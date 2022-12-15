https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html

Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей

Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей - РИА Новости, 15.12.2022

Приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей

Судебные приставы Оренбургской области возбудили исполнительное производство против блогера и певца Дани Милохина. Он не оплатил штраф в 15 тысяч рублей за... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:36

2022-12-15T14:36

2022-12-15T14:36

шоубиз

даня милохин

оренбургская область

происшествия

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Судебные приставы Оренбургской области возбудили исполнительное производство против блогера и певца Дани Милохина. Он не оплатил штраф в 15 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по региону.В ведомстве пояснили, что летом блогер не сдал тест на коронавирус после возвращения из-за границы, поэтому и получил штраф. Источник РИА Новости в правоохранительных органах области сообщил, что Милохин до сих пор прописан в Оренбурге, где и родился. Известно, что блогер уехал из России. Ранее Милохин похвалился маникюром в цветах украинского флага.

https://ria.ru/20221115/milokhin-1831586845.html

оренбургская область

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

даня милохин, оренбургская область, происшествия