https://ria.ru/20221215/magate-1838943988.html

МАГАТЭ намерено сдерживать ядерную программу КНДР для защиты ДНЯО

МАГАТЭ намерено сдерживать ядерную программу КНДР для защиты ДНЯО - РИА Новости, 15.12.2022

МАГАТЭ намерено сдерживать ядерную программу КНДР для защиты ДНЯО

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил, что МАГАТЭ РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:38

2022-12-15T16:38

2022-12-15T16:40

в мире

рафаэль гросси

юн сок ель

южная корея

магатэ

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СЕУЛ, 15 дек – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил, что МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы сдержать ядерную программу КНДР и защитить глобальный режим нераспространения ядерного оружия, сообщила президентская администрация Южной Кореи.Сообщается, что стороны обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию с ядерной энергетикой на Украине, проблему Северной Кореи, утилизацию загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии и вклад Южной Кореи в ядерную энергетику.Во время их встречи в администрации южнокорейского президента Юн Сок Ёль выразил обеспокоенность по поводу ядерной программы КНДР и попросил участия МАГАТЭ в денуклеаризации Северной Кореи путем усиления контроля и готовности к инспекциям в отношении ядерной деятельности Пхеньяна."Генеральный секретарь Гросси заявил, что полностью разделяет озабоченность международного сообщества по поводу северокорейской ядерной проблемы и со стороны МАГАТЭ приложит все усилия для сдерживания ядерной программы Северной Кореи и защиты международного договора о нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении президентской администрации.Гросси подчеркнул, что Южная и Северная Корея, очевидно, сделали противоположный выбор в плане использования ядерной энергетики, и похвалил Юг как "образцовый пример" мирного использования атома.Юн Сок Ёль и Гросси также обменялись мнениями касательно обеспечения безопасности Запорожской АЭС на Украине, создания вокруг нее специальной защитной зоны и сотрудничества с международным сообществом по этому вопросу.Кроме того, южнокорейский президент выразил озабоченность проблемой сброса загрязненной воды с японской АЭС "Фукусима" и призвал МАГАТЭ провести объективную, научно обоснованную проверку этого процесса. Гросси ответил, что МАГАТЭ подходит к этому вопросу с "непоколебимой прозрачностью" и будет продолжать тесное взаимодействие с Южной Кореей, а также публикацию соответствующих данных в режиме реального времени на протяжении всего процесса сброса.Гросси прибыл с визитом в Южную Корею в среду. Помимо президента, он встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, замминистра науки и ИКТ Южной Кореи О Тхэ Соком, а также принял участие в международном симпозиуме в честь 20-летия образования южнокорейского регионального отделения Соглашения о региональном сотрудничестве (RCA) для ведения исследований, разработок и подготовки кадров, связанных с научной ядерной сферой и технологиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.На встрече с Пак Чином Гросси также обсудил ядерные проблемы КНДР и Ирана, утилизацию загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии, сохранение безопасности АЭС в Украине и другие вопросы.

https://ria.ru/20221215/zaes-1838847973.html

https://ria.ru/20221205/lavrov-1836453726.html

https://ria.ru/20221210/ira-1837673610.html

южная корея

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в мире, рафаэль гросси, юн сок ель, южная корея, магатэ