https://ria.ru/20221129/krasko-1834969310.html

Иван Краско приютил бомжа

Иван Краско приютил бомжа - РИА Новости, 29.11.2022

Иван Краско приютил бомжа

Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:29

2022-11-29T12:29

2022-11-29T12:29

шоубиз

иван краско

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена артиста Наталья Вяль.Помимо этого, Смородинов заявил, что Краско самостоятельно принял решение предоставить жилье бездомному. По его словам, дом давно не принадлежит артисту.Также он поделился информацией о двоюродном брате. Кроме того, бездомный родственник директора звезды сообщил, что ему нравится его образ жизни. В конце передачи двоюродный брат Смородинова согласился на проживание в приюте. Сам Краско не смог посетить программу по состоянию здоровья. Ранее артист пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Они собирались получить от знаменитости 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210617/krasko-1737419808.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван краско, нтв (телеканал)