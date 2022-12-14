https://ria.ru/20221214/trevoga-1838522381.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:59

2022-12-14T10:59

2022-12-14T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

днепропетровская область

винницкая область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 9.45 (10.45 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

днепропетровская область

винницкая область

украина

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, днепропетровская область, винницкая область, украина, вооруженные силы рф