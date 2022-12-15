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В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
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В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:42
2022-12-15T19:42
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Отмечается, что среди респираторных вирусов наиболее высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, основной процент приходится на штамм А (H1N1), также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2).
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
19:42 15.12.2022
 
В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Петербурге на 66,4 процента выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкЖенщина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ
Женщина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Женщина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
"В Санкт-Петербурге на 49 неделе в сравнении с предыдущей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди респираторных вирусов наиболее высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, основной процент приходится на штамм А (H1N1), также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2).
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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