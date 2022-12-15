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Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского - РИА Новости, 15.12.2022
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Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского
Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского - РИА Новости, 15.12.2022
Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского
Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы, сообщил РИА Новости депутат гордумы... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:15
2022-12-15T15:15
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы, сообщил РИА Новости депутат гордумы Игорь Шибалкин.В повестке дня очередного заседания гордумы Краснодара было предложено утвердить наименование улиц, в том числе в районе жилого района Новознаменского назвать одну из улиц в честь Владимира Жириновского. С такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России".По словам Шибалкина, Гвоздева на заседании в четверг отсутствовала. Решение было принято, но не единогласно."Руководитель фракции КПРФ выступил против и предложил исключить из повестки вопрос в части наименования улицы в честь Владимира Жириновского. За исключение вопроса проголосовало 7 депутатов, 1 воздержался. Когда это предложение не прошло и началось голосование в целом за проект, только 4 представителя КПРФ проголосовали против. На заседании присутствовало порядка 35 депутатов", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что из них все, кроме четырех представителей КПРФ, проголосовали "за".Кроме того, согласно проекту, в краевой столице некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий. Например, Лисичанская, Херсонская и Донецкая улицы появятся в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Всего на заседании городской Думы Краснодара в четверг утвердили названия 38 улиц и проездов краевой столицы, по данным пресс-службы администрации города.
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краснодар, краснодарский край, россия, кпрф, владимир жириновский, лдпр, политика
Краснодар, Краснодарский край, Россия, КПРФ, Владимир Жириновский, ЛДПР, Политика
15:15 15.12.2022
 
Депутаты присвоили одной из улиц в Краснодаре имя Владимира Жириновского

Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь Жириновского по решению депутатов гордумы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПортрет на могиле Владимира Жириновского
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Портрет на могиле Владимира Жириновского. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы, сообщил РИА Новости депутат гордумы Игорь Шибалкин.
В повестке дня очередного заседания гордумы Краснодара было предложено утвердить наименование улиц, в том числе в районе жилого района Новознаменского назвать одну из улиц в честь Владимира Жириновского. С такой инициативой в апреле выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России".
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По словам Шибалкина, Гвоздева на заседании в четверг отсутствовала. Решение было принято, но не единогласно.
"Руководитель фракции КПРФ выступил против и предложил исключить из повестки вопрос в части наименования улицы в честь Владимира Жириновского. За исключение вопроса проголосовало 7 депутатов, 1 воздержался. Когда это предложение не прошло и началось голосование в целом за проект, только 4 представителя КПРФ проголосовали против. На заседании присутствовало порядка 35 депутатов", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что из них все, кроме четырех представителей КПРФ, проголосовали "за".
Кроме того, согласно проекту, в краевой столице некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий. Например, Лисичанская, Херсонская и Донецкая улицы появятся в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Всего на заседании городской Думы Краснодара в четверг утвердили названия 38 улиц и проездов краевой столицы, по данным пресс-службы администрации города.
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КраснодарКраснодарский крайРоссияКПРФВладимир ЖириновскийЛДПРПолитика
 
 
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