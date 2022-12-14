13:00 14.12.2022 (обновлено: 13:10 14.12.2022)
Модели СНГ и ЕАЭС в перспективе нужно будет обновить, считают в Госдуме
Депутат Госдумы Семигин: модели СНГ и ЕАЭС в перспективе нужно будет обновить
Геннадий Семигин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин считает, что модели СНГ и ЕАЭС в перспективе потребуют обновления.
"В перспективе ближайшей будет стоять задача обновления системы и модели самой СНГ, ЕврАзЭС", - сказал он на конференции по межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ.
Как пояснил депутат РИА Новости, следует пересмотреть всю систему, в том числе требуют совершенствования вопросы, связанные с таможней, законодательством и рынками.
"Всю систему надо (пересматривать). Берешь, так сказать, разделы всей системы, как она функционирует, и начинаешь смотреть, можем модернизировать или нет… Возникает масса моментов, связанных с формированием и развитием законодательства… Системы регулирования целого ряда процессов, конфликтов… С таможней чуть-чуть есть нюансы, есть нюансы с разным доступом на рынки… все это требует совершенствования", - добавил он.
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В Колонном зале Дома Союзов в среду проходит III Международная конференция "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".
В конференции также принимают участие депутаты Госдумы, руководители думских фракций, представители фракций и блоков парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии.
До заседания конференции участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Также в рамках конференции в Госдуме 14-15 декабря пройдут встречи представителей думских фракций с делегатами стран-участниц конференции.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.