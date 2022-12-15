https://ria.ru/20221215/pribyl-1838873350.html

Нацпроект помог предприятиям Ленобласти увеличить чистую прибыль на 46%

Нацпроект помог предприятиям Ленобласти увеличить чистую прибыль на 46% - РИА Новости, 15.12.2022

Нацпроект помог предприятиям Ленобласти увеличить чистую прибыль на 46%

Предприятия Ленинградской области, принявшие участие в национальном проекте "Производительность труда", увеличили чистую прибыль в 2022 году на 46 процентов,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:28

2022-12-15T13:28

2022-12-15T13:28

ленинградская область

гатчинский район

прибыль

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области, принявшие участие в национальном проекте "Производительность труда", увеличили чистую прибыль в 2022 году на 46 процентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Ударный годВ 2020 году Ленинградская область вошла в национальный проект "Производительность труда", цель которого — обеспечить 5-процентный годовой рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики к 2024 году. По данным комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, общий объем выручки предприятий-участников нацпроекта за 11 месяцев текущего года составил 70 миллиардов рублей, что больше на два миллиарда за аналогичный период прошлого года.В этом году проект реализовывали на 22 предприятиях пяти отраслей: химической, пищевой, лесной промышленности, транспортном секторе и оптово-розничной торговли. Всего же в регионе с 2020 года к нацпроекту подключились 65 предприятий, где внедрять инструменты бережливых технологий помогают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций."Бизнес меняет привычные, устоявшиеся подходы к производственным процессам, и здесь концепция нацпроекта по улучшениям без финансовых затрат очень своевременна. В этом году, в сложных санкционных условиях, нацпроект стал одним из эффективных инструментов бизнеса для экономии собственных средств и их перераспределении на другие цели. Для кого-то это дало возможность закупки сырья или оборудования по новым ценам у новых поставщиков, кому-то наладить выпуск новой продукции, адаптированной к условиям рынка", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.Так, участники проекта смогли на 2,5 миллиарда рублей обновить свои производственные мощности – установить новое оборудование. Для сравнения, в прошлом году сумма затрат на обновление за счет экономии была меньше в четыре раза и составляла около 600 миллионов рублей.Взгляд в будущееВ частности, на торговом предприятии "Вимос" после оптимизации процессов собственного производства и работы с клиентами, высвободились рабочие руки и место для установки линии для производства нового вида тротуарной плитки. На заводе по производству пластиковой упаковки "Петрополимер" из Гатчинского района расширили номенклатуру производимой продукции – запустили инвестпроект по изготовлению стаканчиков с объемом вложений 300 миллионов рублей.Нацпроект помог производителю теплоизоляционных материалов "Полифас" нарастить объем выпуска продукции и выйти на рынки Казахстана и Узбекистана, а компания "НТЛ Упаковка" в пять раз увеличила выработку полимерной упаковки и нарастила присутствие на рынке Северо-Запада на 30 процентов.Ряд предприятий за счет перераспределения финансовых и трудовых ресурсов смогли направить средства на запуск импортозамещающей продукции: на "Полипласт Северо-Запад" начали выпуск поликарбоксилатных добавок в бетонные смеси, а на предприятии "Электромех" заместили ушедших с рынка зарубежных производителей трансформаторов тока.Культура производстваВ этом году проект охватил 12,5 тысяч человек – сотрудников производств, где работали над повышением эффективности и производительности труда. При этом, за год эти предприятия увеличили численность работников в общей сложности на 588 человек, что подчеркивает первоочередную задачу нацпроекта по оптимизации и улучшению производственных процессов теми же ресурсами, без сокращений персонала."Кроме безусловной экономической выгоды для предприятий, которая исчисляется десятками миллионов, мы видим как меняется и сама культура производства. На заводах формируются команды, которые объединяют единомышленников, стремящихся к улучшениям. Это люди, которые не просто получили теоретические знания о бережливом производстве, но и сами применили их на своем предприятии и увидели эффект. Для нас особенно важно распространять этот опыт, чтобы носителей "бережливых" компетенций было как можно больше на предприятиях Ленобласти, это дает эффект для промышленности в целом", – добавил Дмитрий Ялов.Для того, чтобы культура производительности "шла в массы" в этом году Ленинградская область расширила национальный проект, подключив к нему работников предприятий не только из числа нацпроекта, а также студентов техникумов. На трех областных тренировочных площадках – "Фабриках процессов" – уже прошли обучение более 1,5 тысяч представителей производств и порядка 800 студентов. В этом году уже успешно внедрен эксперимент по прохождению реальной практики студентами на предприятии, участвующем в нацпроекте. В начале 2023 года на Фабрике на базе Кировского политехнического техникума стартует уникальная образовательная программа, разработанная регионом и учебным заведением, по обучению бережливому производству студентов технических специальностей.

https://ria.ru/20221214/drozdenko-1838513525.html

https://ria.ru/20221207/markov-1836956352.html

https://ria.ru/20221201/standart-1835535759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гатчинский район, прибыль, экономика