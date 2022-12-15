Рейтинг@Mail.ru
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/vopros-1838972840.html
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией
Президент Владимир Зеленский во время интервью изданию Economist ушел от ответа на вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:57
2022-12-15T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский во время интервью изданию Economist ушел от ответа на вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с Россией.Как заявил в начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский еще в сентябре подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.В интервью изданию Economist Зеленский заявил, что против "заморозки" конфликта. Он также утверждает, что Россия должна вывести свои силы, а россияне якобы будут платить за спецоперацию на протяжении поколений.При этом Зеленский ушел от ответа на вопрос, сколько людей он готов потерять. Вместо этого он сам поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала Россией спецоперации сказать: "Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?" "Многие уехали, но большинство в стране остались", - сказал Зеленский.Он также заявил, что благодарен союзникам за помощь, но считает, что только Украина одна платит высокую цену.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.В ноябре командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч - ранеными.
https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_67:0:1890:1367_1920x0_80_0_0_fe3d6f2fe6548f72c0a53517998299b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев, Еврокомиссия
17:57 15.12.2022 (обновлено: 18:43 15.12.2022)
 
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях украинцев в конфликте с Россией

Зеленский не ответил вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять в конфликте с Россией

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский во время интервью изданию Economist ушел от ответа на вопрос, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с Россией.
Как заявил в начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский еще в сентябре подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 18:51Специальная военная операция на Украине
На сайт Зеленского внесли петицию о непродлении военного положения
В интервью изданию Economist Зеленский заявил, что против "заморозки" конфликта. Он также утверждает, что Россия должна вывести свои силы, а россияне якобы будут платить за спецоперацию на протяжении поколений.
При этом Зеленский ушел от ответа на вопрос, сколько людей он готов потерять. Вместо этого он сам поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала Россией спецоперации сказать: "Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?" "Многие уехали, но большинство в стране остались", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что благодарен союзникам за помощь, но считает, что только Украина одна платит высокую цену.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.
Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.
В ноябре командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч - ранеными.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:30Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаКиевЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала