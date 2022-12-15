https://ria.ru/20221215/egipet-1838873078.html
Более тысячи россиян ждут вылетов из Москвы в Египет и столько же – обратно
Более тысячи россиян ждут вылетов из Москвы в Египет и столько же – обратно - РИА Новости, 15.12.2022
Более тысячи россиян ждут вылетов из Москвы в Египет и столько же – обратно
Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет, назначенные на 03:30 (F7 711 в Шарм-эш-Шейх), 06:55 (F7 707 в Хургаду) и 09:30 (F7 709 в Шарм-эш-Шейх) снова... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:46
2022-12-15T13:46
2022-12-15T13:46
туризм
туризм
египет
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ifly
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет, назначенные на 03:30 (F7 711 в Шарм-эш-Шейх), 06:55 (F7 707 в Хургаду) и 09:30 (F7 709 в Шарм-эш-Шейх) снова отложены, теперь до 20:00, 20:10 и 20:25 соответственно, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково. Авиакомпания ищет варианты облета и согласовывает новые маршруты."В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов iFly, это более тысячи человек. Еще около тысячи человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию", – сообщили РИА Новости в авиакомпании, добавив, что сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о задержке. В авиакомпании уточнили, что туристы, ожидающие вылета в аэропорту Внуково, получают ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82. Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах. Туристам, находящимся на египетских курортах, продлили номера в отелях до дальнейшего уведомления со стороны представителей авиакомпании и туроператора.При этом на табло аэропорта Внуково обратные рейсы F7 712, 708 и 710 из Шарм-эш-Шейха (в 17:20 и 23:15) и из Хургады (в 21:15) значатся как отмененные."Вылет задержанных рейсов из аэропорта Внуково ожидается вечером 15 декабря, как только будет получено разрешение Росавиации на использование альтернативного маршрута", – пояснили РИА Новости в IFly. – Руководство авиакомпании находится на связи с представителями Росавиации и Минтранса России по вопросам согласования нового альтернативного маршрута в облет воздушного пространства Иордании". Там добавили, что "вариантов несколько, каждый из них в проработке".При этом, как сообщает "КоммерсантЪ", несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный в 2013 году. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами с двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией их суда отказалась впускать Иордания. Со сложностями столкнулись NordWind, "Икар" и iFly.По данным Телеграм-канала "Авиаторщина", авиакомпания iFly попросила Росавиацию открыть 240-километровый коридор на 350 эшелоне в воздушном пространстве Сирии для пролета в Египет. Ведомство направило запрос в МИД РФ, там не против снятия ограничений. Но этот вопрос требует согласования с Минобороны. Над этой страной летают гражданские самолеты нескольких азиатских авиакомпаний. Кроме того, Сирией и Россией прямые пассажирские рейсы по средам выполняет сирийский перевозчик Cham Wings.Источник РИА Новости, близкий к авиаотрасли, подтвердил такие запросы, добавив, что никто не готов объявлять об этом официально, "все ждут".По информации Profi.Travel, PEGAS Touristik, который планировал использовать рейсы Nordwind для полетов в Египет, тем временем пересаживает московских туристов на "Аэрофлот" и египетскую AlMasria Universal. Часть клиентов отправится на курорты рейсами Southwind Airlines с технической посадкой в Анталье. Программа из Волгограда была снята полностью даже на новогодние праздники, сообщает издание со ссылкой на турагентов.
https://ria.ru/20221215/tursity-1838851579.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, египет, новости - туризм, сирия, иордания, туристы, ifly, nordwind airlines, tez tour, хургада, шарм-эш-шейх, внуково (аэропорт)
Туризм, Туризм, Египет, Новости - Туризм, Сирия, Иордания, туристы, iFly, Nordwind Airlines, Tez Tour, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Внуково (аэропорт)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет, назначенные на 03:30 (F7 711 в Шарм-эш-Шейх), 06:55 (F7 707 в Хургаду) и 09:30 (F7 709 в Шарм-эш-Шейх) снова отложены, теперь до 20:00, 20:10 и 20:25 соответственно, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково. Авиакомпания ищет варианты облета и согласовывает новые маршруты.
"В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов iFly, это более тысячи человек. Еще около тысячи человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию", – сообщили РИА Новости в авиакомпании, добавив, что сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о задержке.
В авиакомпании уточнили, что туристы, ожидающие вылета в аэропорту Внуково, получают ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82. Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах. Туристам, находящимся на египетских курортах, продлили номера в отелях до дальнейшего уведомления со стороны представителей авиакомпании и туроператора.
При этом на табло аэропорта Внуково обратные рейсы F7 712, 708 и 710 из Шарм-эш-Шейха (в 17:20 и 23:15) и из Хургады (в 21:15) значатся как отмененные.
"Вылет задержанных рейсов из аэропорта Внуково ожидается вечером 15 декабря, как только будет получено разрешение Росавиации на использование альтернативного маршрута", – пояснили РИА Новости в IFly. – Руководство авиакомпании находится на связи с представителями Росавиации и Минтранса России по вопросам согласования нового альтернативного маршрута в облет воздушного пространства Иордании". Там добавили, что "вариантов несколько, каждый из них в проработке".
При этом, как сообщает
"КоммерсантЪ", несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный в 2013 году. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами с двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией их суда отказалась впускать Иордания. Со сложностями столкнулись NordWind, "Икар" и iFly.
По данным
Телеграм-канала "Авиаторщина", авиакомпания iFly попросила Росавиацию открыть 240-километровый коридор на 350 эшелоне в воздушном пространстве Сирии для пролета в Египет. Ведомство направило запрос в МИД РФ, там не против снятия ограничений. Но этот вопрос требует согласования с Минобороны. Над этой страной летают гражданские самолеты нескольких азиатских авиакомпаний. Кроме того, Сирией и Россией прямые пассажирские рейсы по средам выполняет сирийский перевозчик Cham Wings.
Источник РИА Новости, близкий к авиаотрасли, подтвердил такие запросы, добавив, что никто не готов объявлять об этом официально, "все ждут".
По информации
Profi.Travel, PEGAS Touristik, который планировал использовать рейсы Nordwind для полетов в Египет, тем временем пересаживает московских туристов на "Аэрофлот" и египетскую AlMasria Universal. Часть клиентов отправится на курорты рейсами Southwind Airlines с технической посадкой в Анталье. Программа из Волгограда была снята полностью даже на новогодние праздники, сообщает издание со ссылкой на турагентов.