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Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/egipet-1839060895.html
Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию
Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию - РИА Новости, 16.12.2022
Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию
Российских туристов, которые должны были вылететь в Москву из египетского курорта Хургада вчера в 14:30 по местному времени, отвезли в один отель и обещают, что РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:58
2022-12-16T10:58
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
москва
египет
tez tour
ifly
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ХУРГАДА (Египет), 15 дек - РИА Новости. Российских туристов, которые должны были вылететь в Москву из египетского курорта Хургада вчера в 14:30 по местному времени, отвезли в один отель и обещают, что вечером их отправят в аэропорт, рассказал РИА Новости один из путешественников."Вылет вашего рейса будет в 22:00 (в пятницу - ред.), автобус за вами приедет в 18:40", - сообщил представитель TEZ Tour в Хургаде.Всего рейсом в Москву должны улететь около 500 человек."Мы не смогли продолжить отдых в своем отеле, нас забрал автобус и привез в гостиницу AMC Royal Hotel, гид ничего нам не пояснил, лишь сообщил, что рейс отложен", – рассказал РИА Новости турист Виктор, который приехал на отдых с женой и детьми.Другой россиянин отметил, что и так остановился в этой гостинице, а днем их отвезли в аэропорт, где они просидели несколько часов. И теперь снова вернулись в этот же отель.В свою очередь в пресс-службе туроператора РИА Новости пояснили, что туристов в Египте действительно переселили. "Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт к вывозному рейсу", – уточнили в компании.Представитель TEZ Tour в отеле не смог сообщить ни номер рейса, ни название авиакомпании, которой планируется вывозить туристов.Ранее стало известно, что тысяча клиентов Tez Tour в Москве, которые должны вылететь рейсами авиакомпании IFly, уже несколько часов не могут этого сделать. Соответственно, такое же количество российских граждан ожидают своего вылета в обратном направлении. При этом TEZ Tour заявила, что "клиенты компании, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления".iFly планировала отправиться в Египет через Сирию. Однако Росавиация сообщила, что считает регион, потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов. Кроме того, ведомство порекомендовало iFly "принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в Египет".
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туризм, новости - туризм, хургада, москва, египет, tez tour, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Москва, Египет, Tez Tour, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы, Отдых на море
10:58 16.12.2022
 
Около 500 россиян не могут вылететь из Хургады в Россию

Застрявших в Хургаде россиян отвезли в один отель и обещают отправить в Россию

© Pixabay / MatziВид на Хургаду из самолета
Вид на Хургаду из самолета - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Pixabay / Matzi
Читать ria.ru в
ХУРГАДА (Египет), 15 дек - РИА Новости. Российских туристов, которые должны были вылететь в Москву из египетского курорта Хургада вчера в 14:30 по местному времени, отвезли в один отель и обещают, что вечером их отправят в аэропорт, рассказал РИА Новости один из путешественников.
"Вылет вашего рейса будет в 22:00 (в пятницу - ред.), автобус за вами приедет в 18:40", - сообщил представитель TEZ Tour в Хургаде.
Всего рейсом в Москву должны улететь около 500 человек.
"Мы не смогли продолжить отдых в своем отеле, нас забрал автобус и привез в гостиницу AMC Royal Hotel, гид ничего нам не пояснил, лишь сообщил, что рейс отложен", – рассказал РИА Новости турист Виктор, который приехал на отдых с женой и детьми.
Другой россиянин отметил, что и так остановился в этой гостинице, а днем их отвезли в аэропорт, где они просидели несколько часов. И теперь снова вернулись в этот же отель.
В свою очередь в пресс-службе туроператора РИА Новости пояснили, что туристов в Египте действительно переселили. "Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт к вывозному рейсу", – уточнили в компании.
Представитель TEZ Tour в отеле не смог сообщить ни номер рейса, ни название авиакомпании, которой планируется вывозить туристов.
Ранее стало известно, что тысяча клиентов Tez Tour в Москве, которые должны вылететь рейсами авиакомпании IFly, уже несколько часов не могут этого сделать. Соответственно, такое же количество российских граждан ожидают своего вылета в обратном направлении. При этом TEZ Tour заявила, что "клиенты компании, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления".
iFly планировала отправиться в Египет через Сирию. Однако Росавиация сообщила, что считает регион, потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов. Кроме того, ведомство порекомендовало iFly "принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в Египет".
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
08:00Туризм
В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХургадаМоскваЕгипетTez TouriFlyФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)туристыОтдых на море
 
 
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