https://ria.ru/20221215/alimenty-1838814454.html

Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги

Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги - РИА Новости, 15.12.2022

Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги

Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:32

2022-12-15T11:32

2022-12-15T11:32

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верховный суд рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности", - сказано в проекте.ВС РФ поясняет, что освобождением от уголовной ответственности не является, например, покупка продуктов, подарки, оплата расходов, если "такие действия не носят системный характер". Также не освобождают от ответственности нерегулярные и незначительные платежи.Суд может освободить неплательщика от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.Недавно Минюст РФ предложил создать федеральный реестр неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Законодательство и практика в этой сфере год от года ужесточаются: так, в 2021 году приставы взыскали с алиментщиков на 70% больше, чем в 2020-м - 33 миллиарда рублей против 19 миллиардов. Десятки тысяч алиментщиков привлекают к уголовной ответственности ежегодно.

https://ria.ru/20221214/alimenty-1838675475.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, долги, верховный суд рф