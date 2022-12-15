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В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:42
2022-12-15T19:42
2022-12-15T19:42
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Отмечается, что среди респираторных вирусов наиболее высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, основной процент приходится на штамм А (H1N1), также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2).
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в Петербурге на 66,4 процента выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ