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Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 15.12.2022
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Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 15.12.2022
Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:08
2022-12-15T11:09
в мире
никол пашинян
азербайджан
нагорный карабах
армения
хикмет гаджиев
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис."Ситуацию в Нагорном Карабахе иначе чем гуманитарный кризис назвать нельзя", - сказал Пашинян в четверг в ходе заседания правительства.По его утверждению, "Азербайджан блокировал Лачинский коридор и перекрыл подачу природного газа в Нагорный Карабах", в результате жители лишились права на свободное передвижение, оказались перед проблемой отопления домов, многие остались на блокированной дороге, разделены семьи, пациенты не могут получить медикаменты и должное лечение, нарушены поставки продовольствия.Он заявил, что закрытие Лачинского коридора "является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года". По его словам, нарушения пунктов заявления со стороны Азербайджана носят "хронический характер". В частности, он обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня, занятии в Карабахе территорий, находившихся под контролем российских миротворцев, "оккупации" территории Армении, препятствовании возвращению беженцев, а также в том, что Баку "отказывается возвращать как минимум 33 пленных и заложников"."Обеспечение должной международной реакции на хронические нарушения Азербайджаном своих письменных обязательств должно быть нашей основной работой", - сказал Пашинян. По его словам, этим должны заниматься дипломатическое ведомства, подразделения всех ведомств, занимающихся внешними связями, парламентская дипломатия, правящая сила, оппозиция, общественные организации.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
https://ria.ru/20221214/armeniya-1838745945.html
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азербайджан
нагорный карабах
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в мире, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, армения, хикмет гаджиев
В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Хикмет Гаджиев
11:08 15.12.2022 (обновлено: 11:09 15.12.2022)
 
Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис.
"Ситуацию в Нагорном Карабахе иначе чем гуманитарный кризис назвать нельзя", - сказал Пашинян в четверг в ходе заседания правительства.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 23:09
Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора
По его утверждению, "Азербайджан блокировал Лачинский коридор и перекрыл подачу природного газа в Нагорный Карабах", в результате жители лишились права на свободное передвижение, оказались перед проблемой отопления домов, многие остались на блокированной дороге, разделены семьи, пациенты не могут получить медикаменты и должное лечение, нарушены поставки продовольствия.
"Фактически 120 тысяч человек оказались в заложниках, закрыты отапливаемые природным газом школы и детские сады, около 22 тысяч детей не могут посещать учебные заведения", - сказал Пашинян.
Он заявил, что закрытие Лачинского коридора "является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года". По его словам, нарушения пунктов заявления со стороны Азербайджана носят "хронический характер". В частности, он обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня, занятии в Карабахе территорий, находившихся под контролем российских миротворцев, "оккупации" территории Армении, препятствовании возвращению беженцев, а также в том, что Баку "отказывается возвращать как минимум 33 пленных и заложников".
"Обеспечение должной международной реакции на хронические нарушения Азербайджаном своих письменных обязательств должно быть нашей основной работой", - сказал Пашинян. По его словам, этим должны заниматься дипломатическое ведомства, подразделения всех ведомств, занимающихся внешними связями, парламентская дипломатия, правящая сила, оппозиция, общественные организации.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 00:57
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.
В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.
Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 08:00
Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР
 
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