Рейтинг@Mail.ru
Иван Краско приютил бомжа - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221129/krasko-1834969310.html
Иван Краско приютил бомжа
Иван Краско приютил бомжа - РИА Новости, 29.11.2022
Иван Краско приютил бомжа
Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:29
2022-11-29T12:29
шоубиз
иван краско
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fb2a5d86f8fc1dae7015c1f57eb08cf1.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена артиста Наталья Вяль.Помимо этого, Смородинов заявил, что Краско самостоятельно принял решение предоставить жилье бездомному. По его словам, дом давно не принадлежит артисту.Также он поделился информацией о двоюродном брате. Кроме того, бездомный родственник директора звезды сообщил, что ему нравится его образ жизни. В конце передачи двоюродный брат Смородинова согласился на проживание в приюте. Сам Краско не смог посетить программу по состоянию здоровья. Ранее артист пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Они собирались получить от знаменитости 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210617/krasko-1737419808.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e171538c78bac7508f627d949d6919b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван краско, нтв (телеканал)
Шоубиз, Иван Краско, НТВ (телеканал)
12:29 29.11.2022
 
Иван Краско приютил бомжа

Иван Краско приютил на даче бездомного родственника своего директора

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена артиста Наталья Вяль.

"Дети рассказали, что папа собирается поселить на даче постороннего. Я услышала слово "бомж", – пожаловалась экс-супруга знаменитости в эфире "На грани".

Помимо этого, Смородинов заявил, что Краско самостоятельно принял решение предоставить жилье бездомному. По его словам, дом давно не принадлежит артисту.
"Иван Иванович назвал недопустимым положение родственника. Он сказал: "Пущу в свой дом, но ты будешь с ним находиться". Я категорически против. Дом даже не его, а переписан давно на его дочь", – признался директор актера.
Также он поделился информацией о двоюродном брате.
"Работал грузчиком и дворником. Сейчас побирается. Лето провел на диване, на помойке. Он ходит на помойку и собирает еду. Я считаю, что ему нельзя помочь", – добавил Смородинов.
Кроме того, бездомный родственник директора звезды сообщил, что ему нравится его образ жизни.
"Я люблю свободу. Мне нравится мой образ жизни", – признался Кагаткин.
В конце передачи двоюродный брат Смородинова согласился на проживание в приюте. Сам Краско не смог посетить программу по состоянию здоровья.
"Обслуживать себя уже не может. Плохо видит, плохо ходит. Дети о нем заботятся. У него бывают провалы в памяти. Он может забыть, что сказал вчера", – поделилась Вяль.
Ранее артист пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Они собирались получить от знаменитости 20 тысяч рублей.
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 16:28Шоубиз
Иван Краско раскрыл причину смерти своего сына
 
ШоубизИван КраскоНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала