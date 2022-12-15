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Сотни россиян не смогли утром вылететь из Москвы в Египет

Сотни россиян не смогли утром вылететь из Москвы в Египет - РИА Новости, 15.12.2022

Сотни россиян не смогли утром вылететь из Москвы в Египет

Рейсы авиакомпании I Flyиз Москвы в Египет, которые должны были отправиться сегодня в 03:30 (Шарм-эш-Шейх), 06:55 (Хургада) и 09:30 (Шарм-эш-Шейх) отложены на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:29

2022-12-15T10:29

2022-12-15T11:30

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рейсы авиакомпании I Flyиз Москвы в Египет, которые должны были отправиться сегодня в 03:30 (Шарм-эш-Шейх), 06:55 (Хургада) и 09:30 (Шарм-эш-Шейх) отложены на 12:00, 14:30 и 17:30 соответственно, следует из табло аэропорта Внуково."В связи с закрытием воздушного пространства Иорданией рейсы IFly F7711 и F7709 следующие в Шарм-эш-Шейх, а также F7707 в Хургаду задерживаются. Сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о времени задержки, – комментируют ситуацию представители TEZ TOUR и I Fly. – Туристы, ожидающие вылета в аэропорту Внуково, получат ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82. Те их них, кто выразил такое желание, были заселены в отель, это более 260 человек".Клиенты туроператора, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления.Ранее в TEZ TOUR сообщали, что iFly предупредила TEZ TOUR о ведении переговоров с авиационными властями Иордании с целью снятия ограничений на использование воздушного пространства страны. Параллельно авиаперевозчик ищет альтернативный маршрут для рейсов в Египет. Еще вчера полеты выполнялись над воздушным пространством Иордании."Официальной отмены не было. Просто сегодня у нас должен был быть вылет в Шарм в 9:30, а нас встретило табло с задержкой рейса до 17.30. Вот, думаем теперь, отменят рейс или нет", – комментирует ситуацию Саша Соленая в соцсетях перевозчика."Рейсы задержали, кто хотел заселился в гостиницу с завтраком, те, кто остался в аэропорту, тоже получили ваучеры на завтрак", – уточнил РИА Новости Николай Глушонок, который должен сегодня отправиться в Египет.По его словам, подробности туристам не разъясняли. "Ждём. Первым должен улететь рейс 711 на Шарм в 12, следующий – в Хургаду, – добавил он. – Представители авиакомпании с нами не общались, никто нам ничего не обещает и не объясняет, что и как будет. Обстановка нормальная".Напомним, с сегодняшнего дня, 15 декабря, для авиакомпании ограничены возможности летать над воздушным пространством Иордании. Причиной называют страхование, страна требует, чтобы перевозчики предоставляли сертификат, выпущенный в Лондоне и классифицированный А++. Приобрести его невозможно из-за санкций.Как уточняли в АТОР со ссылкой на представителя IFly, авиакомпания застрахована в российской компании, покрывающей все риски, в том числе гражданской ответственности перед третьими лицами. Такой сертификат до недавнего времени соответствовал требования авиационных властей Иордании.Ранее подобные проблемы возникли у авиакомпании Nordwind, которые для полетов в Египет планировал использовать туроператор Pegas Touristik. В итоге клиенты компании добираются до курортов на рейсах турецкого перевозчика Southwind Airlines. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Челябинска – с посадкой в Анталье без выхода пассажиров. А из городов, откуда нет рейсов Southwind, – до Москвы на рейсах Nordwind, а оттуда со стыковкой через Анталью на курорты Египта.Это не единственные авиакомпании, у которых возникли проблемы с рейсами в Египет. Как следует из информации табло аэропорта Домодедово, рейс "Уральских авиалиний" U6 1801, который должен был сегодня в 12:00 вылететь в Хургаду, отменен.При этом рейсы Azur Air из Внуково и "Аэрофлота" из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх, назначенные на в 5:00 и в 8:20 соответственно, вылетели вовремя.Эксперты объясняют, что некоторые авиакомпании для полетов в Египет могут использовать воздушное пространство Турции. Напомним, власти этой страны с начала ноября запретили пролет для российских самолетов с двойной регистрацией.

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html

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хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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