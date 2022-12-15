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Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги - РИА Новости, 15.12.2022
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Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги
Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги - РИА Новости, 15.12.2022
Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги
Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:32
2022-12-15T11:32
общество
россия
долги
верховный суд рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности", - сказано в проекте.ВС РФ поясняет, что освобождением от уголовной ответственности не является, например, покупка продуктов, подарки, оплата расходов, если "такие действия не носят системный характер". Также не освобождают от ответственности нерегулярные и незначительные платежи.Суд может освободить неплательщика от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.Недавно Минюст РФ предложил создать федеральный реестр неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Законодательство и практика в этой сфере год от года ужесточаются: так, в 2021 году приставы взыскали с алиментщиков на 70% больше, чем в 2020-м - 33 миллиарда рублей против 19 миллиардов. Десятки тысяч алиментщиков привлекают к уголовной ответственности ежегодно.
https://ria.ru/20221214/alimenty-1838675475.html
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общество, россия, долги, верховный суд рф
Общество, Россия, Долги, Верховный суд РФ
11:32 15.12.2022
 
Верховный суд разрешил друзьям алиментщиков гасить их долги

Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить долги с его согласия

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности", - сказано в проекте.
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Суд может освободить неплательщика от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.
Недавно Минюст РФ предложил создать федеральный реестр неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Законодательство и практика в этой сфере год от года ужесточаются: так, в 2021 году приставы взыскали с алиментщиков на 70% больше, чем в 2020-м - 33 миллиарда рублей против 19 миллиардов. Десятки тысяч алиментщиков привлекают к уголовной ответственности ежегодно.
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