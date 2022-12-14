https://ria.ru/20221214/oge-1838746271.html

Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году

Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022

Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году

Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:15

2022-12-14T23:15

2022-12-14T23:15

общество

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно приказу, 24 мая начнутся экзамены по истории, физике, биологии, 30 мая пройдут экзамены обществознание, информатика, география и химия, 2 и 3 июня - иностранные языки, 6 июня - русский язык, 9 июня - математика, 14 июня - литература, физика, информатика, география, 17 июня - обществознание, биология, химия. До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ.Кроме того, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая и дополнительный - с 4 по 23 сентября. Отмечается, что экзамен по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия