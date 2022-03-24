https://ria.ru/20220324/krasko-1779898053.html

Иван Краско пожаловался на продающих "лекарства" мошенников

Иван Краско пожаловался на продающих "лекарства" мошенников - РИА Новости, 24.03.2022

Иван Краско пожаловался на продающих "лекарства" мошенников

Иван Краско пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Актер признался, что испытывает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:53

2022-03-24T17:53

2022-03-24T17:53

шоубиз

знаменитости

иван краско

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Иван Краско пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Актер признался, что испытывает серьезные проблемы со зрением, поэтому позвонил по одному из рекламных объявлений, обещающих быстрое восстановление организма.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Краско добавил, что цена за "лекарство" в его случае составила 20 тысяч рублей.В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел коронавирусом. Директор Краско ранее рассказывал, что артист три недели находился на реабилитации, но зрение восстановить в полной мере не удалось: у знаменитости произошло отслоение сетчатки.

https://ria.ru/20220318/bilan-1778852089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван краско, шоу-бизнес