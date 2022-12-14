https://ria.ru/20221214/peregovory-1838744204.html

Российские миротворцы обсудят разблокирование Лачинского коридора

Российские миротворцы обсудят разблокирование Лачинского коридора - РИА Новости, 14.12.2022

Российские миротворцы обсудят разблокирование Лачинского коридора

Российские миротворцы в течение 13 декабря продолжили переговоры с армянской и азербайджанской сторонами по стабилизации обстановки и разблокированию проезжей... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:55

2022-12-14T22:55

2022-12-14T22:55

в мире

хикмет гаджиев

никол пашинян

владимир путин

степанакерт

армения

баку

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в течение 13 декабря продолжили переговоры с армянской и азербайджанской сторонами по стабилизации обстановки и разблокированию проезжей части дороги Степанакерт - Горис, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В течение 13 декабря 2022 года командованием российских миротворцев продолжился переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по стабилизации обстановки и разблокированию проезжей части дороги Степанакерт - Горис в районе наблюдательного поста №7 (к юго-западу от города Шуша - ред.)", - говорится в сообщении.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом. В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник информировала, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221209/armeniya-1837458162.html

https://ria.ru/20221209/diplomatiya-1837285072.html

https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html

степанакерт

армения

баку

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в мире, хикмет гаджиев, никол пашинян, владимир путин, степанакерт, армения, баку