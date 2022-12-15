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Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей - РИА Новости, 15.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html
Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей
Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей - РИА Новости, 15.12.2022
Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей
Судебные приставы Оренбургской области возбудили исполнительное производство против блогера и певца Дани Милохина. Он не оплатил штраф в 15 тысяч рублей за... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:36
2022-12-15T14:36
шоубиз
даня милохин
оренбургская область
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Судебные приставы Оренбургской области возбудили исполнительное производство против блогера и певца Дани Милохина. Он не оплатил штраф в 15 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по региону.В ведомстве пояснили, что летом блогер не сдал тест на коронавирус после возвращения из-за границы, поэтому и получил штраф. Источник РИА Новости в правоохранительных органах области сообщил, что Милохин до сих пор прописан в Оренбурге, где и родился. Известно, что блогер уехал из России. Ранее Милохин похвалился маникюром в цветах украинского флага.
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даня милохин, оренбургская область, происшествия
Шоубиз, Даня Милохин, Оренбургская область, Происшествия
14:36 15.12.2022
 
Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей

Оренбургские приставы взыщут с тиктокера Дани Милохина 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец, блогер Даня Милохин выступает на концерте-закрытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Певец, блогер Даня Милохин выступает на концерте-закрытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Судебные приставы Оренбургской области возбудили исполнительное производство против блогера и певца Дани Милохина. Он не оплатил штраф в 15 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по региону.
"Судебные приставы по Оренбургской области возбудили исполнительное производство против Милохина за неуплату штрафа в размере 15 тысячи рублей, средства будут списаны с его расчетного счета. Ранее уже таким же образом снимали размер штрафа, выписанный ГИБДД", – сообщили в управлении агентству.
В ведомстве пояснили, что летом блогер не сдал тест на коронавирус после возвращения из-за границы, поэтому и получил штраф.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах области сообщил, что Милохин до сих пор прописан в Оренбурге, где и родился. Известно, что блогер уехал из России.
Ранее Милохин похвалился маникюром в цветах украинского флага.
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