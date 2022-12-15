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Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского

Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского - РИА Новости, 15.12.2022

Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского

Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы, сообщил РИА Новости депутат гордумы... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:15

2022-12-15T15:15

2022-12-15T15:15

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы, сообщил РИА Новости депутат гордумы Игорь Шибалкин.В повестке дня очередного заседания гордумы Краснодара было предложено утвердить наименование улиц, в том числе в районе жилого района Новознаменского назвать одну из улиц в честь Владимира Жириновского. С такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России".По словам Шибалкина, Гвоздева на заседании в четверг отсутствовала. Решение было принято, но не единогласно."Руководитель фракции КПРФ выступил против и предложил исключить из повестки вопрос в части наименования улицы в честь Владимира Жириновского. За исключение вопроса проголосовало 7 депутатов, 1 воздержался. Когда это предложение не прошло и началось голосование в целом за проект, только 4 представителя КПРФ проголосовали против. На заседании присутствовало порядка 35 депутатов", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что из них все, кроме четырех представителей КПРФ, проголосовали "за".Кроме того, согласно проекту, в краевой столице некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий. Например, Лисичанская, Херсонская и Донецкая улицы появятся в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Всего на заседании городской Думы Краснодара в четверг утвердили названия 38 улиц и проездов краевой столицы, по данным пресс-службы администрации города.

https://ria.ru/20221213/zhirinovskiy-1838319112.html

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Екатерина Зайцева

краснодар, краснодарский край, россия, кпрф, владимир жириновский, лдпр, политика