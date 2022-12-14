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Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году
Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году
Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:15
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общество
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно приказу, 24 мая начнутся экзамены по истории, физике, биологии, 30 мая пройдут экзамены обществознание, информатика, география и химия, 2 и 3 июня - иностранные языки, 6 июня - русский язык, 9 июня - математика, 14 июня - литература, физика, информатика, география, 17 июня - обществознание, биология, химия. До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ.Кроме того, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая и дополнительный - с 4 по 23 сентября. Отмечается, что экзамен по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
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общество, россия
Общество, Россия
23:15 14.12.2022
 
Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ в 2023 году

Министерство просвещения утвердило расписание основного госэкзамена в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУченик перед началом экзамена
Ученик перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ученик перед началом экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2023 году", - говорится в сообщении.
Согласно приказу, 24 мая начнутся экзамены по истории, физике, биологии, 30 мая пройдут экзамены обществознание, информатика, география и химия, 2 и 3 июня - иностранные языки, 6 июня - русский язык, 9 июня - математика, 14 июня - литература, физика, информатика, география, 17 июня - обществознание, биология, химия. До 1 июля в расписании определены резервные дни для сдачи ОГЭ.
Кроме того, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая и дополнительный - с 4 по 23 сентября. Отмечается, что экзамен по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
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