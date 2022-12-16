https://ria.ru/20221216/egipet-1839060895.html

Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию

Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию - РИА Новости, 16.12.2022

Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию

Российских туристов, которые должны были вылететь в Москву из египетского курорта Хургада вчера в 14:30 по местному времени, отвезли в один отель и обещают, что РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:58

2022-12-16T10:58

2022-12-16T10:58

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ХУРГАДА (Египет), 15 дек - РИА Новости. Российских туристов, которые должны были вылететь в Москву из египетского курорта Хургада вчера в 14:30 по местному времени, отвезли в один отель и обещают, что вечером их отправят в аэропорт, рассказал РИА Новости один из путешественников."Вылет вашего рейса будет в 22:00 (в пятницу - ред.), автобус за вами приедет в 18:40", - сообщил представитель TEZ Tour в Хургаде.Всего рейсом в Москву должны улететь около 500 человек."Мы не смогли продолжить отдых в своем отеле, нас забрал автобус и привез в гостиницу AMC Royal Hotel, гид ничего нам не пояснил, лишь сообщил, что рейс отложен", – рассказал РИА Новости турист Виктор, который приехал на отдых с женой и детьми.Другой россиянин отметил, что и так остановился в этой гостинице, а днем их отвезли в аэропорт, где они просидели несколько часов. И теперь снова вернулись в этот же отель.В свою очередь в пресс-службе туроператора РИА Новости пояснили, что туристов в Египте действительно переселили. "Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт к вывозному рейсу", – уточнили в компании.Представитель TEZ Tour в отеле не смог сообщить ни номер рейса, ни название авиакомпании, которой планируется вывозить туристов.Ранее стало известно, что тысяча клиентов Tez Tour в Москве, которые должны вылететь рейсами авиакомпании IFly, уже несколько часов не могут этого сделать. Соответственно, такое же количество российских граждан ожидают своего вылета в обратном направлении. При этом TEZ Tour заявила, что "клиенты компании, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления".iFly планировала отправиться в Египет через Сирию. Однако Росавиация сообщила, что считает регион, потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов. Кроме того, ведомство порекомендовало iFly "принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в Египет".

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

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Лана Баева

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