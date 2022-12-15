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Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, заявили в МИД

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2022

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, заявили в МИД

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время, заявила... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:15

2022-12-15T12:15

2022-12-15T12:15

в мире

никол пашинян

россия

армения

нагорный карабах

азербайджан

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента и при подписании заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года "стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться"."Неприемлемо создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения", - добавила Захарова."Отдельно мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе", - заключила она.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом. В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник информировала, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".

https://ria.ru/20221215/karabakh-1838817234.html

https://ria.ru/20221214/peregovory-1838744204.html

https://ria.ru/20221212/razgovor-1838104956.html

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в мире, никол пашинян, россия, армения, нагорный карабах, азербайджан