https://ria.ru/20221215/vopros-1838972840.html

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией

Президент Владимир Зеленский во время интервью изданию Economist ушел от ответа на вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:57

2022-12-15T17:57

2022-12-15T18:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский во время интервью изданию Economist ушел от ответа на вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с Россией.Как заявил в начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский еще в сентябре подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.В интервью изданию Economist Зеленский заявил, что против "заморозки" конфликта. Он также утверждает, что Россия должна вывести свои силы, а россияне якобы будут платить за спецоперацию на протяжении поколений.При этом Зеленский ушел от ответа на вопрос, сколько людей он готов потерять. Вместо этого он сам поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала Россией спецоперации сказать: "Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?" "Многие уехали, но большинство в стране остались", - сказал Зеленский.Он также заявил, что благодарен союзникам за помощь, но считает, что только Украина одна платит высокую цену.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.В ноябре командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч - ранеными.

https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, еврокомиссия