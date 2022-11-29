https://ria.ru/20221129/krasko-1834969310.html
Иван Краско приютил бомжа
Иван Краско приютил бомжа - РИА Новости, 29.11.2022
Иван Краско приютил бомжа
Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:29
2022-11-29T12:29
2022-11-29T12:29
шоубиз
иван краско
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена артиста Наталья Вяль.Помимо этого, Смородинов заявил, что Краско самостоятельно принял решение предоставить жилье бездомному. По его словам, дом давно не принадлежит артисту.Также он поделился информацией о двоюродном брате. Кроме того, бездомный родственник директора звезды сообщил, что ему нравится его образ жизни. В конце передачи двоюродный брат Смородинова согласился на проживание в приюте. Сам Краско не смог посетить программу по состоянию здоровья. Ранее артист пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Они собирались получить от знаменитости 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210617/krasko-1737419808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван краско, нтв (телеканал)
Шоубиз, Иван Краско, НТВ (телеканал)
Иван Краско приютил бомжа
Иван Краско приютил на даче бездомного родственника своего директора
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Актер Иван Краско приютил на даче бездомного. Им оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова Павел Кагаткин. Об этом сообщила бывшая жена артиста Наталья Вяль.
"Дети рассказали, что папа собирается поселить на даче постороннего. Я услышала слово "бомж", – пожаловалась экс-супруга знаменитости в эфире "На грани".
Помимо этого, Смородинов заявил, что Краско самостоятельно принял решение предоставить жилье бездомному. По его словам, дом давно не принадлежит артисту.
"Иван Иванович назвал недопустимым положение родственника. Он сказал: "Пущу в свой дом, но ты будешь с ним находиться". Я категорически против. Дом даже не его, а переписан давно на его дочь", – признался директор актера.
Также он поделился информацией о двоюродном брате.
"Работал грузчиком и дворником. Сейчас побирается. Лето провел на диване, на помойке. Он ходит на помойку и собирает еду. Я считаю, что ему нельзя помочь", – добавил Смородинов.
Кроме того, бездомный родственник директора звезды сообщил, что ему нравится его образ жизни.
"Я люблю свободу. Мне нравится мой образ жизни", – признался Кагаткин.
В конце передачи двоюродный брат Смородинова согласился на проживание в приюте. Сам Краско не смог посетить программу по состоянию здоровья.
"Обслуживать себя уже не может. Плохо видит, плохо ходит. Дети о нем заботятся. У него бывают провалы в памяти. Он может забыть, что сказал вчера", – поделилась Вяль.
Ранее артист пожаловался
на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Они собирались получить от знаменитости 20 тысяч рублей.