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Туроператорам дадут отсрочку по возврату средств клиентам - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221214/turoperatory-1838576274.html
Туроператорам дадут отсрочку по возврату средств клиентам
Туроператорам дадут отсрочку по возврату средств клиентам - РИА Новости, 14.12.2022
Туроператорам дадут отсрочку по возврату средств клиентам
Сенаторы одобрили закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:08
2022-12-14T14:10
туризм
туризм
максим решетников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам туров.Это позволит кабмину устанавливать основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных туристами за отмененные по объективным причинам путевки, или предоставления взамен равнозначного туристского продукта.Правительство ранее могло до конца 2022 года предоставлять туроператорам отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Поправка распространяет на 2023 год аналогичное право кабмина на отмененные туры по путевкам, приобретенным до начала Россией специальной военной операции (СВО). В связи с закрытием авиасообщения со многими странами, а также отказом в приеме российских воздушных судов после начала СВО задолженность перед туристами остается.Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая предоставляет кабмину в следующем году право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.Минэкономразвития России ожидает сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей, говорил ранее глава министерства Максим Решетников. Он отмечал, что задолженность, которая в апреле 2022 года составляла 40 миллиардов рублей, в октябре уменьшилась до 10 миллиардов рублей.
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туризм, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Максим Решетников, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Новости - Туризм, туристы
14:08 14.12.2022 (обновлено: 14:10 14.12.2022)
 
Туроператорам дадут отсрочку по возврату средств клиентам

Совет Федерации продлил на 2023 год возможность отсрочки возврата средств за отмену туров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам туров.
Это позволит кабмину устанавливать основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных туристами за отмененные по объективным причинам путевки, или предоставления взамен равнозначного туристского продукта.
Правительство ранее могло до конца 2022 года предоставлять туроператорам отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Поправка распространяет на 2023 год аналогичное право кабмина на отмененные туры по путевкам, приобретенным до начала Россией специальной военной операции (СВО). В связи с закрытием авиасообщения со многими странами, а также отказом в приеме российских воздушных судов после начала СВО задолженность перед туристами остается.
Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая предоставляет кабмину в следующем году право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.
Минэкономразвития России ожидает сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей, говорил ранее глава министерства Максим Решетников. Он отмечал, что задолженность, которая в апреле 2022 года составляла 40 миллиардов рублей, в октябре уменьшилась до 10 миллиардов рублей.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 20:10Туризм
Долг туроператоров перед клиентами снизится до 1,5 миллиарда рублей
 
ТуризмТуризмМаксим РешетниковГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФНовости - Туризмтуристы
 
 
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