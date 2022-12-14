https://ria.ru/20221214/twitter-1838600728.html

Экс-глава Twitter взял на себя ответственность за цензуру в соцсети

Экс-глава Twitter взял на себя ответственность за цензуру в соцсети - РИА Новости, 14.12.2022

Экс-глава Twitter взял на себя ответственность за цензуру в соцсети

Основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что он как основатель и бывший глава виноват в том, что соцсеть подвержена корпоративному и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:38

технологии

джек дорси

twitter

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что он как основатель и бывший глава виноват в том, что соцсеть подвержена корпоративному и государственному влиянию.По мнению Дорси, компании стали "слишком могущественными", что стало ему "совершенно ясно" после того, как Twitter приостановил действие аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в 2021 году."Социальные сети должны быть устойчивы к корпоративному и государственному контролю. Только исходный автор может удалять контент, который производит. Модерация лучше всего осуществляется при помощи автоматических алгоритмов. Twitter, которым руководил я, и Twitter сегодня не соответствуют этим принципам. Это только моя вина, так как я перестал настаивать на них, когда активист приобрел наши акции в 2020 году", - написал Дорси в Twitter.Дорси добавил, что его самой большой ошибкой было "вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы (Twitter) управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих Twitter, которые бы позволили им настроить его под себя". Это, по словам экс-главы соцсети, "обременило компанию слишком большими полномочиями и сделало уязвимой для значительного внешнего воздействия".Ранее журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании опубликовал данные о том, что американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука сына уже действующего президента Джо Байдена Хантера.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.Компания Twitter ранее распустила Совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, сообщал телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html

https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html

https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, джек дорси, twitter, хантер байден