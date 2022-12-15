https://ria.ru/20221215/orvi-1839000572.html

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022

В Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:42

2022-12-15T19:42

2022-12-15T19:42

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 66,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Отмечается, что среди респираторных вирусов наиболее высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться, основной процент приходится на штамм А (H1N1), также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2).

санкт-петербург

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)