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Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН - РИА Новости, 15.12.2022
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Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН - РИА Новости, 15.12.2022
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в четверг в Нью-Йорке ситуацию в Нагорном Карабахе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:51
2022-12-15T10:51
в мире
арарат мирзоян
антониу гутерреш
армения
нагорный карабах
азербайджан
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в четверг в Нью-Йорке ситуацию в Нагорном Карабахе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Мирзоян рассказал генеральному секретарю ООН о региональных процессах, в частности закрытии с 12 декабря Азербайджаном Лачинского коридора (связывающего Армению с Карабахом - ред.), прекращении газоснабжения Нагорного Карабаха и возникших в результате этого серьезных гуманитарных вызовах. Была подчеркнута необходимость соответствующей реакции международного сообщества на создавшуюся ситуацию", - говорится в сообщении.Глава МИД Армении коснулся также "продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении", вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений, разрешения нагорно-карабахского конфликта."Министр иностранных дел подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и мира в регионе", - заявили в МИД.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
https://ria.ru/20221215/soglashenie-1838796906.html
https://ria.ru/20221214/kavkaz-1838572979.html
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в мире, арарат мирзоян, антониу гутерреш, армения, нагорный карабах, азербайджан
В мире, Арарат Мирзоян, Антониу Гутерреш, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан
10:51 15.12.2022
 
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с генсеком ООН

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с генсеком ООН Гутеррешем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в четверг в Нью-Йорке ситуацию в Нагорном Карабахе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Мирзоян рассказал генеральному секретарю ООН о региональных процессах, в частности закрытии с 12 декабря Азербайджаном Лачинского коридора (связывающего Армению с Карабахом - ред.), прекращении газоснабжения Нагорного Карабаха и возникших в результате этого серьезных гуманитарных вызовах. Была подчеркнута необходимость соответствующей реакции международного сообщества на создавшуюся ситуацию", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 10:39
Глава МИД Турции призвал Ереван скорее подписать мирное соглашение с Баку
Глава МИД Армении коснулся также "продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении", вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений, разрешения нагорно-карабахского конфликта.
"Министр иностранных дел подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и мира в регионе", - заявили в МИД.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.
Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 22:56
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя
 
В миреАрарат МирзоянАнтониу ГутеррешАрменияНагорный КарабахАзербайджан
 
 
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