.ru/20221216/krasko-1839244736.html

Иван Краско покинул больницу под расписку

Иван Краско покинул больницу под расписку - РИА Новости, 16.12.2022

Иван Краско покинул больницу под расписку

Иван Краско покинул Мариинскую больницу под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей. Кроме того, актер... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:43

2022-12-16T17:43

2022-12-16T19:40

шоубиз

иван краско

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Иван Краско покинул Мариинскую больницу под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей. Кроме того, актер собирался играть в театре 13 декабря. По словам менеджера, с 92-летним Краско "бесполезно спорить". Он сообщил, что в лечебнице актеру бесплатно предоставили палату со всеми бытовыми удобствами. Однако он решил лечиться в кругу семьи. В августе 2021 года артиста госпитализировали с микроинсультом. Его выписали из больницы спустя месяц. В феврале он проходил реабилитацию в больнице. В июле у Краско обнаружили жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие. В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом. Ранее Краско приютил у себя на даче бездомного родственника своего директора. Однако, по словам Смородинова, дом давно не принадлежит актеру.

https://ria.ru/20220324/krasko-1779898053.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван краско, здоровье - общество