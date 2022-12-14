https://ria.ru/20221214/obnovlenie-1838566157.html

Модели СНГ и ЕАЭС в перспективе нужно будет обновить, считают в Госдуме

Модели СНГ и ЕАЭС в перспективе нужно будет обновить, считают в Госдуме - РИА Новости, 14.12.2022

Модели СНГ и ЕАЭС в перспективе нужно будет обновить, считают в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин считает, что модели СНГ и ЕАЭС в перспективе потребуют обновления. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:00

2022-12-14T13:00

2022-12-14T13:10

геннадий семигин

россия

снг

госдума рф

еаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593824033_0:184:3096:1926_1920x0_80_0_0_55df3351381e0ef8be3d1ea205bc7e14.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин считает, что модели СНГ и ЕАЭС в перспективе потребуют обновления."В перспективе ближайшей будет стоять задача обновления системы и модели самой СНГ, ЕврАзЭС", - сказал он на конференции по межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ.Как пояснил депутат РИА Новости, следует пересмотреть всю систему, в том числе требуют совершенствования вопросы, связанные с таможней, законодательством и рынками.По словам парламентария, России и странам СНГ следует развивать человеческие, семейные и межпрофессиональные отношения, а также межкультурные связи.В Колонном зале Дома Союзов в среду проходит III Международная конференция "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".В конференции также принимают участие депутаты Госдумы, руководители думских фракций, представители фракций и блоков парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии.До заседания конференции участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.Также в рамках конференции в Госдуме 14-15 декабря пройдут встречи представителей думских фракций с делегатами стран-участниц конференции.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.

https://ria.ru/20221208/sng-1837270444.html

https://ria.ru/20221209/eaes-1837530040.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геннадий семигин, россия, снг, госдума рф, еаст