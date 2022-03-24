Иван Краско пожаловался на продающих "лекарства" мошенников
Иван Краско чуть не стал жертвой продающих "лекарства" мошенников
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Иван Краско пожаловался на мошенников, которые продают доверчивым людям чудодейственные "лекарства" от разных болезней. Актер признался, что испытывает серьезные проблемы со зрением, поэтому позвонил по одному из рекламных объявлений, обещающих быстрое восстановление организма.
"Мне там женский приятный голос объясняет, что если закажу на год средство, то будет столько-то стоить и плюс доставка. Я говорю: "Может, уже хватит позориться? Ну что вы обманываете? Никто ничего бесплатно не предоставит, не привезет", – рассказал актер.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Краско добавил, что цена за "лекарство" в его случае составила 20 тысяч рублей.
"А они мне потом насчитали 20 тысяч рублей. Нет, ребята! Не надо мне такого. Дурят нас, а люди верят", – заключил 91-летний артист.
В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел коронавирусом. Директор Краско ранее рассказывал, что артист три недели находился на реабилитации, но зрение восстановить в полной мере не удалось: у знаменитости произошло отслоение сетчатки.
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